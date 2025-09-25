डल स्किन से परेशान हैं तो ट्राई करके देखें ये देसी नुस्खा, बड़े-बड़े सीरम हो जाएंगे फेल

स्किन के निखार के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए एक कमाल का नुस्खा है। कई लोग दावा करते हैं कि इसे लगाने के बाद चेहरे पर काफी असर दिखता है।

शीशे के सामने खड़े होते ही बुझा चेहरा देखकर मूड खराब हो जाता है तो इसके लिए देसी नुस्खा ट्राई कर सकती हैं। कई बार प्रदूषण, नींद की कमी, हॉरमोनल गड़बड़ियां और धूप आपके चेहरे की रंगत फीकी कर देते हैं। यहां एक ऐसा पैक है जो पुराने समय से भारतीय घरों में महिलाएं करती आ रही हैं। यहां सीख लें मलाई, नींबू और हल्दी का ये घरेलू उपाय।

चेहरे की स्किन पर नाजुक होती है। धूप और पलूशन की मार अक्सर इस पर सबसे ज्यादा पड़ती है। इसको हेल्दी रखने के लिए आप कई तरह के महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। हालांकि नैचुरल चीजें लगाएं तो ये सस्ती पड़ेंगी और नुकसान भी कम होगा। नींबू, हल्दी और मलाई इन तीनों का मिश्रण स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है।

मलाई मार्केट में लैक्टिक एसिड के काफी महंगे सीरम आते हैं। ये स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन निकालते हैं। मलाई में लैक्टिक एसिड होता है जो नैचुरली आपकी स्किन एक्सफोलिएट करता है। यह चेहरे से डार्क स्पॉट्स भी हटाती है।

नींबू महंगे विटामिन सी सीरम को आप नींबू से रिप्लेस कर सकते हैं। विटामिन सी कोलैजन बनाने में हेल्प करता है। दाग-धब्बे कम करता है।

हल्दी हल्दी एंटी इनफ्लेमट्री है। यह दाग-धब्बे कम करती है साथ ही ऐक्ने में भी राहत देती है।