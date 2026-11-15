सिंगल स्टेप में चेहरे को मिलता है ग्लो, गुलाब जल लगाने के ये 5 फायदे बिल्कुल ना भूलें

बहुत सारे स्टेप में स्किन केयर करती हैं और हर रोज करने से परेशान हो जाती है। तो सदियों पुराने गुलाब जल के नुस्खे को बिल्कुल ना भूलें। रोजाना मात्र गुलाब जल को चेहरे पर लगाकर 5 तरह के फायदे मिल सकते हैं, जानें….

गुलाब जल का इस्तेमाल सदियों से स्किन केयर के लिए होता आ रहा। लेकिन जेन जी लग रहा रोजवाटर का यूज करना ही भूल चुके हैं। कई तरह के महंगे प्रोडक्ट, केमिकल लोडेड फेसवॉश, क्रीम, सीरम और ना जाने कितने तरह की चीजों को फेस पर यूज करते हैं और कम उम्र में काफी सारी स्किन प्रॉब्लम से जूझते हैं। जबकि सदियों पुराना दादी-नानी के साथ ही साइंस अप्रूव सिंपल सा रूटीन चेहरे पर बड़े ही आसानी से पिंक ग्लो दे सकता है। इसके लिए बस चाहिए रोज वाटर। गुलाब जल को अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। ये स्किन पर 5 तरह से ग्लो देता।

स्किन को फटाफट से रिफ्रेश करता है गुलाब जल दिनभर धूल-मिट्टी और पलूशन झेलने के बाद घर आकर जब फेसवॉश करती हैं तो स्किन बिल्कुल डल और बेजान दिखने लगती है। अपने डल हो रही स्किन को क्विक रिफ्रेश देना है तो किसी दूसरे सीरम, माइश्चराइजर लगाने से पहले गुलाब जल का स्प्रे करें। या गुलाब जल को कॉटन में लेकर फेस पर अप्लाई करें और देखें कितनी आसानी से ये सारी डर्ट को रिमूव करता है। रोज वाटर स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन फिर से फ्रेश फील होने लगती है। और आपको बहुत सारे स्किन केयर स्टेप फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है।

स्किन को करें सिंगल स्टेप में हाइड्रेट स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए आपको कई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नही हैं। रोज हाइड्रोसोल को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। ये स्किन को फ्रेश, हेल्दी और नेचुरल ग्लो देगा। दरअसल, गुलाब जल में फ्लोरल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी खासी होती है। रोजाना एक सिंगल स्टेप में आसानी से स्किन पर ग्लो मिल जाता है।

गुलाब जल है बढ़िया टोनर गुलाब जल एक बढ़िया नेचुरल टोनर है जो स्किन को रिफ्रेश करने के साथ ही पीएच लेवल को बैलेंस करता है। बिल्कुल लाइट होने की वजह से ये हर स्किन टाइप पर सूट करता है और स्किन को क्लीन भी कर देता है।

स्किन को शांत करता है हर रोज ढेर सारी धूल-मिट्टी, बदलते मौसम की हवा और एनवायरमेंटल फैक्टर का जो भी स्किन पर असर होता है, उन सबको झेलने के बाद स्किन काफी इरिटेट करती है। ऐसे में रोज वाटर का अप्लीकेशन स्किन को शांत करता है और अंदर तक हाइड्रेट करता है।