सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किए मेकअप के ये टिप्स, लड़कियों के आएंगे काम

संक्षेप: Makeup Tips By Makeup Artist: सेलिब्रेटीज का चेहरा हमेशा ब्राइट एंड ग्लोइंग नजर आता है। चाहे कितना भी ट्रैवल और थकान हो लेकिन मेकअप के जरिए वो इसे छिपा ले जाते हैं। सेलिब्रेटी के चेहरे पर किए जाने वाले मेकअप के कुछ टिप्स सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किए हैं।

मेकअप करना एक आर्ट है। खासतौर पर जब ये मेकअप किसी सेलिब्रेटी को किया जाता है तो काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जिससे ना केवल मेकअप लंबे टाइम तक टिका रहे बल्कि चेहरे पर ग्लो भी बना रहे। सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट जितिन राठौर ने मेकअप के 5 टिप्स शेयर किए हैं। जो किसी भी सेलिब्रेटी के मेकअप में जरूरी होते हैं। इन मेकअप टिप्स को फॉलो कर आप भी आसानी से ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल नजर आ सकती हैं। स्किन का बेस बनाते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जिससे ना केवल फेस पर मेकअप स्मूद दिखे बल्कि किसी तरह के दाग-धब्बे भी नजर आएं और क्रीज लाइन भी ना बनें। अगर आपके मेकअप के साथ भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेकअप आर्टिस्ट जितिन राठौर के बताए ये 5 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेटिंग स्प्रे का यूज मेकअप को अगर लांग लास्टिंग करीब 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बनाकर रखना है तो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। स्किन पर फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले सेटिंग स्प्रे और एक स्प्रे मेकअप फिनिश होने के बाद किया जाए तो इससे मेकअप काफी टाइम तक टिका रहता है।

लूज पाउडर हो सही अपने मेकअप को स्मूद और क्रीजलेस बनाने के लिए माइक्रो सेटिंग लूज पाउडर पास रखें और अप्लाई करें। इससे चेहरे पर लाइंस या क्रीज नजर नहीं आती।

कंसीलर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कंसीलर पूरी तरह से चेहरे पर इफेक्टिव दिखे इसके लिए कंसीलर लगाने के बाद करीब 30 सेकेंड तक इंतजार करें। ऐसा करने से कंसीलर डबल कवरेज देता है।

आंखों की इनर कॉर्नर करें हाईलाइट आंखों की इनर कॉर्नर को ब्राइट करें। इससे आंख ज्यादा बड़ी और खुली हुई नजर आएंगी।