स्किन को हमेशा रखना है जवां तो इन 9 चीजों को कभी ना भूलें, लगाने से दिखता है असर

संक्षेप: Natural Items for Anti Aging: 30 की उम्र के बाद स्किन का ख्याल रखना जरूरी होता है। केमिकल वाले महंगे प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं तो अच्छी स्किन के लिए इन 9 नेचुरल चीजों को ना भूलें। ये स्किन को यंग, ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करेंगे।

30 के बाद स्किन की सही देखभाल जरूरी होती है। नहीं तो जल्दी ही फाइन लाइंस,रिंकल्स, ड्राई स्किन और डल स्किन की प्रॉब्लम घेर लेती है। और, जब इससे निपटने के लिए महंगे क्रीम और सीरम पर पैसे लगाने लगते हैं तो कई बार असर भी नहीं दिखता और बजट भी हिल जाता है। लेकिन कम पैसों में खुद को यंग एंड ग्लोइंग स्किन की मालकिन बनाकर रखना चाहती हैं तो घर में रखी इन चीजों को कभी ना भूलें। जिन्हें स्किन पर लगाने से असर दिखता है और आपकी स्किन उम्र से पहले बूढ़ी नहीं दिखती। जान लें कौन से हैं वो घर के 9 एंटी एंजिंग चीजें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एलोवेरा जेल विटामिन ए, सी और ई के साथ स्किन को हाइड्रेशन देने में एलोवेरा जेल बेस्ट है। कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ ही ये स्किन में हो रही इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। फेस की स्किन को सूदिंग इफेक्ट देने के साथ ही स्किन को रिपेयर भी करने में मदद करता है। रोजाना एलोवेरा जेल का इस्तेमाल स्किन को यूथफुल बनाने में हेल्प करता है।

हल्दी हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड होता है। जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन पर हो रहे एजिंग इफेक्ट को कम करता है। सन डैमेज, डल स्किन को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल फेस पैक में करना ना भूलें।

आंवला कोलेजन बूस्टर, विटामिन सी रिच, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट देने वाला और पिग्मेंटेशन को दूर करने में मदद करने में आंवला मदद करता है। साथ ही रोजाना आंवले का जूस बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है।

ग्रीन टी पॉलीफेनॉल से लोडेड ग्रीन टी पीना ही फायदेमंद नही है। बल्कि स्किन पर ग्रीन टी का इस्तेमाल सैगिंग, फाइन लाइंस और प्रीमेच्योर एजिंग को भी खत्म करता है।

बादाम का तेल स्किन पर रिंकल्स नहीं चाहती तो अपने 20 की एज में ही बादाम के तेल को नाइट स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लें। चेहरे की मसाज स्किन को यंग एंड ब्राइट बनाकर रखेगी।

अश्वगंधा आयुर्वेदिक हर्ब्स अश्वगंधा स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है। और स्ट्रेस स्किन एजिंग का मेन कारण होता है। अश्वगंधा बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले डैमेज से बचाने में मदद करता है।

नारियल का तेल ड्राई स्किन को डीप मॉइश्चराइज करने के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने के साथ ही ये स्किन में इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है।

अनार अनार के दानों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर होती है जो स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही सेल रिजनरेशन में हेल्प करता है। रोजाना अनार खाने से स्किन पर यूथफुल इपेक्ट बना रहता है।