Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

DIY Sindoor: रसोई में रखी चीजों से बनाएं सिंदूर, आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Homemade Sindoor: अगर आप घर पर सिंदूर बनाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से इसे तैयार कर सकते हैं। यह तरीका बेहद आसान है और कुछ ही घंटों में सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है।

DIY Sindoor: रसोई में रखी चीजों से बनाएं सिंदूर, आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान

Make Natural Sindoor at Home: आजकल बहुत से लोग ऐसी चीजों की तरफ लौट रहे हैं, जिन्हें हमारी दादी-नानी के समय में घर पर ही तैयार किया जाता था। सिंदूर भी उनमें से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी कुछ साधारण चीजों से घर पर सिंदूर बनाया जा सकता है? यह सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, बनाने में उतना ही आसान है।

खास बात यह है कि इसमें किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। हल्दी का चमकीला पीला रंग कुछ आसान चरणों के बाद गहरे लाल रंग में बदलने लगता है, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आपको घर पर नई-नई चीजें बनाने का शौक है और पारंपरिक तरीकों के बारे में जानना पसंद है, तो यह तरीका आपको जरूर पसंद आएगा।

घर पर सिंदूर बनाने के लिए क्या चाहिए?

1 बड़ा चम्मच हल्दी

आधा बड़ा चम्मच खाने वाला सोडा

1 नींबू का रस

थोड़ा नारियल तेल

ये भी पढ़ें:चावल का ऐसा हेयर पैक जो बालों को बनाएगा मोटा और घना, घर में मौजूद चीजों से बनाएं

ऐसे तैयार करें सिंदूर

  1. सबसे पहले एक साफ बर्तन में हल्दी, खाने वाला सोडा और नींबू का रस डालें।
  2. इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। कुछ ही देर में रंग में बदलाव दिखाई देने लगेगा।
  3. तैयार मिश्रण को धूप में रख दें और लगभग एक से दो घंटे तक सूखने दें।
  4. जब मिश्रण पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाएं।
  5. अच्छी तरह मिलाने के बाद आपका सिंदूर तैयार हो जाएगा।

इस तरीके की खास बात क्या है?

  • सामग्री आसानी से मिल जाती है: इसे बनाने के लिए किसी खास या महंगी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर सामग्री घर में ही मिल जाती है।
  • बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता: तैयारी का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। बस सूखने के लिए थोड़ा समय देना होता है।
  • घर पर बनाने का अलग अनुभव: खुद से तैयार की गई चीज इस्तेमाल करने का अनुभव कई लोगों को पसंद आता है।

ये भी पढ़ें:डिलीवरी के बाद मुट्ठीभर झड़ रहे हैं बाल? घर पर बनाएं यह खास तेल

ध्यान रखने वाली बातें

  1. मिश्रण बनाते समय साफ बर्तन का इस्तेमाल करें।
  2. इसे सूखने के लिए अच्छी धूप में रखें।
  3. अगर त्वचा संवेदनशील है, तो पहले थोड़ी मात्रा में जांच कर लें।
  4. किसी सामग्री से एलर्जिक हों तो उसे अवॉइड करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:मेंहदी में ये 2 चीजें जरूर मिलाएं! लंबे-घने होंगे बाल, बरगंडी टिंट भी मिलेगा

नोट: यह घरेलू तरीका पारंपरिक जानकारी पर आधारित है। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले हाथ के छोटे हिस्से पर जांच जरूर करें। किसी तरह की जलन, खुजली या एलर्जी होने पर इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।