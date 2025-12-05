कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं तो आयुर्वेदाचार्य ने बताया सुधारने का सरल तरीका

संक्षेप: Ayurveda Remedy To Turn Gray hair In Black: बालों के कम उम्र में ही तेजी से सफेद होने की वजह से परेशान हो गई हैं तो आयुर्वेदाचार्य तन्मय गोस्वाल के बताए इस खास लेप को लगाएं। बालों के सफेद होने के साथ ही बालों के कमजोर, बेजान होने की समस्या का भी हो जाएगा समाधान।

आयुर्वेद में हर समस्या का इलाज बताया गया है। आयुर्वेदाचार्य तन्मय गोस्वाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि जिन लोगों को कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाने की समस्या परेशान करती हैं। उन्हें अपने बालों को काला करने और बाकी बालों को सफेद होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। बालों का कम उम्र में सफेद होना कई लोगों की समस्या है। इन सफेद बालों को छिपाने के लिए ज्यादातर लोग केमिकल वाले कलर लगा लेते हैं। जिसकी वजह से जो बाल सफेद नही है वो भी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सफेद बालों को छिपाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल वाले कलर लगाने की बजाय आयुर्वेदाचार्य का बताया ये लेप लगाएं।

सफेद बालों को कवर करने के लिए लगाएं त्रिफला सफेद बालों की समस्या से परेशान रहते हैं तो आयुर्वेदाचार्य ने बहुत ही सिंपल सी रेमेडी शेयर की है। आंवला, हरण और बहेड़ा के फलों का पाउडर बनाकर तैयार त्रिफला चूर्ण को ले आएं। अब इस पाउडर को लोहे की कड़ाही में भिगो दें। त्रिफला पाउडर को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और इसे लोहे की कड़ाही में सात से आठ घंटे या रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह ये घोल बालों की जड़ों में लगा लें। करीब तीन से चार घंटे बाद बालों को पानी से धोकर साफ कर लें। त्रिफला पाउडर बालों को धीरे-धीरे काला करने के साथ ही बालों को मजबूत भी बनाएगा।