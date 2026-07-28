जिद्दी स्ट्रेच मार्क्स के निशान होंगे हल्के! नारियल तेल में मिलाएं ये 2 चीजें, नानी का असरदार नुस्खा
डिलीवरी के बाद या शरीर पर फैट ज्यादा होने से स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। अक्सर ये निशान, पेट, कमर, जांघ पर होते हैं लेकिन दिखने में खराब लगते हैं। अगर आप भी इन निशान से परेशान हो चुकी हैं, तो नारियल तेल वाला घरेलू नुस्खा अपनाकर देखें।
डिलीवरी के बाद या फिर अचानक वजन बढ़ने-कम होने के कारण अक्सर पेट, कमर, जांघ पर सफेद लकीरें दिखने लगती हैं। इन सफेद लकीरों को स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, जो आजकल हर किसी के शरीर पर रहता है। स्ट्रेच मार्क्स अगर हल्के हो तो परेशानी नहीं होती लेकिन अगर इनके दाग गहरे हो तो साफ दिखते हैं। ऐसे में कमर-पेट को महिलाएं छिपाती रहती हैं और इसके कारण अपनी पसंदीदा ड्रेसेस या फिर साड़ी पहनने से भी कतराती हैं। अगर आप भी स्ट्रेच मार्क्स के जिद्दी दागों से परेशान हैं, तो नानी मां के बताए कुछ घरेलू तरीके अपनाकर देख सकते हैं।
क्यों पड़ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स?
कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ने पर त्वचा की लोच पर असर पड़ता है। ऐसे में पेट और स्तनों की त्वचा तेजी से फैलने या फिर अचानक शरीर का आकार बदलने पर स्ट्रेच मार्क्स के जिद्दी निशान पड़ जाते हैं। पहले ये निशान हल्के होते हैं और फिर लंबी-पतली सफेद लकीरों में साफ दिखाई देते हैं।
निशान हटाने के लिए क्या करें
स्ट्रेच मार्क्स के गहरे निशान को हटाने के लिए लोग कई तरह की महंगी क्रीम लगाते हैं और इसके बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप भी इन मार्क्स से परेशान हो चुकी हैं, तो नानी मां का बताया एक घरेलू तरीका अपनाकर देखें। इसके लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नारियल तेल में मिलाएं ये 2 चीजें
आपको 1 चम्मच नारियल तेल लेना है और उसमें 1 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल और 2 विटामिन ई कैप्सूल को मिला देना है। अब इस पेस्ट को रात को सोने से पहले मार्क्स पर लगाएं और ऐसे ही छोड़ दें। आपको ये उपाय करीब 3-4 महीने तक रोजाना अपनाना पड़ेगा। तभी आपके स्ट्रेच मार्क्स के निशान हल्के पड़ेंगे।
कैसे करेगा फायदा
नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा की सुरक्षा परत को सपोर्ट करते हैं। साथ ही त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक और हाइड्रेशन देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीसैकराइड्स त्वचा के धब्बों को कम करने में मदद करता है। विटामिन ई कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है।
ध्यान दें: इस नुस्खे से स्ट्रेच मार्क्स के निशान हल्के हो सकते हैं बिल्कुल गायब नहीं होंगे। इस घोल को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर जलन, खुजली या लालिमा हो, तो लगाना बंद कर दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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