22 साल की मनिका विश्वकर्मा के हुस्न का चला जादू, जानें क्या है उनका ब्यूटी सीक्रेट

संक्षेप: राजस्थान की रहने वालीं 22 साल की मनिका विश्वकर्मा इस समय चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया है। लोग उनके सुंदर बालों और त्वचा का राज पूछ रहे हैं। चलिए मनिका के ब्यूटी सीक्रेट्स बताते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 10:13 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
74वां मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट की प्रतियोगिता इस साल थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है। इसमें दुनियाभर की हसीनाओं ने भाग लिया है और इसी में से एक है राजस्थान की रहने वालीं मनिका विश्वकर्मा। उनकी उम्र सिर्फ 22 साल है और वह काफी सुंदर हैं। अपने खूबसूरत इंडियन स्टाइल से अब तक वह लोगों का दिल जीतती आ रही हैं और अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं। मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं मनिका विश्वकर्मा की सुंदरता का राज कई इंटरव्यू में पूछा जा चुका है और उन्होंने इसका बेहद सिंपल फॉर्मूला बताया है। चलिए आपको उनके ब्यूटी सीक्रेट्स बताते हैं।

स्किन केयर

मनिका का कहना है कि हम लोग ऐसे हैं कि हर चीज चेहरे पर अप्लाई कर लेते हैं। फिर चाहे वो कैसा भी फेस वॉश हो, क्रीम हो, पाउडर हो या फिर घरेलू उपाय हो। जब मैं मिस यूनिवर्स के लिए आई तो मुझे पता चला कि अपनी स्किन को आपको आजाद रखना चाहिए। ज्यादा चीजें नहीं लगानी है और बस सिंपल रूटीन के साथ ही सुंदर दिख सकते हैं।

क्या लगाती हैं

मनिका चेहरे के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती हैं लेकिन वह सुबह उठकर स्किन टाइप के अनुसार चुने हुए फेस वॉश से चेहरा क्लीन करनी हैं। इसके बाद मॉइश्चराइजर लगाती हैं और बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलतीं। मनिका हफ्ते में 2-3 बार फेस मास्क का इस्तेमाल करती हैं, इससे स्किन हाइड्रेट रहती है।

बालों के लिए

मनिका के बाल लंबे हैं और इसके लिए वह देखभाल पर थोड़ा ध्यान देती हैं। मनिका सल्फेट फ्री शैंपू लगाती हैं और हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हैं। इसके अलावा वह हेयर स्पा भी लेती हैं लेकिन हीटिंग टूल्स कम ही इस्तेमाल करती हैं। मनिका सिर्फ खास मौकों पर ही बालों को खुला रखती हैं वरना उन्हें बांध लेती हैं। ज्यादा देर तक खुले बाल जल्दी टूटते हैं।

