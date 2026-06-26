नेचुरल शैंपू: एक बार लगा लिया, तो अलग से कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी!
बाल धोने के बाद भी अगर वे रूखे और बेजान नजर आते हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके काम आ सकता है। रसोई की कुछ साधारण चीजों से तैयार यह नेचुरल शैंपू बालों को साफ करने के साथ उन्हें मुलायम और पोषण देने में मदद कर सकता है।
कई बार बालों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि वे झड़ रहे हैं, बल्कि यह होती है कि उनमें जान ही नहीं बचती। बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए दिखने लगते हैं। ऐसे में हम एक के बाद एक महंगे शैंपू और कंडीशनर बदलते रहते हैं, लेकिन नतीजे फिर भी मनचाहे नहीं मिलते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो एक बार रसोई में मौजूद चीजों पर नजर डालिए।
चावल का पानी, दही, केला और अंडे का सफेद भाग जैसी साधारण चीजें मिलकर बालों के लिए एक पोषण से भरपूर घरेलू मिश्रण तैयार कर सकती हैं। यह नुस्खा बालों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें नमी देने, मुलायम बनाने और उनकी खोई चमक लौटाने में भी सहायक है। खास बात यह है कि इसमें अलग से कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
नेचुरल शैंपू बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक कटोरी चावल का पानी
आधी कटोरी दही
एक अंडे का सफेद भाग
एक पका हुआ केला
ऐसे तैयार करें नेचुरल शैंपू!
- सबसे पहले केले को अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि उसमें कोई गांठ ना रहे।
- अब इसमें दही डालें और अच्छी तरह मिला लें।
- इसके बाद अंडे का सफेद भाग मिलाएं।
- आखिर में चावल का पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह फेंट लें।
- जब मिश्रण चिकना हो जाए, तो आपका नेचुरल शैंपू तैयार है।
इस तरह बालों में लगाएं
- सबसे पहले बालों को हल्का गीला कर लें।
- अब तैयार मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं।
- हल्के हाथों से सिर की मालिश करें।
- मिश्रण को लगभग बीस से तीस मिनट तक बालों में लगा रहने दें।
- इसके बाद सामान्य पानी से बाल धो लें।
- जरूरत महसूस हो तो हल्के शैंपू से भी बाल साफ कर सकते हैं।
इन सभी चीजों के बालों को फायदे
- चावल का पानी: चावल का पानी बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है। यह बालों को टूटने से बचाने और उन्हें मजबूत बनाने में भी सहायक है।
- दही: दही बालों को नमी देने और रूखे बालों को मुलायम बनाने में भी सहायक है।
- अंडे का सफेद भाग: अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को पोषण, मजबूती और चमक देने में मदद करता है।
- केला: केला बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करता है। यह रूखे और बेजान बालों की समस्या को कम करने में भी सहायक है।
इस नुस्खे का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- अंडे की गंध से बचने के लिए: बाल धोने के बाद आप हल्के सुगंध वाले हेयर रिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पहले पैच टेस्ट करें: अगर आपको अंडे या किसी अन्य सामग्री से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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