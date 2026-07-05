पुरुषों में बढ़ रहा है गंजापन! शहनाज हुसैन ने चेताया- बालों में इन 2 चीजों को ज्यादा लगाने से बचें
पुरुषों में गंजेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई बार इसका कारण तनाव या खराब लाइफस्टाइल होती है लेकिन कुछ केसेस में केमिकल युक्त हेयर ट्रीटमेंट्स जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने पुरुषों को बालों में 2 चीजें न लगाने की सलाह दी है।
आजकल हर दूसरे पुरुष को गंजेपन की समस्या हो रही है। खोपड़ी के आगे वाले हिस्से से बाल झड़ने लगते हैं या फिर चांद वाली जगह गंजी हो जाती है। ऐसे में पुरुष अक्सर कई तरह के शैंपू, तेल, कंडीशनर, सीरम लगाने लगते हैं लेकिन उनका कोई खास असर नहीं होता। आखिर में धीरे-धीरे बाल पूरी तरह झड़ जाते हैं और फिर गंजापन साफ दिखने लगता है। ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने पुरुषों के गंजेपन को लेकर बात की और बताया कि आजकल केमिकल युक्त चीजें बालों की दुश्मन बन चुकी हैं। मार्केट में इतनी सारे शैंपू, तेल, कंडीशनर मौजूद हैं और लोग सबकुछ लगाने लगते हैं। बस यही चीजें बालों को अंदर से कमजोर कर देती हैं और फिर उनके टूटने का कारण बनते हैं। उन्होंने बताया कि पुरुषों को 2 चीजें अपने बालों में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इन चीजों से सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं और फिर एक समय के बाद गंजापन आ जाता है।
केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में क्या होता है
शैंपू, कंडीशनर में मौजूद पैराफेनिलिडेमाइन (PPD), अमोनिया और सल्फेट बालों को स्कैल्प से कमजोर करने लगते हैं। ऐसे में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले ये धीरे-धीरे होते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। लगातार ऐसे प्रोड्क्ट्स का इस्तेमाल या फिर हेयर ट्रीटमेंट्स लेना आपके बालों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर देता है।
किन 2 चीजों से बचना चाहिए
शहनाज हुसैन का कहना है कि आजकल पुरुष अपने बालों को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं। वह भी हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं और महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं बालों को कलर भी करवाते हैं, जिससे अलग लुक मिल जाए। लेकिन अगर आप गंजेपन से बचना चाहते हैं, तो 2 चीजों को बालों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। चलिए बताते हैं आखिर ये चीजें क्या हैं?
- केमिकल वाली डाई या कलर
अगर आप बालों को कलर कराने के लिए डाई करवाते हैं, तो ये आपके बालों को धीरे-धीरे कमजोर कर देगी। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो बालों को जड़ से कमजोर करते हैं और ऐसे में बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। बालों को कलरफुल कलर करवाने से बचें। अगर आप सोचते हैं कि कम समय के लिए कलर करवा लेते हैं और फिर हटवाने पर बाल स्वस्थ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। बाल कमजोर ही बने रहते हैं।
- कई सारे शैंपू-कंडीशनर
अगर आप महीने में 2-3 बार अलग-अलग शैंपू बदलते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा हर किसी के लिए सही नहीं होता। बार-बार शैंपू बदलने के बजाय अपने बालों और स्कैल्प के अनुसार सही शैंपू चुनें और उसी का रोजाना इस्तेमाल करें। अगर आपके बालों के लिए सल्फेट-फ्री शैंपू सही हो, तो उसे ही यूज करें। कुछ शैंपू में मौजूद तेज क्लीनिंग एजेंट या अन्य केमिकल स्कैल्प या बालों में जलन या रूखापन बढ़ा सकते हैं, जिससे बाल कमजोर हो सकते हैं।
क्या करना चाहिए
पुरुषों को कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल और सल्फेट फ्री शैंपू से बाल धोएं। केमिकल वाली डाई या कलर कराने से बचें। हफ्ते में एक बार अंडा या केला हेयर मास्क लगाकर बालों को मजबूती दे सकते हैं। अगर स्कैल्प सेंसिटिव है, तो कुछ भी लगाने से पहले हेयर स्पेशलिस्ट से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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