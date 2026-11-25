कई पुरुष बालों में डेली शैंपू कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि उनके बाल आखिर इतने क्यों झड़ रहे हैं। इसकी वजह है कि आप अपने बालों की सही देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको 10 स्टेप की नहीं, बल्कि सिंपल हेयर केयर रूटीन की जरूरत है।

पुरुष अपने बालों की देखभाल करना अक्सर नजरंदाज करते हैं। बस जो शैंपू मिल जाए वो लगा लिया, इतना उन्हें काफी लगता है। कंडीशनर लगाना वो जरूरी समझते नहीं, वहीं कुछ पुरुष रोजाना शैंपू और तेल लगाना सही मानते हैं। लेकिन बालों की देखभाल के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। बस छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखकर आप अपने लिए एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन तैयार कर सकते हैं। पुरुष अपने बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक बेसिक हेयर केयर रूटीन होना बहुत जरूरी है। शैंपू कितनी बार करना है, कंडीशनर अप्लाई करना है या नहीं और बालों की देखभाल कैसे करनी है, इससे जुड़ी छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखें। डॉ मनन वोरा ने पुरुषों के लिए एक बेसिक हेयर केयर रूटीन शेयर किया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं।

पुरुषों के लिए बेसिक हेयर केयर रूटीन कैसा होना चाहिए? 1) रोज शैंपू करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर के मुताबिक, पुरुषों को रोजाना शैंपू करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है या डैंड्रफ की समस्या है, तभी डेली शैंपू करें। वरना हफ्ते में कुछ बार शैंपू करना भी काफी होता है। साथ ही बालों के लिए माइल्ड शैंपू चुनें, जिसका pH लगभग 5.5 हो। यह स्कैल्प के नेचुरल pH के बराबर होता है और बालों को बिना ड्राई किए साफ करने में मदद करता है।

2) शैंपू के बाद कंडीशनर लगाना ना भूलें जब भी बालों में शैंपू करें, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना ना भूलें। ये बालों को सॉफ्ट, स्मूद और मैनेजेबल बनाने में मदद करता है, जिससे बाल उलझकर कम टूटते हैं। बस हमेशा ध्यान रखें कि कंडीशनर बालों की लेंथ में अप्लाई करें, स्कैल्प पर नहीं।

3) बाल धोने से पहले तेल लगाना जरूरी नहीं बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि बालों को हेल्दी रखने के लिए तेल लगाना जरूरी है। खासकर बाल धोने से पहले तेल जरूर लगा लेना चाहिए। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, तो तेल लगाने से ये और बढ़ सकती है। अगर आप बालों में शाइन चाहते हैं, तो हेयरवॉश के बाद एक हल्का सिरम बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आर्गन ऑयल और सेरामाइड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स हों।

4) बालों पर ज्यादा हीट इस्तेमाल करने से बचें कई पुरुष बालों को जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रायर की हाई हीट बालों की जड़ों को कमजोर कर सकती है और इससे बालों के टूटने की समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि जब भी ड्रायर का इस्तेमाल करना हो, तो हमेशा लो या कूल सेटिंग ही चुनें। ड्रायर को बालों से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर रखें और उसे एक जगह पर रखने के बजाए पूरे बालों में घुमाते रहें।