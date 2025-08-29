केमिकल्स से बनाएं दूरी, इन कुदरती चीजों से लाएं सुदरता में निखार

त्वचा की देखभाल आसान काम नहीं। माना कि बाजार में अच्छे सौंदर्य उत्पादों की भरमार है, पर कितना अच्छा हो कि कुदरती तरीकों से त्वचा को दुलार दिया जाए! कैसे कुदरत की मदद से त्वचा को दें निखार, बता रही हैं शांभवी

त्वचा की खूबसूरती, हमारी सेहत का हाल भी बताती है। केवल नमी नहीं, हमारी त्वचा को अच्छा पोषण और प्यार-दुलार भी चाहिए। यों तो बाजार में तरह-तरह की क्रीम, मॉइस्चराइजर व ब्यूटी ऑयल मौजूद हैं, पर हर उत्पाद आपके लिए सही हो, इसकी गारंटी नहीं। जो निखार कुदरती तरीके से मिल सकता है, उसकी बात ही अलग है। कुदरती तरीकों से त्वचा को सिर्फ नमी नहीं, पोषण भी मिलता है। एक्सपर्ट कहते हैं, रोटी, सूप, जूस आदि हम घर में बनाते हैं। हम चाहें तो इनके पैकेट बाजार से खरीदकर इन्हें चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। पर दोनों के पोषण और ताजगी में अंतर होता है। यही बात ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर लागू होती है। घर में आसानी से मिल जाने वाली कई चीजें ऐसी हैं, जिनसे त्वचा की देखभाल बेहतर ढंग से की जा सकती है और त्वचा से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा भी पाया जा सकता है:

नारियल तेल की नमी त्वचा से जुड़ी कितनी ही परेशानियों के लिए सबसे पहले नारियल तेल की ही याद आती है। धूप से त्वचा जल गई हो, चिकनपॉक्स के निशान हों या कोई अन्य त्वचा की एलर्जी हो, नारियल का तेल सबमें फायदा पहुंचाता है। त्वचा ही नहीं, इसका तेल बालों को भी पोषण देता है। बालों के लिए जहां यह प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है, वहीं नहाने के बाद इसकी कुछ बूंदें पूरे शरीर पर बॉडी लोशन की तरह लगाई जा सकती हैं। नारियल के तेल की हल्की मसाज मॉइस्चराइजर का काम करती है। खासकर खुश्क त्वचा वालों के लिए यह खूब फायदेमंद है। मेकअप उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

जैतून के तेल का कमाल जैतून का तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। तभी तो नवजात बच्चों की त्वचा की मालिश के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो जैतून तेल यानी ऑलिव ऑयल को सीधे त्वचा पर लगा सकती हैं या दो-तीन जैतून को अच्छी तरह मैश करने के बाद त्वचा पर लगाएं। थोड़ी देर तक यों ही छोड़ दें और फिर चेहरा धो लें। इससे त्चचा मुलायम बनेगी, साथ ही त्वचा का प्राकृतिक तेल बना रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण यह बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है।

गुणों की खान एलोवेरा एलोवेरा त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद है। एलोवेरा जेल, त्वचा के रोमछिद्रों को बंद किए बगैर त्चचा को नमी भी देता है और त्वचा मुलायम भी बनती है। कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, ऐसे में बाजू पर कुछ देर इसे लगाकर छोड़ दें और इसके असर को देखें। एलोवेरा की ऊपर की स्किन उतारकर उसका गूदा निकाल लें और उसे अच्छी तरह मैश कर लें। इससे चेहरे पर मसाज करें और कुछ देर यों ही छोड़ दें। इसके बाद चेहरा धो लें।

दूध से चमकेगी त्वचा सौंदर्य विशेषज्ञों की मानें तो त्वचा को चमक और पोषण देने में कच्चे दूध का कोई सानी नहीं। इसके इस्तेमाल से त्वचा मुलायम बनती है, धूप से झुलसायी त्वचा खिल उठती है और त्वचा में आकर्षण बढ़ता है। कच्चे फुल क्रीम दूध मेंं रुई के फाहे को डुबोकर चेहरे को दिन में कई बार साफ करें या फिर ठंडे दूध की कुछ बूंदें चेहरे पर छिड़कें और चेहरे को हथेली से थपथपाएं। बाद में चेहरे को पानी से धो लें। चेहरा चमक उठेगा। रात में सोने से पहले भी चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं।

बालों की चमक के लिए सिरका सेब का सिरका त्वचा ही नहीं, बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे पानी में मिलाकर बालों को धोने से बालों से धूल-मिट्टी तो हटती ही है, बालों में चमक भी आती है। यह बालों के प्राकृतिक तेल को बनाए रखता है। वहीं, सेब के सिरके में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर रुई के फाहे से इसे मुहांसों पर लगाना एस्ट्रींजेंट का काम करता है।

बेकिंग सोडा से मृत त्वचा की छुट्टी बेकिंग सोडा घरों में आसानी से मिल जाता है। इसमें पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और मुहांसों पर लगाएं। काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा नारियल के तेल में थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाकर बने पेस्ट को दांतों पर लगाने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। इसे स्क्रब के तौर पर चेहरे या त्वचा पर भी प्रयोग कर सकती हैं।