अब अलग-अलग मेकअप प्रोडक्ट खरीदने की झंझट खत्म, देखें 7 ऑल-इन-वन किट

अमेजन सेल में महिलाओं और बच्चियों के लिए 7 मेकअप किट के आकर्षक डिजाइन देखें। रोजाना मेकअप, पार्टी और त्योहारों के लिए अपनी पसंद का सेट चुनें और शानदार डील का फायदा उठाएं।

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मेकअप किट में चेहरे, आंखों और होंठों को सजाने के लिए कई जरूरी प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं। बाजार में ऐसी कई किट हैं, जिनमें फाउंडेशन, बीबी क्रीम, प्राइमर, कॉम्पैक्ट पाउडर, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, आईशैडो और लिपस्टिक जैसी चीजें शामिल हैं। कुछ सेट में मेकअप ब्रश, लिप बाम, चीक टिंट और नेल आर्ट की चीजें भी दी गई हैं।

अमेजन सेल में देखें Blue Heaven, Kamz और दूसरे ब्रांड की 7 मेकअप किट। रोजाना मेकअप से लेकर पार्टी और बच्चों के लिए वॉशेबल सेट तक, चुनें अपनी पसंद की किट।

ऑफिस जाने या दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए हल्का मेकअप करना हो, शादी-पार्टी में तैयार होना हो या त्योहार पर सजना हो, इन किट में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट मिलते हैं। बच्चियों के लिए भी वॉशेबल मेकअप किट के डिजाइन हैं, जिन्हें गिफ्ट में दे सकती हैं।

अगर आप भी मेकअप की कई चीजें एक ही पैक में चाहती हैं, तो यहां देखें महिलाओं और बच्चियों के लिए 7 मेकअप किट के डिजाइन।

Kamz ऑल-इन-वन मेकअप किट Kamz की यह मेकअप किट उन महिलाओं के लिए है, जो चेहरे, आंखों और होंठों के लिए कई तरह के प्रोडक्ट एक ही सेट में चाहती हैं। इसमें 18 शेड वाला न्यूड आईशैडो पैलेट, मस्कारा, लिक्विड आईलाइनर, आईलाइनर पेंसिल, कंटूर स्टिक, फेस पाउडर, फाउंडेशन और लिप कलर सेट दिया गया है। इसके साथ हाइलाइट और कंटूर स्टिक, प्रेप एंड प्राइम स्किन बेस, एसपीएफ 15 वाला फाउंडेशन और मैट सेटिंग स्प्रे भी मिलता है।

आईशैडो पैलेट में मैट, शिमर और ग्लिटर फिनिश वाले वार्म न्यूड और रोजी शेड शामिल हैं। किट में मेकअप ब्रश और फॉल्स आईलैशेज भी दिए गए हैं। लिक्विड, पेंसिल, पाउडर और स्टिक फॉर्म के इन प्रोडक्ट से रोजाना से लेकर पार्टी तक के लिए अलग-अलग मेकअप कर सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इस सेट में आंखों, चेहरे और होंठों के मेकअप के साथ कई जरूरी टूल्स भी शामिल हैं। 18 शेड वाला आईशैडो पैलेट हल्के और गहरे, दोनों तरह के आई मेकअप के लिए अच्छा है। मस्कारा पलकों को घना दिखाने में मदद करता है, जबकि लिक्विड आईलाइनर और पेंसिल से आंखों को अलग-अलग शेप दे सकती हैं। कंटूर और हाइलाइट स्टिक, फेस पाउडर और सेटिंग स्प्रे मेकअप को फिनिश देने में मदद करते हैं। इसके अलावा, रेड एडिशन लिक्विड मैट लिप कलर का मिनी सेट भी मिलता है। मेकअप की कई चीजें एक साथ रखने की चाह रखने वालों के लिए यह सेट ध्यान देने लायक है।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह किट उन लड़कियों और महिलाओं के लिए अच्छी है, जिन्हें मेकअप के अलग-अलग शेड और फिनिश के साथ प्रयोग करना पसंद है। न्यूड आई मेकअप से लेकर बोल्ड पार्टी मेकअप तक के लिए इसमें कई रंग मिलते हैं। मेकअप का शौक रखने वाली महिलाएं और घर पर तैयार होने वाली लड़कियां इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। इसमें सभी स्किन टोन और स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट दिए जाने की जानकारी दी गई है।

इस किट से कैसे करें मेकअप? सबसे पहले प्रेप एंड प्राइम स्किन बेस लगाएं और फिर फाउंडेशन से चेहरे का बेस तैयार करें। कंटूर और हाइलाइट स्टिक से चेहरे को शेप दें और फेस पाउडर से बेस सेट करें। इसके बाद आईशैडो पैलेट के न्यूड या शिमर शेड चुनें। आईलाइनर, आईलाइनर पेंसिल, मस्कारा और फॉल्स आईलैशेज से आंखों का मेकअप पूरा करें। आखिर में लिक्विड मैट लिप कलर लगाएं और सेटिंग स्प्रे से मेकअप को फिनिश दें।

Blue Heaven ऑल-इन-वन फेस्टिव मेकअप किट Blue Heaven की यह मेकअप किट उन महिलाओं के लिए अच्छी है, जो चेहरे, आंखों और होंठों के लिए जरूरी चीजें एक ही पैक में चाहती हैं। इसमें कुल 8 प्रोडक्ट हैं, जिनमें काजल, मस्कारा, आईलाइनर, आईशैडो, आइब्रो डिफाइनर, प्राइमर, फाउंडेशन और लिपस्टिक शामिल हैं।

प्राइमर और फाउंडेशन से चेहरे का बेस तैयार करें, फिर काजल, आईलाइनर और आईशैडो से आंखों को सजाएं। आखिर में लिपस्टिक लगाकर मेकअप पूरा करें। इस किट में क्रीम, पाउडर और स्टिक फॉर्म के प्रोडक्ट मिलते हैं। यह मीडियम स्किन टोन के लिए तैयार की गई है और सभी तरह की स्किन के लिए बताई गई है। इसका छोटा पैक सफर के दौरान साथ रखने में भी आसान है।

इसे क्यों चुनें? इस किट में मेकअप के 8 जरूरी प्रोडक्ट मिलते हैं। इनकी पिगमेंटेशन अच्छी है और लॉन्ग-लास्टिंग फॉर्मूला लंबे समय तक मेकअप बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के अनुसार, ये प्रोडक्ट स्मज और फेड होने से बचाव के साथ कम टच-अप में फ्रेश लुक देते हैं। त्योहार, शादी, पार्टी और ब्राइडल मेकअप के लिए यह सेट अच्छा रहेगा। इसकी आकर्षक पैकिंग के कारण जन्मदिन, दिवाली, करवा चौथ और शादी पर गिफ्ट में भी दे सकती हैं।

यह मेकअप किट कौन चुनें? मीडियम स्किन टोन वाली महिलाएं इस किट पर नजर डाल सकती हैं। यह उन लड़कियों और महिलाओं के लिए भी अच्छी है, जो मेकअप की शुरुआत कर रही हैं या रोजाना और पार्टी के लिए जरूरी प्रोडक्ट साथ रखना चाहती हैं। त्योहारों, शादी और दूसरे कार्यक्रमों में घर पर तैयार होने वाली महिलाओं को भी यह सेट पसंद आएगा। छोटा पैक होने के कारण इसे सफर में साथ रखना भी आसान है।

इस किट से कैसे करें मेकअप? सबसे पहले चेहरे पर प्राइमर और फाउंडेशन लगाकर बेस तैयार करें। इसके बाद आईशैडो, आईलाइनर, काजल और मस्कारा से आंखों को सजाएं। आइब्रो डिफाइनर से भौंहों को शेप दें और आखिर में लिपस्टिक लगाएं। दिन के कार्यक्रमों के लिए हल्का मेकअप रखें, जबकि शादी और पार्टी में आईशैडो और लिपस्टिक के गहरे रंग चुनें।

Whimsy रेनबो स्लिंग बैग मेकअप किट Whimsy की यह मेकअप किट खास तौर पर 4 से 16 साल की लड़कियों के लिए तैयार की गई है। इसमें लिप ग्लॉस, लिप एंड चीक टिंट, आई ग्लिटर, पील ऑफ नेल पेंट, नेल स्टिकर और छोटे मरमेड मेकअप ब्रश का सेट मिलता है। किट के साथ पर्पल रंग का रेनबो स्लिंग बैग भी दिया गया है, जिसमें इन सभी चीजों को आसानी से रखा जा सकता है।

इसमें जोजोबा ऑयल, शीया बटर और विटामिन ई जैसे तत्व शामिल हैं। मेकअप को पानी और साबुन से साफ किया जा सकता है। यह अल्कोहल और पैराबेन फ्री है। छोटा स्लिंग बैग बच्चों के साथ बाहर जाते समय या सफर में साथ रखने के लिए अच्छा है।

इसे क्यों चुनें? इस सेट में बच्चियों के लिए मेकअप और नेल आर्ट की कई चीजें मिलती हैं। लिप ग्लॉस और लिप-चीक टिंट से होंठों और गालों को हल्का रंग मिलता है, जबकि आई ग्लिटर से आंखों को चमकदार बना सकती हैं। पील ऑफ नेल पेंट और नेल स्टिकर से नाखूनों को सजाने का मजा भी मिलता है। छोटे मरमेड ब्रश मेकअप लगाने में मदद करते हैं। कंपनी के अनुसार, किट के प्रोडक्ट नॉन-टॉक्सिक और वॉटर-वॉशेबल हैं। इन्हें पानी और साबुन से आसानी से साफ कर सकती हैं।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह किट 4 से 16 साल की उन बच्चियों के लिए अच्छी है, जिन्हें मेकअप और नेल आर्ट करना पसंद है। जो लड़कियां पहली बार मेकअप करना सीख रही हैं, उन्हें भी इसमें कई तरह की चीजें मिलती हैं। जन्मदिन, त्योहार या किसी दूसरे खास अवसर पर बच्चियों को गिफ्ट देने के लिए यह प्यारा सेट है। पर्पल स्लिंग बैग में मेकअप का सामान रखना और साथ ले जाना भी आसान है।

बच्चों के लिए मेकअप कैसे करें? लिप ग्लॉस को होंठों पर हल्के हाथ से लगाएं और लिप-चीक टिंट को गालों पर थोड़ी मात्रा में लगाकर ब्लेंड करें। आंखों पर आई ग्लिटर लगाते समय सावधानी रखें और इसे आंखों के अंदर जाने से बचाएं। नेल पेंट और नेल स्टिकर से नाखून सजाएं। मेकअप के दौरान किसी तरह की जलन या परेशानी होने पर तुरंत पानी से साफ करें। बच्चों की त्वचा और आंखों पर कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले उसकी सामग्री और उम्र संबंधी जानकारी जरूर जांचें।

Coloressence 5-इन-1 मेकअप किट Coloressence की यह मेकअप किट उन महिलाओं के लिए अच्छी है, जो कम चीजों में चेहरे, आंखों और होंठों का मेकअप पूरा करना चाहती हैं। इसमें 5 प्रोडक्ट शामिल हैं, जिनमें फेस प्राइमर, लिक्विड लिप कलर, अल्ट्रा ग्राफिक आईशैडो, लिक्विड आईलाइनर और काजल पेंसिल मिलती है।

प्राइमर त्वचा को स्मूद बेस देने और चेहरे की छोटी-मोटी कमियों को कम दिखाने में मदद करता है। आईशैडो को पलकों के साथ गालों पर ब्लश की तरह भी लगा सकती हैं। लिक्विड आईलाइनर से बारीक या बोल्ड लाइन बनाएं और काजल से आंखों को गहराई दें। आखिर में लिक्विड लिप कलर लगाकर मेकअप पूरा करें। क्रीम, लिक्विड और पाउडर फॉर्म के इन प्रोडक्ट से रोजाना और पार्टी, दोनों तरह का मेकअप कर सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इस सेट में मेकअप के 5 जरूरी प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे अलग-अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं रहती। फेस प्राइमर मेकअप के लिए स्मूद बेस तैयार करता है और उसे लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। लिक्विड लिप कलर में बोल्ड और वाइब्रेंट रंग मिलता है, जबकि आईशैडो का सॉफ्ट टेक्सचर आसानी से ब्लेंड हो जाता है। लिक्विड आईलाइनर से कैट आई और दूसरी तरह की लाइन बना सकती हैं। वहीं क्रीमी टेक्सचर वाली काजल पेंसिल आंखों को गहरा और आकर्षक लुक देती है। सभी स्किन टोन और स्किन टाइप के लिए बताई गई यह किट मेकअप कलेक्शन में शामिल करने लायक है।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह सेट उन लड़कियों और महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें रोजाना हल्का मेकअप करना पसंद है और पार्टी के लिए भी जरूरी प्रोडक्ट साथ रखने हैं। मेकअप की शुरुआत करने वाली महिलाएं भी इसे चुन सकती हैं, क्योंकि इसमें चेहरे, आंखों और होंठों के लिए जरूरी चीजें मिलती हैं। कम प्रोडक्ट के साथ अपना मेकअप कलेक्शन तैयार करने की चाह रखने वालों को भी यह पसंद आएगा।

इस किट से कैसे करें मेकअप? सबसे पहले चेहरे पर प्राइमर लगाकर बेस तैयार करें। इसके बाद आईशैडो को पलकों पर ब्लेंड करें और चाहें तो गालों पर ब्लश की तरह भी लगाएं। आईलाइनर से अपनी पसंद की लाइन बनाएं और काजल पेंसिल से आंखों को उभारें। आखिर में लिक्विड लिप कलर लगाकर मेकअप पूरा करें। दिन के समय हल्के रंग और शाम की पार्टी के लिए बोल्ड शेड चुनें।

बच्चों के लिए वॉशेबल मेकअप किट यह किड्स वॉशेबल मेकअप किट छोटी बच्चियों के लिए तैयार की गई है, जिन्हें मेकअप से जुड़ी चीजों के साथ खेलना और नए-नए रंग आजमाना पसंद है। इसमें बच्चों के लिए मेकअप की कई चीजें मिलती हैं, जिन्हें पानी से धोकर या पेपर टॉवल से साफ किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला वॉटर-सॉल्युबल, नॉन-टॉक्सिक और बिना अतिरिक्त प्रिजर्वेटिव वाला बताया गया है।

कंपनी के अनुसार, यह हल्का और त्वचा के लिए सौम्य है। किट को हार्ड केस में पैक किया गया है, जिसमें कैरी हैंडल भी दिया गया है। इससे बच्चियां इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। इस केस में दूसरे खिलौने भी रखे जा सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? इस किट में बच्चियों के लिए मेकअप से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं। इसका वॉशेबल फॉर्मूला पानी से साफ करना आसान बनाता है। हार्ड केस और कैरी हैंडल के कारण सामान रखना और साथ ले जाना भी सुविधाजनक है। यह सेट बच्चियों को नए रंगों के साथ प्रयोग करने, हाथों और आंखों के तालमेल को बेहतर बनाने और दोस्तों के साथ मिलकर खेलने के लिए प्रेरित करता है। खेलने के बाद सामान को केस में वापस रखना भी आसान है।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह किट उन छोटी बच्चियों के लिए अच्छी है, जिन्हें मेकअप और रोल-प्ले वाले खेल पसंद हैं। जो माता-पिता अपनी बच्चियों को मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखकर रचनात्मक खेलों में व्यस्त रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह अच्छा गिफ्ट है। जन्मदिन, त्योहार, क्रिसमस और दूसरे अवसरों पर इसे गिफ्ट में दे सकते हैं।

बच्चों के साथ मेकअप का खेल कैसे खेलें? बच्चियों को अपनी पसंद के रंग चुनने दें और उनके साथ मेकअप से जुड़े खेल खेलें। उन्हें रंगों की पहचान कराने, अलग-अलग चीजों को सही तरीके से रखने और खेलने के बाद सामान वापस केस में रखने के लिए प्रेरित करें। किसी भी प्रोडक्ट को चेहरे या आंखों पर लगाने से पहले उसकी उम्र संबंधी जानकारी और पैक पर दी गई जानकारी जरूर जांचें। पहली बार इस्तेमाल करते समय त्वचा पर थोड़ी मात्रा लगाकर प्रतिक्रिया देख लें।

Blue Heaven सज धज मेकअप किट Blue Heaven की सज धज मेकअप किट में चेहरे, आंखों और होंठों के लिए 10 प्रोडक्ट शामिल हैं। इसमें इंस्टेंट ग्लो मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, गेट मैट लिपस्टिक, डीप आईलाइनर, आइब्रो पेंसिल, डीप ब्लैक काजल, नॉन-ट्रांसफर मैट लिप कलर, स्ट्रॉबेरी लिप बाम, मस्कारा, लिक्विड फाउंडेशन और एक स्टाइलिश स्क्रंची मिलती है।

चेहरे का बेस तैयार करने से लेकर आंखों और होंठों का मेकअप करने तक की जरूरी चीजें इस सेट में मिल जाती हैं। इसमें मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इनकी पिगमेंटेशन अच्छी है और फॉर्मूला लंबे समय तक मेकअप बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। यह किट मीडियम से डार्क स्किन टोन के लिए दी गई है।

इसे क्यों चुनें? इस किट में 10 अलग-अलग चीजें मिलती हैं। लिक्विड फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर से चेहरे का बेस तैयार करें, जबकि आईलाइनर, काजल, आइब्रो पेंसिल और मस्कारा से आंखों को उभारें। लिपस्टिक और नॉन-ट्रांसफर मैट लिप कलर होंठों को आकर्षक रंग देते हैं। स्ट्रॉबेरी लिप बाम होंठों की देखभाल के लिए दिया गया है। कंपनी के अनुसार, इसके प्रोडक्ट अच्छी पिगमेंटेशन और लंबे समय तक टिकने वाले फॉर्मूले के साथ आते हैं। जन्मदिन और त्योहार पर बहनों, दोस्तों या परिवार की महिलाओं को गिफ्ट देने के लिए भी यह अच्छा सेट है।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह किट उन महिलाओं और लड़कियों के लिए अच्छी है, जो मेकअप की कई जरूरी चीजें एक ही पैक में चाहती हैं। मीडियम से डार्क स्किन टोन वाली महिलाएं इसे चुन सकती हैं। रोजाना तैयार होने के साथ पार्टी और फंक्शन के लिए भी अलग-अलग प्रोडक्ट रखने की चाह रखने वालों को यह सेट पसंद आएगा।

इस किट से कैसे करें मेकअप? सबसे पहले लिक्विड फाउंडेशन लगाकर चेहरे का बेस तैयार करें और कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे मैट फिनिश दें। इसके बाद आइब्रो पेंसिल से भौंहों को शेप दें। काजल, आईलाइनर और मस्कारा से आंखों का मेकअप पूरा करें। होंठों पर लिप बाम लगाकर लिपस्टिक या मैट लिप कलर में से अपनी पसंद का शेड लगाएं। आखिर में स्क्रंची से बालों को बांधकर तैयार हो जाएं।

Nourish Mantra अर्बन रानी 5-इन-1 मेकअप किट Nourish Mantra की अर्बन रानी मेकअप किट में रोजाना मेकअप के लिए 5 जरूरी प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें बीबी क्रीम, ब्लैक काजल, लिक्विड लिपस्टिक, टिंटेड लिप बाम और लिप एंड चीक टिंट शामिल हैं। बीबी क्रीम से चेहरे को हल्का कवरेज और नेचुरल फिनिश दें।

काजल से आंखों को उभारें और लिपस्टिक या टिंटेड लिप बाम से होंठों को रंग दें। लिप एंड चीक टिंट को होंठों और गालों, दोनों पर लगा सकती हैं। इस तरह एक ही पैक से बेसिक मेकअप पूरा हो जाता है। यह किट मीडियम स्किन टोन और नॉर्मल स्किन के लिए दी गई है।

इसे क्यों चुनें? इस मेकअप किट में रोजाना काम आने वाले 5 प्रोडक्ट हैं। बीबी क्रीम चेहरे को कवरेज और ग्लो देने के लिए है, जबकि लिप एंड चीक टिंट से गालों और होंठों को हल्का रंग मिलता है। लिक्विड लिपस्टिक से होंठों को गहरा रंग दें और टिंटेड लिप बाम से उन्हें नमी दें। इनका कॉम्बिनेशन ऑफिस, बाहर घूमने और रोजाना तैयार होने के लिए अच्छा है। जन्मदिन, सालगिरह और त्योहार पर महिलाओं को गिफ्ट देने के लिए भी यह सेट चुन सकती हैं।

यह मेकअप किट कौन चुनें? यह किट उन महिलाओं के लिए अच्छी है, जो रोजाना हल्का और नेचुरल मेकअप पसंद करती हैं। ऑफिस जाने वाली महिलाएं, कॉलेज की लड़कियां और बाहर घूमने के दौरान कम सामान साथ रखने की चाह रखने वाली महिलाएं इसे चुन सकती हैं। मेकअप की शुरुआत करने वालों के लिए भी इसमें चेहरे, आंखों और होंठों की जरूरी चीजें शामिल हैं। मीडियम स्किन टोन और नॉर्मल स्किन वाली महिलाएं इस सेट पर नजर डाल सकती हैं।

इस किट से कैसे करें मेकअप? सबसे पहले चेहरे पर बीबी क्रीम लगाकर हल्का बेस तैयार करें। इसके बाद काजल से आंखों को उभारें। गालों पर थोड़ा लिप एंड चीक टिंट लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। आखिर में होंठों पर लिक्विड लिपस्टिक या टिंटेड लिप बाम लगाएं। ऑफिस और दिन के समय के लिए हल्का मेकअप रखें, जबकि बाहर घूमने या दोस्तों से मिलने के लिए लिपस्टिक का थोड़ा गहरा शेड चुनें।

अपनी पसंद की मेकअप किट पर पाएं शानदार छूट अमेजन सेल में मेकअप किट पर मिल रही शानदार डील का फायदा उठाने का यह अच्छा मौका है। यहां Blue Heaven, Kamz, Whimsy, Coloressence और Nourish Mantra जैसे ब्रांड की किट आकर्षक कीमतों पर मिल रही हैं।

इनमें रोजाना मेकअप, पार्टी और त्योहारों के लिए अलग-अलग सेट शामिल हैं। बच्चियों के लिए भी वॉशेबल मेकअप किट दी गई है, जिसे गिफ्ट में दे सकती हैं। अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से पसंदीदा सेट चुनें। सेल खत्म होने से पहले इन मेकअप किट को चेक करें और शानदार छूट के साथ अपनी पसंद की किट घर मंगवाएं।

FAQs महिलाओं के लिए इन मेकअप किट में कौन-कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? इन किट में फाउंडेशन, बीबी क्रीम, प्राइमर, कॉम्पैक्ट पाउडर, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, आईशैडो और लिपस्टिक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ सेट में मेकअप ब्रश, लिप बाम और चीक टिंट भी शामिल हैं। क्या इन मेकअप किट से रोजाना और पार्टी, दोनों तरह का मेकअप कर सकते हैं? हां, Blue Heaven, Kamz और Coloressence की किट में चेहरे, आंखों और होंठों के लिए कई प्रोडक्ट हैं। इनसे ऑफिस के लिए हल्का मेकअप और शादी-पार्टी के लिए गहरा मेकअप कर सकती हैं। बच्चियों के लिए कौन सी मेकअप किट अच्छी रहेगी? Whimsy रेनबो स्लिंग बैग मेकअप किट 4 से 16 साल की लड़कियों के लिए दी गई है। इसके अलावा, बच्चों के लिए वॉशेबल मेकअप किट भी है, जिसे पानी से साफ किया जा सकता है। क्या मेकअप किट गिफ्ट देने के लिए अच्छी हैं? हां, महिलाओं और बच्चियों के लिए ये मेकअप किट जन्मदिन, त्योहार और दूसरे खास अवसरों पर गिफ्ट देने के लिए अच्छी हैं। अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सेट चुन सकती हैं।

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