समर्स में ट्राई करें रिफ्रेशिंग मैट लिप्स शेड्स, यहां खरीदें इनके 6 टॉप रेटेड विकल्प!
गर्मी में जिस तरह कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक उसी तरह मेकअप प्रोडक्ट्स भी सोच समझ कर चुनें! समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ये 6 बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स ट्राई कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स! चाहे गर्मी में कितना भी पसीना आए इन मैट लिपस्टिक को आपकी होठों से हटा नहीं पाएगा। कुर्ती हो या कॉटन ड्रेस या फिर पार्टी वियर आउटफिट आप इन लिपस्टिक शेड्स को किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। वहीं ये लिपस्टिक हाइड्रेटिंग और सुरक्षित विकल्प हैं। होठों को खूबसूरती देने के साथ ही उन्हें स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखती हैं।
Lakme Powerplay Priming मैट लिपस्टिक महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसे इसके स्मूद फिनिश के लिए जाना जाता है। इसका पिगमेंटेशन कमाल का है, और ये होठों पर 16 घंटों का लंबा स्टे देते हैं। यानी अब बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबा ट्रैवल करना हो या ऑफिस में 8 घंटे बिताने हो, अपने लुक की चिंता न करें! इसके अलावा ये लाइट वेट और स्मज प्रूफ है, होठों पर बिल्कुल भी नहीं फैलती। यानी गर्मी में चाहे कितना भी पसीना आए आपकी लिपस्टिक को कोई नुकसान नहीं होगा। ये हाइड्रेटिंग लिपस्टिक गर्मियों में आपके होठों को ड्राई होने से भी बचाती है।
Shade: Berry Base
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Lakme Forever मैट लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग और लाइटवेट है। इसे होठों पर अप्लाई करने के बाद 16 घंटों तक बेफिक्र होकर अपना लुक फ्लांट करें। खास कर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसे बार-बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही इनमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स होठों को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं। इनसे हाथ ड्राई नहीं होंगे!
Shade: Mauve Party (20 अन्य शेड्स भी उपलब्ध हैं)
Maybelline New York लिक्विड मैट लिपस्टिक आप सभी को पसंद आएगी। अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनकी लिपस्टिक बार-बार निकल आती है और वापस से लिपस्टिक अप्लाई करना आफत लगता है, तो ये लिपस्टिक ट्राई करें! ये नॉन स्टिकी मैट लिपस्टिक होठों को खूबसूरत पिगमेंट देती हैं, जो लंबे समय तक बना रहता है। खासकर गर्मी में पसीना और ह्यूमिडिटी भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ट्रांसफर और वॉटर प्रूफ प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती है।
Shade: 24 Touch of Spice
समर रिफ्रेशिंग लिपस्टिक की तलाश है तो Maybelline New York का कलर सेंसेशनल लिपस्टिक ट्राई करें। ये होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रहने में मदद करते हैं। 12 घंटों का लंबा और स्मज प्रूफ स्टे इसे वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी होठों को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और लिपस्टिक अप्लाई करने के लंबे समय बाद तक आपके होंठ हाइड्रेट रहते हैं।
Shade: 660 Touch of Spice (42 अन्य शेड्स भी उपलब्ध हैं)
Mars का मैट क्रेयॉन लिपस्टिक आपके होठों को 12 घंटों का लंबा स्टे देगा। वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, इसमें लिप क्रेयॉन शार्पनर भी आएगा, जिसकी मदद से इस लिपस्टिक का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। इसे कैरी करना बहुत आसान है, किसी भी बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं।
Shade: 10-Girl Power
Maybelline New York सुपर स्टे मैट लिपस्टिक होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव क्रीम फिनिश देता है। अगर आपको ड्रेनेज की चिंता हो रही, तो ये लिपस्टिक हाइड्रेटिंग है, होठों को ड्राई नहीं होने देती। 16 घंटों का लंबा स्टे और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज इसे समर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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