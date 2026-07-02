Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्ट्रेट और सिल्की करने हैं बाल? मेथी दाना में मिला लें ये 3 चीजें, डॉ शोभना ने बताया सीक्रेट!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Hair Care: अगर आपको सिल्की और स्ट्रेट बाल पसंद हैं, तो एक बार ये हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना बताती हैं कि इस मास्क का असर आपको पहले इस्तेमाल से ही दिखना शुरु हो जाएगा।

स्ट्रेट और सिल्की करने हैं बाल? मेथी दाना में मिला लें ये 3 चीजें, डॉ शोभना ने बताया सीक्रेट!

हर लड़की चाहती है कि उसके बाल सॉफ्ट सिल्की हों और स्ट्रेट भी, जिन्हें स्टाइल करने की भी जरूरत ना पड़े। इसके लिए पार्लर और सैलून में केराटिन, रिबॉन्डिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग जैसी कई हेयर ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये बालों को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। कभी-कभार बालों को स्ट्रेट या सुलझा हुआ बनाना हो, तो हीट वाले स्ट्रेटनर्स यूज करने पड़ते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल है कि अगर अपने बाल सिल्की और स्ट्रेट करने हों, तो क्या इसका कोई नेचुरल तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। मेथी दाना में अगर आप बस 3 चीजें मिलाकर एक हेयर मास्क तैयार कर लें, तो रेगुलर इस्तेमाल के साथ आपके बाल सीधे और सॉफ्ट हो सकते हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना का कहना है। आइए जानते हैं उनका बताया हुआ ये मास्क कैसे तैयार करें।

बालों को स्ट्रेट और सिल्की बनाएगा ये हेयर मास्क

अगर आपके बाल काफी ज्यादा रूखे-सूखे और उलझे हुए रहते हैं, तो ये मेथी दाना हेयर पैक आप ट्राई कर सकती हैं। रेगुलर इस्तेमाल के साथ ये आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट बनाने में भी मदद करता है। डॉ शोभना बताती हैं कि इसके लिए आपको मेथी दाना, नारियल का तेल, फ्रेश एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत होगी। ये सभी चीजें बालों को अंदर से मॉइश्चर देती हैं, जिससे वो ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:कॉफी में ये 2 चीजें मिलाकर लगा लें, बालों को मिलेगा नेचुरल बरगंडी टिंट!

इस तरह तैयार करें मेथी दाना हेयर मास्क

इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको मेथी दाना को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। आप अपने बालों की लंबाई की हिसाब से मेथी दाना की मात्रा कम या ज्यादा रख सकती हैं। अब अगले दिन इनका सारा पानी निकाल दें और एक मिक्सर में ट्रांसफर करें। इसमें थोड़ा सा ताजा एलोवेरा जेल एड करें। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है, तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें दो चम्मच नारियल तेल और दो विटामिन ई की कैप्सूल एड करें। इन सभी चीजों को पीसकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें।

ये भी पढ़ें:घर बैठे 4 स्टेप में करें DIY फेशियल, डॉ शोभना ने बताया ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट!

लगाने का सही तरीका जानें

इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों की लेंथ यानी लंबाई पर अप्लाई करना है। ध्यान रहे आपके बालों में तेल लगा हुआ होना नहीं चाहिए और बाल साफ भी होने चाहिए। इसके बाद इस पेस्ट को लगाकर लगभग 30-35 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर किसी माइल्ड शैंपू की मदद से अपने बालों को वॉश कर लें। ये ट्रीटमेंट आप हफ्ते में एक बार दोहरा सकती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि पहले ही इस्तेमाल से आपके बाल ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और स्ट्रेट नजर आना शुरू हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:टैनिंग से काले हो गए हैं पैर? 3 स्टेप में करें पेडिक्योर, शीशे से चमक उठेंगे!

(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Hair Care Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।