Dec 10, 2025
बालों को घना और मोटा बनाना है तो कॉस्मेटिक इंजीनियर की बताई ये 4 चीजें तेल में मिलाकर लगा लें

DIY Hair Oil To Make Thick Hair: बालों के झड़ने से परेशान हैं और दिन पर दिन बाल पतले-कमजोर होते जा रहे। तो सरसों के तेल में कॉस्मेटिक एक्सपर्ट के बताए इन चार चीजों को मिलाकर लगा लें। हेयर फॉल कंट्रोल होने के साथ ही बाल मोटे हो जाएंगे।

Dec 10, 2025 01:42 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बालों के पतले और कमजोर होने की वजह से ज्यादातर लड़कियां परेशान रहती हैं। और, कई तरह के केमिकल वाले ट्रीटमेंट लेती हैं। इन ट्रीटमेंट को कई बार ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक बोलकर हेयर पर किया जाता है। लेकिन इन सबका असर बालों की हेल्थ को लांग टाइम में नुकसान पहुंचाता है। बालों की सेहत को सुधारने के लिए कई घरेलू नु्खे असर दिखाते हैं। जैसे कॉस्मेटिक इंजीनियर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर थिक और घने हेयर के लिए घरेलू फार्मूला शेयर किया है। जिसमे 4 चीजों की मदद से हेल्दी और घने-मोटे बाल पाए जा सकते हैं।

सरसों के तेल में मिलाएं ये 4 चीजें

एक चम्मच सफेद तिल, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच काले तिल और दो लौंग को लेकर पैन में ड्राई रोस्ट कर लें। इन सारी चीजों को हल्का भूनने के बाद ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लें। फिर किसी एयरटाइट जार में पलट लें और इसमे सरसों का तेल मिला कर रख लें। ये कॉम्बिनेशन ओमेगा और बायोटिन रिच है।

इस तेल को लगाने के फायदे

सफेद तिल को रोस्ट करने पर बायोटिन रिलीज होता है। वहीं कलौंजी रोस्ट करने पर सल्फर रिलीज होता है और लौंग से यूजेनॉल रिलीज होता है जो स्कैल्प में होने वाली इरिटेशन को खत्म करता है। वहीं सरसों के तेल से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है। जो बालों को थिक और लंबा करने में मदद करता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिलाकर बालों में अगर लगाया जाए तो ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है।

कैसे लगाएं बालों को थिक एंड लांग करने वाला तेल

हेयर फॉल को कंट्रोल कर उन्हें लंबा और घना बनाने में मदद करने वाले इस तेल को लगाने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया कि इस तेल को केवल बालों की जड़ों में रूई की मदद से सप्ताह में दो बार ही लगाएं। तीन घंटे या फिर रात भर इस तेल को लगाए रखने के बाद सुबह किसी भी माइल्ड शैंपू से बालों को वॉश कर लें। ये तेल बालों को फिर से घना और थिक बनाने के साथ ही हेयर फॉल को भी रोकने में मदद करेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

