मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कपड़ों के रंग के हिसाब से कैसे चुनें बिंदी, प्रियंका चोपड़ा की तरह ढाएंगी कहर

Thu, 20 Nov 2025 05:22 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रियंका चोपड़ा जब वाइट देसी लुक में दिखीं तो लोगों की धड़कनें रुक गईं। रीसेंट वाराणसी फिल्म के इवेंट में वह किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थीं। प्रियंका ने ऑफ वाइट (आइवरी) सा लहंगा पहना था। इसके साथ ग्रीनिश-फिरोजी बिंदी ने उनका पूरा लुक दमदार बना दिया था। मेकअप के सामान में बिंदी भले ही छोटी सी हो लेकिन यह आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर देती है। अगर आप भी बिंदी से किलर लुक्स पाना चाहते हैं तो जान लें कि किस कलर के कपड़ों के साथ बिंदी का कौन सा रंग जमता है।

सही बिंदी का चुनाव जरूरी

जब हम इंडियन ट्रडिशन स्टाइल में तैयार होते हैं तो बिंदी आपका पूरा लुक बदल देती है। चाहे नवरात्रि हो, दीवाली हो या किसी की शादी। हालांकि किस रंग के साथ कौन सी बिंदी सूट करेगी, यह समझ पाना कई लोगों के लिए ट्रिकी होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो यहां मेकअप आर्टिस्ट करिश्मा के बताए ये कलर कॉम्बिनेशन फॉले कर सकते हैं।

किस कलर के साथ कौन सी बिंदी

  1. आपने वाइट, ब्लैक या ग्रीन कपड़े पहने हैं तो इस पर लाल बिंदी लगा सकती हैं।

2. अगर आपने पीला, लाल या सफेद आउटफिट पहना है तो हरी बिंदी लगाएं।

3.अगर आपने पीला, सफेद या ब्लैक आउटफिट पहना है तो हॉट पिंक बिंदी लगाएं।

4.आपने सफेद, काला या बेबी पिंक कपड़ा पहना है तो इसके साथ फिरोजी बिंदी लगाएं।

5.अगर आपने लेवेंडर, स्काई ब्लू या मिंट ग्रीन कलर पहना है तो लाइट पिंक बिंदी लगाएं।

6.अगर आपने ग्रे, सिल्वर या पेस्टल कलर के कपड़े पहने हैं तो नेवी ब्लू बिंदी लगाएं।

7. अगर आपने क्रीम, बेज और येलो आउटफिट पर ऑरेंड बिंदी लगाएं।

8. क्रीम, गोल्डन और मरून रंग के कपड़ों पर मरून रंग की बिंदी लगाएं।

9. नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ सिल्वर कलर की बिंदी लगाएं।

10. ब्लैक, मरून और ग्रीन आउटफिट पर गोल्डन बिंदी लगाएं।

11. सारे पेस्टल आउटफिट्स पर पर्ल बिंदी लगाएं।

