बालों को घना और मोटा बनाना है तो कॉस्मेटिक इंजीनियर की बताई ये 4 चीजें तेल में मिलाकर लगा लें

संक्षेप: DIY Hair Oil To Make Thick Hair: बालों के झड़ने से परेशान हैं और दिन पर दिन बाल पतले-कमजोर होते जा रहे। तो सरसों के तेल में कॉस्मेटिक एक्सपर्ट के बताए इन चार चीजों को मिलाकर लगा लें। हेयर फॉल कंट्रोल होने के साथ ही बाल मोटे हो जाएंगे।

बालों के पतले और कमजोर होने की वजह से ज्यादातर लड़कियां परेशान रहती हैं। और, कई तरह के केमिकल वाले ट्रीटमेंट लेती हैं। इन ट्रीटमेंट को कई बार ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक बोलकर हेयर पर किया जाता है। लेकिन इन सबका असर बालों की हेल्थ को लांग टाइम में नुकसान पहुंचाता है। बालों की सेहत को सुधारने के लिए कई घरेलू नु्खे असर दिखाते हैं। जैसे कॉस्मेटिक इंजीनियर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर थिक और घने हेयर के लिए घरेलू फार्मूला शेयर किया है। जिसमे 4 चीजों की मदद से हेल्दी और घने-मोटे बाल पाए जा सकते हैं।

सरसों के तेल में मिलाएं ये 4 चीजें एक चम्मच सफेद तिल, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच काले तिल और दो लौंग को लेकर पैन में ड्राई रोस्ट कर लें। इन सारी चीजों को हल्का भूनने के बाद ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लें। फिर किसी एयरटाइट जार में पलट लें और इसमे सरसों का तेल मिला कर रख लें। ये कॉम्बिनेशन ओमेगा और बायोटिन रिच है।

इस तेल को लगाने के फायदे सफेद तिल को रोस्ट करने पर बायोटिन रिलीज होता है। वहीं कलौंजी रोस्ट करने पर सल्फर रिलीज होता है और लौंग से यूजेनॉल रिलीज होता है जो स्कैल्प में होने वाली इरिटेशन को खत्म करता है। वहीं सरसों के तेल से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है। जो बालों को थिक और लंबा करने में मदद करता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिलाकर बालों में अगर लगाया जाए तो ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है।