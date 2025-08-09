बारिश की चिपचिपी गर्मी से चेहरे की चमक खो गई तो इस तरह से पाएं ग्लोइंग स्किन

मानसून में लगातार बहता पसीना सेहत पर तो असर डालता ही है। साथ ही, त्वचा की ताजगी को भी प्रभावित करता है। ज्यादा उमस वाले इस मौसम में पसीने के बावजूद कैसे रहें तरोताजा और कैसे करें अपनी त्वचा की देखभाल? बता रही हैं शांभवी

बारिश के मौसम में अप्रत्याशित बौछार, गर्मी और उमस त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। मानसून में लगातार बहता पसीना त्वचा की परेशानियां बढ़ा देता है। इस मौसम में त्वचा संबंधी रोग, संक्रमण और जलन आदि होने का खतरा भी चार गुणा बढ़ जाता है। हवा में मौजूद नमी त्वचा में पसीने और तेल के स्राव को बढ़ा देती है।

इतना ही नहीं, इस मौसम में त्वचा की बुनियादी प्रकृति भी काफी हद तक बदल जाती है। ज्यादा उमस के कारण सामान्य त्वचा तैलीय हो जाती है और तैलीय त्वचा पर और अधिक तेल आने लगता है। वहीं, अगर आपकी त्वचा की प्रकृति रूखी है, तो उससे जुड़ी समस्याओं में भी उमस वाला यह मौसम इजाफा करता है। ज्यादा पसीना आने के कारण इस मौसम में त्वचा बार-बार गीली होती है और फिर सूखती है। इस वजह से उसके रूखे होने का खतरा और बढ़ जाता है।

फंगस और बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा भी इस मौसम में अधिक होता है। कई लोगों को उमस की वजह से चकत्ते और दाद हो जाते हैं, त्वचा बेरंग हो जाती है। वहीं, तैलीय त्वचा वालों को इस मौसम में मुहांसे हो जाते हैं। उनकी त्वचा की रंगत ज्यादा उमस की वजह से गहरी भी हो जाती है। उमस के असर को त्वचा पर बेअसर करने के लिए इन बातों को आजमाएं:

इन बातों का रखें ध्यान 1) जब भी आपका चेहरा पसीने से गीला हो जाए तो उसे टिश्यू पेपर से थपथपाकर पोछें। त्वचा अगर रूखी महसूस हो रही है, तो मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

2) प्रतिदिन चेहरे को साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं और बर्फ के टुकड़े को पांच से दस मिनट तक चेहरे पर रगड़ें। ऐसा करने से न सिर्फ पसीना कम आता है, बल्कि नमी की वजह से मुहांसे भी नहीं आते।

3) चेहरे को चमकदार और चिकना बनाए रखने के लिए जरूरी है कि त्वचा की सतह पर अत्यधिक तेल इकट्ठा न हो। इसके लिए नियमित रूप से मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर फेस पैक तैयार करें और चेहरे पर लगाएं। सूख जाने पर पानी से धो लें। बेसन और दही वाला फेस पैक भी इस मौसम में प्रभावी रहता है। आप चाहें तो चंदन का लेप भी इस मौसम में अपने चेहरे पर लगा सकती हैं।

4) ज्यादा उमस वाले इस मौसम में सनस्क्रीन युक्त फेस पाउडर का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ सूरज की पराबैंगनी किरणों से आपकी त्वचा की रक्षा करेगा, बल्कि चेहरे पर मौसम के प्रभाव को कम करके दाग-धब्बे नहीं आने देगा। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा की चमक भी बनी रहती है।

5) बरिश के मौसम में वातावरण में उमस का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि चेहरे से वाष्पीकरण कम हो जाता है, इसलिए इस मौसम में जितनी ज्यादा बार हो सके पानी से मुंह धोना चाहिए। बार-बार मुंह धोने के कारण त्वचा में नमी की कमी हो सकती है। ऐसे में चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें। तैलीय त्वचा वालों को क्लींजर नियमित इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में त्वचा में धूल मिट्टी जमा हो जाती है और रोमछिद्र बंद हो जाते हैं।

6) बादल छाएं या बारिश होने जैसा मौसम बना हो, तब भी सनस्क्रीन अवश्य लगाएं। अकसर लोग इस मौसम में सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन बारिश के मौसम में वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। सामान्य त्वचा वालों को ज्यादा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए और तैलीय त्वचा वालों को मिनरल फिलर वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए।