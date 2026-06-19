सफेद बालों पर चढ़ जाएगा कॉफी जैसा रंग, 3 चीजों से बना लें यह पेस्ट
सफेद बालों को रंगने के लिए हर बार बाजार की डाई या पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कॉफी और घर में मौजूद 2 चीजों की मदद से आप बालों को नेचुरल रंग दे सकते हैं और उन्हें चमकदार भी बना सकते हैं।
आईने में अचानक सफेद बाल दिख जाएं, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले हेयर डाई की तरफ ही देखते हैं। लेकिन हर कुछ हफ्तों में बालों पर केमिकल रंग लगाना हर किसी को पसंद नहीं होता। कई लोग नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, जो बालों को रंग भी दे और उनकी खूबसूरती भी बनाए रखे।
अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमेशा महंगी चीजों या पार्लर की जरूरत नहीं होती। आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें भी इस काम में मदद कर सकती हैं। यहां हम एक तरीका शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ बालों को रंगने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें थोड़ा ज्यादा चमकदार और भरा हुआ दिखाने में भी अच्छा हो सकता है।
कॉफी हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए?
इस आसान नुस्खे के लिए आपको कॉफी, मेहंदी पाउडर और चाय पत्ती चाहिए।
कैसे बनाएं?
- चाय का पानी: सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर उसमें चाय पत्ती डालें। इसे अच्छी तरह उबाल लें ताकि पानी का रंग गहरा हो जाए। अब इसे छानकर थोड़ा ठंडा होने दें। यही पानी डाई तैयार करने में इस्तेमाल होगा।
- डाई का मिश्रण: एक कटोरे में मेहंदी पाउडर लें और इसमें कॉफी पाउडर मिला लें। अब धीरे-धीरे चाय का पानी डालते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। पेस्ट ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा।
- कुछ देर के लिए रखें: पेस्ट तैयार होने के बाद इसे ढककर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इससे सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएंगी और रंग बेहतर तरीके से निकलकर आएगा।
बालों में कैसे लगाएं?
- बालों को सुलझा लें और छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें।
- अब जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक यह पेस्ट लगाएं।
- कोशिश करें कि हर हिस्सा अच्छी तरह ढक जाए।
कितनी देर तक लगा रहने दें?
मिश्रण को लगभग दो से तीन घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से बाल धो लें। उसी दिन शैंपू करने से बचें, 1-2 दिन बाद कर सकते हैं।
कॉफी हेयर डाई लगाने के फायदे
- नेचुरल कलर: यह सफेद बालों को हल्का भूरा रंग देने में मदद करती है।
- बाल दिखते हैं शाइनी: कॉफी और मेहंदी का पेस्ट बालों में चमक लाने में मदद करता है।
- केमिकल फ्री: जो लोग बार-बार बाजार की डाई नहीं लगाना चाहते, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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