Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीmakeup artist share 5 tips to do perfect makeup on celebrity face
सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किए मेकअप के ये टिप्स, लड़कियों के आएंगे काम

सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किए मेकअप के ये टिप्स, लड़कियों के आएंगे काम

संक्षेप:

Makeup Tips By Makeup Artist: सेलिब्रेटीज का चेहरा हमेशा ब्राइट एंड ग्लोइंग नजर आता है। चाहे कितना भी ट्रैवल और थकान हो लेकिन मेकअप के जरिए वो इसे छिपा ले जाते हैं। सेलिब्रेटी के चेहरे पर किए जाने वाले मेकअप के कुछ टिप्स सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किए हैं।

Dec 12, 2025 08:21 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

मेकअप करना एक आर्ट है। खासतौर पर जब ये मेकअप किसी सेलिब्रेटी को किया जाता है तो काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जिससे ना केवल मेकअप लंबे टाइम तक टिका रहे बल्कि चेहरे पर ग्लो भी बना रहे। सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट जितिन राठौर ने मेकअप के 5 टिप्स शेयर किए हैं। जो किसी भी सेलिब्रेटी के मेकअप में जरूरी होते हैं। इन मेकअप टिप्स को फॉलो कर आप भी आसानी से ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल नजर आ सकती हैं। स्किन का बेस बनाते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जिससे ना केवल फेस पर मेकअप स्मूद दिखे बल्कि किसी तरह के दाग-धब्बे भी नजर आएं और क्रीज लाइन भी ना बनें। अगर आपके मेकअप के साथ भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेकअप आर्टिस्ट जितिन राठौर के बताए ये 5 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेटिंग स्प्रे का यूज

मेकअप को अगर लांग लास्टिंग करीब 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बनाकर रखना है तो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। स्किन पर फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले सेटिंग स्प्रे और एक स्प्रे मेकअप फिनिश होने के बाद किया जाए तो इससे मेकअप काफी टाइम तक टिका रहता है।

लूज पाउडर हो सही

अपने मेकअप को स्मूद और क्रीजलेस बनाने के लिए माइक्रो सेटिंग लूज पाउडर पास रखें और अप्लाई करें। इससे चेहरे पर लाइंस या क्रीज नजर नहीं आती।

कंसीलर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए

कंसीलर पूरी तरह से चेहरे पर इफेक्टिव दिखे इसके लिए कंसीलर लगाने के बाद करीब 30 सेकेंड तक इंतजार करें। ऐसा करने से कंसीलर डबल कवरेज देता है।

आंखों की इनर कॉर्नर करें हाईलाइट

आंखों की इनर कॉर्नर को ब्राइट करें। इससे आंख ज्यादा बड़ी और खुली हुई नजर आएंगी।

डबल प्राइमर टेक्निक

प्राइमर लगाते समय ध्यान रखें कि इसे दो बार अप्लाई करें। पहले टी जोन के पोर्स को प्राइमर से फिल करें। फिर पूरे फेस पर लगाएं। जिससे चेहरा हाइड्रेट दिखे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।