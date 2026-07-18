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रोज भर-भर के टूट रहे हैं बाल? शैंपू में ये 1 चीज मिलाकर धोएं, जावेद हबीब ने बताया नुस्खा!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बरसात का मौसम आते ही क्या आपका हेयरफॉल भी ज्यादा बढ़ गया है? या फिर खुजली और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं? ऐसे में हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब का बताया ये शैंपू हैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

रोज भर-भर के टूट रहे हैं बाल? शैंपू में ये 1 चीज मिलाकर धोएं, जावेद हबीब ने बताया नुस्खा!

बारिश के मौसम में बालों से जुड़ी समस्याएं काफी कॉमन हो जाती हैं। खासकर बालों का झड़ना, डैंड्रफ और खुजली तो इन दिनों बहुत ही आम हैं। ऐसे में कई लोग गुच्छा भर-भर के टूटते बाल देखकर डर जाते हैं और हेयर प्रोडक्ट्स बदल-बदलकर ट्राई करने लगते हैं, जिससे खास कोई फायदा नहीं होता। दरअसल मानसून में नमी बढ़ जाती है, जिस वजह से हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स होना नॉर्मल है। लेकिन कुछ सिंपल सी रेमेडीज आपके हेयरफॉल, डैंड्रफ और खुजली को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। जाने-माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसा ही सिंपल नुस्खा शेयर किया है, जो बारिश के मौसम में आपके बालों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

शैंपू में ये 1 चीज मिलाकर धोएं अपने बाल

मानसून में अगर आपके बाल भी काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, या डैंड्रफ और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो शैंपू में थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी सफेद विनेगर मिक्स कर सकते हैं। आप जितना शैंपू इस्तेमाल करते हैं, उसे एक बाउल में निकालें और उसमें एक चम्मच सफेद सिरका मिला दें।दोनों को अच्छे से मिक्स करें और अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं। अब दो से तीन मिनट के लिए हल्के हाथों से बालों को मसाज करें और पानी से नॉर्मली वॉश कर लें।

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हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना है विनेगर?

जावेद हबीब बताते हैं कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही शैंपू में विनेगर मिलाकर इस्तेमाल करना है। सिरका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। सप्ताह में एक बार अगर सफेद सिरका मिलाकर शैंपू किया जाए तो बालों की सफाई बेहतर तरीके से होती है। जबकि बार-बार इस्तेमाल से स्कैल्प में रूखापन या जलन की समस्या हो सकती है। बेहतर परिणाम के लिए इसका सीमित इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए।

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बाल झड़ना रोकने में कैसे मदद करता है विनेगर?

हेयरफॉल होने के सबसे बड़े कारण होते हैं- डैंड्रफ, स्कैल्प पर जमी गंदगी, एस्ट्रा ऑयल और पसीना। ये बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं। खासकर मानसून में तो नमी वैसे भी काफी बढ़ जाती है, इसलिए स्कैल्प से जुड़ी प्रॉब्लम्स इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में सिरका स्कैल्प को साफ रखने में मदद कर सकता है। ये स्कैल्प पर जमा बिल्डअप कम करता है और बालों में शाइन लाने में मदद करता है। आपको खुजली, हेयरफॉल या डैंड्रफ जैसी कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो तो सिरका वाला हैक काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है।

काम की बात: अगर आपको स्कैल्प पर घाव, जलन, एलर्जी या कोई भी स्किन से जुड़ी समस्या है, तो सिरका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सिरका सेंसेटिव स्कैल्प को इरिटेट भी कर सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा और सप्ताह में एक ही बार इस्तेमाल करें। किसी तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे तो सिरके का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

(Images Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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