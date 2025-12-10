Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीNever Apply These Things on Your Face Right After Bathing
नहाने के तुरंत बाद चेहरे पर ना लगाएं ये चीजें, हो सकती हैं स्किन प्रॉब्लम्स!

संक्षेप:

नहाने के बाद स्किन साफ और सेंसिटिव होती है। इस समय कुछ चीजें चेहरे पर लगाने से पिंपल्स, जलन और एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट भी इन गलतियों से बचने की सलाह देते हैं।

Dec 10, 2025 02:58 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

नहाने के बाद हमारा चेहरा साफ, मुलायम और फ्रेश महसूस होता है। गर्म पानी से नहाने पर पोर्स खुले रहते हैं और स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे समय में अगर गलत प्रोडक्ट्स या घरेलू नुस्खे चेहरे पर लगा लिए जाएं तो स्किन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, नहाने के तुरंत बाद की गई कुछ आम गलतियां लंबे समय तक स्किन प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती हैं। आइए जानें किन चीजों से बचना चाहिए।

  1. अल्कोहल बेस्ड टोनर या परफ्यूम: डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि अल्कोहल स्किन की नेचुरल नमी छीन लेता है। नहाने के बाद इसे लगाने से रेडनेस, जलन और ड्रायनेस बढ़ सकती है।
  2. नींबू, बेकिंग सोडा या सिरका: खुले पोर्स पर ये चीजें लगाने से केमिकल बर्न और पिग्मेंटेशन का खतरा रहता है। एक्सपर्ट्स सीधे एसिडिक चीजें चेहरे पर लगाने से मना करते हैं।
  3. हार्श स्क्रब और एक्सफोलिएटर: नहाने से स्किन पहले ही सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे में स्क्रब करने से माइक्रो कट्स हो सकते हैं जिससे जलन और एक्ने की समस्या बढ़ती है।
  4. मेकअप प्रोडक्ट्स: गीली या गर्म स्किन पर मेकअप करने से पोर्स क्लॉग होते हैं। यह ब्लैकहेड्स और मुंहासों की वजह बन सकता है।
  5. भारी क्रीम या तेल: डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद भारी क्रीम या तेल लगाने से पोर्स बंद हो सकते हैं, खासकर ऑयली स्किन वालों में।
  6. रेटिनॉल या स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स: रेटिनॉल, एसिड या स्ट्रॉन्ग सीरम नहाने के तुरंत बाद लगाने से जलन और पीलिंग बढ़ सकती है। इन्हें 20–30 मिनट बाद ही लगाएं।

डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह

नहाने के बाद चेहरा हल्के से सुखाएं, 5–10 मिनट स्किन को नॉर्मल होने दें। उसके बाद फ्रेगरेंस-फ्री मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और दिन के समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। सही स्किन केयर रूटीन अपनाकर आप नहाने के बाद भी अपनी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

