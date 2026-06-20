समर्स में ट्राई करें रिफ्रेशिंग मैट लिप्स शेड्स, यहां खरीदें इनके 6 टॉप रेटेड विकल्प!

गर्मी में जिस तरह कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक उसी तरह मेकअप प्रोडक्ट्स भी सोच समझ कर चुनें! समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ये 6 बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स ट्राई कर सकती हैं।

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अगर आपको भी अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स! चाहे गर्मी में कितना भी पसीना आए इन मैट लिपस्टिक को आपकी होठों से हटा नहीं पाएगा। कुर्ती हो या कॉटन ड्रेस या फिर पार्टी वियर आउटफिट आप इन लिपस्टिक शेड्स को किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। वहीं ये लिपस्टिक हाइड्रेटिंग और सुरक्षित विकल्प हैं। होठों को खूबसूरती देने के साथ ही उन्हें स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखती हैं।

Lakme Powerplay Priming मैट लिपस्टिक महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसे इसके स्मूद फिनिश के लिए जाना जाता है। इसका पिगमेंटेशन कमाल का है, और ये होठों पर 16 घंटों का लंबा स्टे देते हैं। यानी अब बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबा ट्रैवल करना हो या ऑफिस में 8 घंटे बिताने हो, अपने लुक की चिंता न करें! इसके अलावा ये लाइट वेट और स्मज प्रूफ है, होठों पर बिल्कुल भी नहीं फैलती। यानी गर्मी में चाहे कितना भी पसीना आए आपकी लिपस्टिक को कोई नुकसान नहीं होगा। ये हाइड्रेटिंग लिपस्टिक गर्मियों में आपके होठों को ड्राई होने से भी बचाती है।

Shade: Berry Base

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Lakme Forever मैट लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग और लाइटवेट है। इसे होठों पर अप्लाई करने के बाद 16 घंटों तक बेफिक्र होकर अपना लुक फ्लांट करें। खास कर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसे बार-बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही इनमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स होठों को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं। इनसे हाथ ड्राई नहीं होंगे!

Shade: Mauve Party (20 अन्य शेड्स भी उपलब्ध हैं)

Maybelline New York लिक्विड मैट लिपस्टिक आप सभी को पसंद आएगी। अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनकी लिपस्टिक बार-बार निकल आती है और वापस से लिपस्टिक अप्लाई करना आफत लगता है, तो ये लिपस्टिक ट्राई करें! ये नॉन स्टिकी मैट लिपस्टिक होठों को खूबसूरत पिगमेंट देती हैं, जो लंबे समय तक बना रहता है। खासकर गर्मी में पसीना और ह्यूमिडिटी भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ट्रांसफर और वॉटर प्रूफ प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती है।

Shade: 24 Touch of Spice

समर रिफ्रेशिंग लिपस्टिक की तलाश है तो Maybelline New York का कलर सेंसेशनल लिपस्टिक ट्राई करें। ये होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रहने में मदद करते हैं। 12 घंटों का लंबा और स्मज प्रूफ स्टे इसे वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी होठों को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और लिपस्टिक अप्लाई करने के लंबे समय बाद तक आपके होंठ हाइड्रेट रहते हैं।

Shade: 660 Touch of Spice (42 अन्य शेड्स भी उपलब्ध हैं)

Mars का मैट क्रेयॉन लिपस्टिक आपके होठों को 12 घंटों का लंबा स्टे देगा। वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, इसमें लिप क्रेयॉन शार्पनर भी आएगा, जिसकी मदद से इस लिपस्टिक का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। इसे कैरी करना बहुत आसान है, किसी भी बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं।

Shade: 10-Girl Power

Maybelline New York सुपर स्टे मैट लिपस्टिक होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव क्रीम फिनिश देता है। अगर आपको ड्रेनेज की चिंता हो रही, तो ये लिपस्टिक हाइड्रेटिंग है, होठों को ड्राई नहीं होने देती। 16 घंटों का लंबा स्टे और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज इसे समर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती हैं।

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