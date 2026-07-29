बिगड़ जाएगी चेहरे की सुंदरता! लिपस्टिक लगाते वक्त ना करें ये 5 गलतियां
National Lipstick Day: नेशनल लिपस्टिक डे हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा मेकअप प्रोडक्ट जो बूढ़ी से लेकर जवान महिला के मेकअप बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। और, एक नहीं कई शेड में मिल जाएगा। लेकिन इस लिपस्टिक को लगाते वक्त अक्सर ये 5 गलतियां कर देती हैं, जानें….
लिपस्टिक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हर लेडीज के मेकअप किट में मिल जाएगा। दादी-नानी जब स्किन पर फाउंडेशन और आंखों में लाइनर, मस्कारा लगाना नहीं जानती थीं लेकिन होठों पर लाली हमेशा होती थी। मिनिमम मेकअप या फिर हैवी मेकअप, हर जगह लिपस्टिक के बगैर अधूरा होता है। लेकिन काफी सारी लेडीज लिपस्टिक लगाते वक्त कुछ खास तरह की गलतियों को हमेशा दोहराती हैं। 29 जुलाई यानि आज नेशनल लिपस्टिक डे है और ब्रांड्स इस डे को खूब मनाते हैं। तो इस खास डे पर आप लिपस्टिक लगाने से जुड़ी कुछ बेसिक गलतियों को जरूर जानें। जिससे आपके चेहरे की सुंदरता ना बिगड़े और परफेक्ट मेकअप नजर आए।
5 गलतियां जो लिपस्टिक के साथ लेडीज करती हैं
होंठ को अवॉएड करना
फेस को खूबसूरत दिखाने के लिए होठों पर लिपस्टिक लगाना काफी नहीं होता। लिपस्टिक लगाने से पहले होंठ की सॉफ्ट स्किन को तैयार करना पड़ता है। ज्यादातर लेडीज फेस पर तो पूरा मॉइश्चराइजर का फोकस होगा लेकिन लिप्स ड्राई ही रह जाते हैं। तो लिपस्टिक लगाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से मॉइस्ट जरूर करें।
डेड स्किन रिमूव करना भूल जाते हैं
सॉफ्ट एंड प्लम्पी लिप्स के लिए केवल अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक काफी नहीं होती। इसे लगाने से पहले आपको डेड स्किन रिमूव करके लिप्स को सॉफ्ट बनाना होगा। तभी इन लिपस्टिक का भी असर दिखेगा। नेचुरल स्क्रब की मदद से डेड स्किन रिमूव करें, ऐसा करने से ना केवल होंठ सॉफ्ट होते हैं बल्कि उनका कलर भी ज्यादा पिंक नजर आने लगता है। कारण, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।
लिप लाइनर स्किप करना
होंठ को परफेक्ट शेप देना चाहती हैं तो लिप लाइनर के पावर को इग्नोर ना करें। एक मैचिंग शेड का आईलाइनर आपके लिप्स को सही शेप देने में मदद करता है। जिससे आप लिपस्टिक को सही तरीके से और बिना इधर-उधर बाउंड्री के लिपस्टिक को लगा पाती हैं। लेकिन डार्क लिप लाइनर शेड को अवॉएड करना ही समझदारी है क्योंकि ये ज्यादा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करते हैं और अगर आप रोजमर्रा लिपस्टिक लगाती हैं तो बिल्कुल भी ये गलती ना दोहराएं।
सही शेड चुनें
लिपस्टिक लगाने से पहले सही शेड का चुनना भी जरूरी है। जिसमे आधी से भी ज्यादा लेडीज गलती करती हैं। स्किन की अंडरटोन को समझकर अच्छी तरह से ट्राई करने के बाद ही लिपस्टिक का शेड चुनें।
कपड़ों और मेकअप से मैच करके ही लगाएं लिपस्टिक
लिपस्टिक लगाते वक्त कॉमन मिस्टेक जो अक्सर 40-50 एज ग्रुप की महिलाएं करती हैं। वो किसी भी रंग के कपड़े पहनें लेकिन एक कलर की लिपस्टिक को ही लगाती हैं। जिससे उनका सारा लुक खराब है। लिपस्टिक का शेड हमेशा कपड़ों और मेकअप के हिसाब से ही चुनें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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