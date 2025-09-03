ऑयली से लेकर ड्राई स्किन पर लगाएं ये फेस पैक, चेहरे की स्किन पर लाएंगे ग्लो must apply homemade face pack for natural glow hydration normal combination dry oily skin type, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीmust apply homemade face pack for natural glow hydration normal combination dry oily skin type

ऑयली से लेकर ड्राई स्किन पर लगाएं ये फेस पैक, चेहरे की स्किन पर लाएंगे ग्लो

Homemade face pack for all skin type: ऑयली स्किन से लेकर नॉर्मल और मिक्स स्किन होने पर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फेस पैक लगाएं। तो जान लें चेहरे पर ग्लो लाने के कॉम्बिनेशन से लेकर नॉर्मल स्किन पर कौन सा फेस पैक लगाएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
ऑयली से लेकर ड्राई स्किन पर लगाएं ये फेस पैक, चेहरे की स्किन पर लाएंगे ग्लो

चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है। त्योहारों का सीजन चल रहा है और आने वाले महीनों में वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ब्राइड बनने वाली हैं या फिर दुल्हन की बहन है तो चेहरे पर ग्लो तो जरूरी है। ऐसे में महीनों पहले से पार्लर के ट्रीटमेंट लेने का बजट नही है तो टेंशन ना लें। घर के सिंपल फेस पैक को चेहरे पर लगाकर भी निखाल पाया जा सकता है। ऑयली, ड्राई या मिक्स स्किन टाइप पर अलग-अलग फेस पैक लगाएं और इसे अगले एक से दो महीने रूटीन में शामिल करें। कुछ ही समय में फर्क अपने आप दिखने लगेगा। जान लें कौन से स्किन टाइप पर कौन सा फेस पैक लगाएं।

नॉर्मल स्किन पर ग्लो लाएगा ये पैक

अगर आपकी स्किन बारिश के मौसम में बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ना ज्यादा ड्राई होती है और ना ही ऑयली रहती है। तो इस तरह की स्किन पर ग्लो लाने के लिए कच्चे दूध से बना ये फेस पैक मदद करता है। एक चम्मच शहद में एक चुटकी हल्दी और एक चम्मच कच्चा दूध मिला लें। इसे चेहरे पर लगाएं और करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से साफ करें।

ऑयली स्किन पर ग्लो लाने का पैक

अगर स्किन ऑयली है और पोर्स से ऑयल रिलीज होता है तो मुल्तानी मिट्टी का बना ये फेस पैक चेहरे को ग्लो देता है। मुल्तानी मिट्टी आसानी से दुकानों पर मिल जाती हैं। इसे दो चम्मच लेकर एक चम्मच चंदन पाउडर मिला लें। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो उसे पत्थर पर घिसकर करीब एक चंदन पेस्ट लें। उसमे रोज वाटर डालकर फेस पैक बना लें। इसपैक को लगाकर करीब 15-29 मिनट छोड़ दें और फिर साफ करें। ये चेहरे पर निकल रहे एक्सेस ऑयल को ब्लॉक करेगा और पोर्स को टाइट करेगा।

ड्राई स्किन पर ग्लो लाने का पैक

ड्राई स्किन को सॉफ्ट और प्लम्पी बनाना चाहती हैं तो बस दो से तीन बादाम लेकर बारीक पीस कर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में फ्रेश दूध की मलाई को निकालकर मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। करीब 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें। ये स्किन को नरिश करेगा और अंदर से मॉइश्चर लॉक करने में मदद करेगा।

मिक्स स्किन के लिए फेस पैक

टी जोन पर ऑयल रहता है और गालों के आसपास ड्राई पैचेज बन जाते हैं। इस रह की कॉम्बिनेशन स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। खीरे के रस में दही और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। और, करीब 15 मिनट बाद धो लें। ये ऑयल वाले एरिया के पोर्स को श्रिंक करेगा और ड्राई एरिया को हाइड्रेट करने में मदद देगा।

Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।