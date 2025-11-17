खूबसूरती का देसी फॉर्मूला: रागी से पाएं चमकती त्वचा, ऐसे लगाएं चेहरे पर!

रागी जिसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, स्वास्थ्य के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E और आयरन त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं और उसे नेचुरल ग्लो प्रदान करते हैं। रागी की खास बात यह है कि यह हर तरह की स्किन- ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव और एक्ने-प्रोन- सबके लिए उपयुक्त है। यह त्वचा पर जमा गंदगी, टैनिंग और डेड स्किन को धीरे से हटाते हुए स्किन को साफ, मुलायम और चमकदार बनाती है। वहीं इसका एंटी-एजिंग प्रभाव फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करता है। आजकल चेहरे पर नेचुरल और केमिकल-फ्री चीजें लगाने का चलन बढ़ा है, ऐसे में रागी एक आसान और असरदार विकल्प बनकर उभरी है। घर पर तैयार किए गए रागी फेस पैक स्किन पर सुरक्षित असर दिखाते हैं और लंबे समय तक सौंदर्य बनाए रखते हैं।