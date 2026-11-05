बियर्ड या क्लीन शेव, किस लुक में ज्यादा हैंडसम लगेंगे आप? ये 4 चीजें देखकर तय करें
अगर आप भी कन्फ्यूज रहते हैं कि आप पर क्लिन शेव लुक ज्यादा अच्छा लगता है या बियर्ड, तो आज हम आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर किए देते हैं। बस अपने फेस में ये 4 चीजें नोटिस करें और डिसाइड करें कि आप पर कौन सा लुक ज्यादा बेहतर लगेगा।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ पुरुषों के फेस पर बियर्ड बहुत सूट करती है। वहीं कुछ लोग क्लीन शेव लुक में ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। आप पर कैसा लुक ज्यादा बेहतर लगेगा, क्या आपने कभी सोचा है? कई बार लोग दूसरों को देखकर अपनी बियर्ड बढ़ा लेते हैं या क्लीन शेव लुक रख लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लुक दूसरे पर जच रहा है वो आप पर भी अच्छा लगे। दरअसल आपके चेहरे की बनावट, स्किन टेक्चर, बियर्ड ग्रोथ और चेहरे के दूसरे फीचर्स भी तय करते हैं कि आप पर कौन सा लुक ज्यादा सूट होगा। ऐसे में अगर आप अभी तक कन्फ्यूज हैं कि आप कौन से लुक में ज्यादा हैंडसम नजर आएंगे, तो ये चीजें अपने फेस में नोटिस करें और उसी हिसाब से अपना लुक सिलेक्ट करें।
फेशियल स्किन का टेक्चर नोटिस करें
सबसे पहले अपने फेस की स्किन का टेक्चर नोटिस करें। अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स और टेक्चर साफ नजर आता है, तो बियर्ड रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें स्किन के ये छोटे-छोटे इम्परफेक्शन छिप जाते हैं। वहीं अगर आपके फेस की स्किन एकदम क्लियर और स्मूद टेक्चर वाली है, तो क्लीन शेव लुक रखा जा सकता है।
बियर्ड शैडो पर दें ध्यान
कुछ पुरुषों के चेहरे पर शेविंग करने के बाद भी हल्के काले निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें बियर्ड शैडो कहते हैं। कुछ पुरुषों की हेयर फॉलिकल्स थिक होती हैं, जिस वजह ये बियर्ड शैडो नजर आती है। अगर आपके साथ भी यही होता है, तो बियर्ड नेचुरली आप पर अच्छी लगेगी। वहीं अगर शेव करने के बाद आपकी स्किन साफ और एकसमान नजर आती है, तो क्लीन शेव लुक आराम से रखा जा सकता है।
चेहरे के एक्सप्रेशन्स को समझें
आपके चेहरे के एक्सप्रेशन्स भी आपके लुक को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन्स शांत और सॉफ्ट हैं, तो क्लीन शेव लुक आप पर अच्छा लग सकता है। वहीं, अगर आपके चेहरे के फीचर्स और एक्सप्रेशन्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो बियर्ड रखने से आपका लुक ज्यादा डिफाइंड और शार्प नजर आएगा।
अपनी आईब्रो पर गौर करें
अपना लुक तय करने से पहले अपनी आईब्रो की ग्रोथ को भी नोटिस करें। अगर आपकी आईब्रो काफी घनी हैं, तो लुक को बैलेंस रखने के लिए बियर्ड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी आईब्रो पतली हैं तो क्लीन शेव लुक आप पर बढ़िया लग सकता है।
ये ग्रूमिंग टिप्स रखें ध्यान
- क्लीन शेव पसंद करते हैं, तो पहले शेविंग का सही तरीका अपनाएं। पहले चेहरे के बालों को गीला करने के बाद ही हल्के हाथों से बालों की ग्रोथ की दिशा में शेव करें।
- बियर्ड बढ़ा रखी है, तो उसे समय-समय पर ट्रिम करें। गर्दन के आसपास के एक्ट्रा बाल हटाएं और साफ रखें।
- जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही स्टाइल रखें। अलग-अलग लुक ट्राई कर के देखें, ताकि आपको बेहतर पता चल सके।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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