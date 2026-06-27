Black Hair: करी पत्ता में ये 3 चीजें मिलाकर लगाएं, सफेद बालों की टेंशन होगी कम
Baal Kala Karne ke liye Tel: अगर कम उम्र में बाल सफेद होने लगे हैं, तो घर पर तैयार यह आसान हेयर ऑयल आपके काम आ सकता है। इसे बनाने के लिए आपको रसोई में मौजूद कुछ चीजों की ही जरूरत होगी।
कंघी करते समय अगर मुट्ठीभर बाल टूटकर हाथ में आ जाएं या कम उम्र में ही सफेद बाल नजर आने लगें, तो चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में ज्यादातर लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स, रंग और तरह-तरह के बाजार में मिलने वाले तेलों का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन कई बार इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल बालों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आजकल लोग फिर से दादी-नानी के घरेलू नुस्खों की तरफ लौट रहे हैं।
मेथी, करी पत्ता, सफेद तिल और नारियल के तेल से तैयार यह घरेलू हेयर ऑयल भी ऐसा ही एक नुस्खा है। ये चीजें बालों को पोषण देने, उन्हें मजबूत बनाने और उनकी नेचुरल चमक बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर आप भी बालों की देखभाल के लिए कोई आसान और प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह नुस्खा आपके काम आ सकता है।
हेयर ऑयल बनाने के लिए सामग्री
दो बड़े चम्मच मेथी दाना
दो बड़े चम्मच सफेद तिल
एक मुट्ठी करी पत्ता
जरूरत के अनुसार नारियल का तेल
ऐसे तैयार करें हेयर ऑयल
- सबसे पहले तवे या एक पैन को गर्म करें। अब इसमें मेथी दाना और सफेद तिल डालकर हल्का भून लें। इसके बाद इसमें करी पत्ता डालें और कुछ देर तक भूनते रहें।
- जब सभी चीजें अच्छी तरह भुन जाएं, तो इन्हें ठंडा होने दें। अब इन सभी चीजों को पीसकर महीन पाउडर तैयार कर लें।
- तैयार पाउडर में नारियल का तेल मिलाएं। आपका घरेलू हेयर ऑयल तैयार है।
ऐसे करें इस्तेमाल
- इस तेल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, हल्के हाथों से कुछ मिनट तक मालिश करें।
- तेल को कम से कम एक से दो घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद बालों को धो लें।
- नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर कुछ दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा।
इस हेयर ऑयल में मौजूद चीजें कैसे मदद कर सकती हैं?
- मेथी दाना: मेथी दाना बालों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है।
- सफेद तिल: सफेद तिल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
- करी पत्ता: यह बालों का झड़ना रोकता है, सफेद बालों को काला करने में मदद करता है, डैंड्रफ दूर करता है और स्कैल्प को पोषण देकर बालों की लंबाई तेजी से बढ़ाता है।
- नारियल का तेल: नारियल का तेल बालों को नमी देने और रूखेपन को कम करने में मदद करता है।
नोट: यह एक घरेलू नुस्खा है। हर व्यक्ति के बाल और त्वचा अलग होती है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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