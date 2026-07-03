लाल या नारंगी नहीं, डाई जैसे काले होंगे बाल! मेंहदी के पेस्ट में मिला दें ये 1 सीक्रेट चीज

मेंहदी का रंग अक्सर बालों में लाल या नारंगी आता है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं। ऐसे में अगर आप ये 1 सीक्रेट इंग्रीडिएंट मेंहदी के पेस्ट में मिला दें, बालों का रंग बिल्कुल काला आ सकता है। साथ ही बालों को और भी कई फायदे मिलेंगे।

बालों को नेचुरली कलर करने के लिए हीना यानी मेहंदी का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। मेंहदी ना सिर्फ सफेद बालों को कवर करती है, साथ में इन्हें डीप कंडीशन करने का भी काम करती है। अगर आपके बालों की नेचुरल शाइन खत्म हो गई है या फिर वो काफी ड्राई नजर आते हैं, तो मेंहदी लगाना एक अच्छा आइडिया है। हालांकि सिर्फ मेंहदी लगाने से कई बाल बालों का कलर ऑरेंज या रेड आता है, जो कई लोगों को पसंद नहीं। इसलिए बालों को काला करने के लिए लोग हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बता रहे हैं, जिसे मेंहदी में मिलाने से आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। बेस्ट बात है कि इसे घंटों लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

मेंहदी में मिलाएं ये 1 चीज, जड़ से काले हो जाएंगे बाल

आमतौर पर मेंहदी का रंग ऑरेंज या रेड आता है, लेकिन अगर आप पेस्ट बनाते हुए ये 1 चीज एड कर दें तो मेंहदी का रंग काला आएगा। हेयर डाई लगाने के बाद बाल जितने काले होते हैं, इस तरह मेंहदी लगाने से भी वैसा ही कलर आता है। ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट है लाल गुड़हल का फूल, जो कहीं भी आसानी से मिल जाता है। जिन लोगों को मेंहदी ज्यादा देर लगाकर रखना पसंद नहीं है, वो इस तरह पेस्ट बनाकर अप्लाई करें। बहुत ही कम टाइम में बालों पर गहरा रंग चढ़ जाएगा।

इस तरह मेंहदी में मिलाएं गुड़हल का फूल मेंहदी का पेस्ट बनाने के लिए आपको 2-3 ताजे लाल गुड़हल के फूल और कुछ पत्ते लेने हैं। अब इन्हें एक गिलास पानी के साथ किसी बर्तन में पकाने के लिए रख दें। इस दौरान गैस की फ्लेम धीमी रखें। पकते-पकते गुड़हल के फूल और पत्तों का अर्क इस पानी में आना शुरू हो जाएगा। कुछ देर में ये पानी गाढ़े लाल रंग का होना शुरू हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और गुड़हल के टोनर को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें।

इसे छानकर सारा पानी एक बर्तन में निकाल लें। अब एक लोहे की कढ़ाही में जरूरत के हिसाब से मेंहदी का पाउडर लें और गुड़हल का पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रहे आपको थोड़ा थोड़ा कर के पानी डालना है, ताकि मेंहदी के पेस्ट में गुठलियां ना पड़ें। जैसे ही पेस्ट बन जाए, इसे रातभर के लिए रखकर छोड़ दें। सुबह तक मेहंदी का रंग गाढ़ा हो जाएगा।

कब और किस तरह लगानी है ये मेंहदी? ये मेंहदी पैक आपको हमेशा साफ बालों में इस्तेमाल करनी है। बालों पर तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब बालों की जड़ों से ले कर लेंथ तक, इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लें। खासकर जहां-जहां सफेद बाल हैं, वहां जरूर इस पेस्ट को अप्लाई करें। अब डेढ़ से दो घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर साफ पानी से वॉश कर लें। शैंपू आपको तुरंत नहीं करना है, अगले दिन कर सकते हैं।

गुड़हल के पानी से मेंहदी पेस्ट बनाने के फायदे गुड़हल के पानी से मेंहदी का पेस्ट बनाना काफी फायदेमंद है। एक तो ये आपके बालों को नेचुरली काला रंग देने का काम करता है, साथ ही उन्हें अंदर से पोषण भी देता है। अगर मेंहदी लगाने के बाद आपके बाल रूखे हो जाते हैं, उसमें भी ये टोनर काफी फायदेमंद है। हेयरफॉल, बालों की चमक गायब होना, ग्रोथ ना होना; जैसी कोई भी हेयर प्रॉब्लम है तो उसमें भी गुड़हल का पानी काफी हेल्प करता है।