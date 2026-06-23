चेहरा दिखने लगा है थका-थका? उड़द दाल के फेस पैक से वापस मिलेगा ग्लो
Natural Tan Removal Face Pack: धूप, धूल और गर्मी की वजह से चेहरा अक्सर बेजान और टैन नजर आने लगता है। ऐसे में यह फेस पैक त्वचा को गहराई से साफ करने, जमी गंदगी हटाने और चेहरे की नेचुरल चमक वापस लाने में मदद करेगा।
कई बार आईने में चेहरा देखकर लगता है कि स्किन अचानक से डल क्यों दिखने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह धूप, धूल और त्वचा पर जमा गंदगी हो सकती है। ऐसे में त्वचा एक्सट्रा केयर की डिमांड करती है। अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं, तो यह घरेलू फेस पैक ट्राई कर सकते हैं।
गुलाब की पंखुड़ियां, भीगी उड़द दाल, हल्दी और दूध से तैयार यह घरेलू फेस पैक स्किन को डीप क्ली करने, डेड स्किन सेल्स को हटाने और चेहरे की खोई चमक वापस लाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह पैक स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश फील करवाएगा। यहां जानें इसे कैसे बनाएं, कैसे लगाएं और क्या ना करें।
फेस पैक बनाने के लिए क्या चाहिए
एक मुट्ठी ताजी गुलाब की पंखुड़ियां
दो बड़े चम्मच भीगी हुई उड़द दाल
एक चुटकी हल्दी
जरूरत के अनुसार दूध
इस तरह बनाएं फेस पैक
- सबसे पहले उड़द दाल को रातभर पानी में भिगो दें। अगले दिन दाल का पानी निकाल दें।
- अब भीगी दाल, गुलाब की पंखुड़ियां, हल्दी और दूध को मिक्सर में डालकर महीन पेस्ट तैयार कर लें।
- ध्यान रखें कि पेस्ट ना ज्यादा पतला हो और ना बहुत गाढ़ा।
फेस पैक लगाने का सही तरीका
- सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें।
- अब तैयार पेस्ट को पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगा लें, इसे लगभग 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।
- जब पैक हल्का सूख जाए, तब हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ करें।
- आखिर में सामान्य पानी से चेहरा धो लें। चेहरा धोने के बाद आपको त्वचा पहले से ज्यादा साफ और ताजगी भरी महसूस होगी।
- गुलाब की पंखुड़ियां: गुलाब की पंखुड़ियां त्वचा को ठंडक और ताजगी देने में मदद करती हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल लंबे समय से स्किन केयर में किया जाता रहा है।
- उड़द दाल: डेड स्किन सेल्स के कारण चेहरा बेजान दिखने लगता है। ऐसे में उड़द दाल एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है।
- हल्दी: त्वचा के लिए हल्दी के फायदे के बारे में लगभग सभी जानते हैं। यह त्वचा की रंगत को एक समान दिखाने और चेहरे को निखार देने में मदद करती है। हालांकि, इसकी मात्रा बहुत कम ही रखें, क्योंकि ज्यादा हल्दी चेहरे पर पीला रंग छोड़ सकती है।
- दूध: दूध इस फेस पैक को और ज्यादा असरदार बनाने में मदद करता है। यह त्वचा को नमी देने और रूखेपन को कम करने में सहायक होता है। दूध मिलाने से पैक त्वचा पर आसानी से फैलता है और चेहरा ज्यादा सॉफ्ट फील होगा।
इन बातों का रखें ध्यान
- सप्ताह में एक या दो बार ही लगाएं: बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की बजाय सप्ताह में एक या दो बार इसका उपयोग करें।
- पैच टेस्ट करें: अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले हाथ पर थोड़ा पैक लगाकर जांच कर लें।
- धूप से बचाव: अगर आप बार-बार धूप में निकलते हैं, तो चेहरे को ढककर रखें। इससे टैनिंग कम होगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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