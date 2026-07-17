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झड़-झड़कर पतले हो गए हैं बाल? 3 दिन ऐसे लगा लें नारियल का तेल, डॉ उपासना ने बताया

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपका हेयरफॉल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक बार नारियल तेल को ऐसे लगाकर देखें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना ने ये तीन दिन का नुस्खा शेयर किया है, जो बालों का झड़ना काफी हद तक कम देता है।

झड़-झड़कर पतले हो गए हैं बाल? 3 दिन ऐसे लगा लें नारियल का तेल, डॉ उपासना ने बताया

पुरुष हों या महिलाएं, बाल झड़ने से आज की डेट में हर कोई परेशान है। दरअसल आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है, जिसमें स्ट्रेस, खानपान, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी और गलत हेयर केयर रूटीन जैसी तमाम चीजें बालों के झड़ने की वजह बन रही हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर एक बार हेयरफॉल शुरू हो जाए तो फिर जल्दी से कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता। बाल गुच्छा भर-भर के निकलते हैं। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है, तो तीन दिन लगातार डॉ उपासना की बताई ये रेमेडी फॉलो कर के देखें। आपको बस नारियल तेल में 1 चीज मिलाकर तीन दिन लगातार लगानी है, बालों का झड़ना काफी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आइए डिटेल में जानते हैं -

नारियल तेल में ये 1 चीज मिलाकर होगा फायदा

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा बताती हैं कि अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो नारियल के तेल में थोड़ा सा ताजा नींबू का रस मिलाकर लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है। नारियल का तेल बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है। वहीं नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड स्कैल्प पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल और डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है, जो बालों के झड़ने की मुख्य वजहों में से एक हैं।

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लगातार 3 दिनों तक ऐसे अप्लाई करें तेल

डॉ उपासना बताती हैं कि अगर आप चार चम्मच नारियल का तेल ले रहे हैं, तो उसमें एक चम्मच के करीब ताजा नींबू का रस मिलाएं। इस मिक्सचर को आपको अपने बालों में अच्छी तरह से लगाना है। बालों की जड़ों में खासतौर से तेल को जरूर अप्लाई करें। तीन दिनों तक लगातार आपको इस तेल की मालिश करनी है। कोशिश करें कि तीन दिनों बाद ही बालों में शैंपू करें। ये रूटीन अगर आप लगातार तीन दिनों तक फॉलो करते हैं, तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयरफॉल काफी हद तक कम हो जाता है।

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है

नींबू का रस कभी भी सीधे स्कैल्प पर नहीं लगाना चाहिए। इससे कुछ लोगों में जलन, खुजली और रेडनेस की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा नारियल तेल के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्कैल्प पर किसी तरह का घाव, एलर्जी, एक्जिमा जैसी कोई प्रॉब्लम है या आपकी स्कैल्प काफी सेंसेटिव है, तो बिना पैच टेस्ट के इसे इस्तेमाल ना करें।

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डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए?

एक्सपर्ट्स की मानें तो दिन के 100 बाल टूटना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। स्कैल्प पर गोल-गोल पैच बन रहे हों या 2-3 महीने से लगातार हेयरफॉल हो रहा हो, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है।

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(Images Credit- Pinterest, Instagram)

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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