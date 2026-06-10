DIY Sindoor: रसोई में रखी चीजों से बनाएं सिंदूर, आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
Homemade Sindoor: अगर आप घर पर सिंदूर बनाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से इसे तैयार कर सकते हैं। यह तरीका बेहद आसान है और कुछ ही घंटों में सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है।
Make Natural Sindoor at Home: आजकल बहुत से लोग ऐसी चीजों की तरफ लौट रहे हैं, जिन्हें हमारी दादी-नानी के समय में घर पर ही तैयार किया जाता था। सिंदूर भी उनमें से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी कुछ साधारण चीजों से घर पर सिंदूर बनाया जा सकता है? यह सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, बनाने में उतना ही आसान है।
खास बात यह है कि इसमें किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। हल्दी का चमकीला पीला रंग कुछ आसान चरणों के बाद गहरे लाल रंग में बदलने लगता है, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आपको घर पर नई-नई चीजें बनाने का शौक है और पारंपरिक तरीकों के बारे में जानना पसंद है, तो यह तरीका आपको जरूर पसंद आएगा।
घर पर सिंदूर बनाने के लिए क्या चाहिए?
1 बड़ा चम्मच हल्दी
आधा बड़ा चम्मच खाने वाला सोडा
1 नींबू का रस
थोड़ा नारियल तेल
ऐसे तैयार करें सिंदूर
- सबसे पहले एक साफ बर्तन में हल्दी, खाने वाला सोडा और नींबू का रस डालें।
- इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। कुछ ही देर में रंग में बदलाव दिखाई देने लगेगा।
- तैयार मिश्रण को धूप में रख दें और लगभग एक से दो घंटे तक सूखने दें।
- जब मिश्रण पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाएं।
- अच्छी तरह मिलाने के बाद आपका सिंदूर तैयार हो जाएगा।
इस तरीके की खास बात क्या है?
- सामग्री आसानी से मिल जाती है: इसे बनाने के लिए किसी खास या महंगी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर सामग्री घर में ही मिल जाती है।
- बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता: तैयारी का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। बस सूखने के लिए थोड़ा समय देना होता है।
- घर पर बनाने का अलग अनुभव: खुद से तैयार की गई चीज इस्तेमाल करने का अनुभव कई लोगों को पसंद आता है।
ध्यान रखने वाली बातें
- मिश्रण बनाते समय साफ बर्तन का इस्तेमाल करें।
- इसे सूखने के लिए अच्छी धूप में रखें।
- अगर त्वचा संवेदनशील है, तो पहले थोड़ी मात्रा में जांच कर लें।
- किसी सामग्री से एलर्जिक हों तो उसे अवॉइड करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह लें।
नोट: यह घरेलू तरीका पारंपरिक जानकारी पर आधारित है। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले हाथ के छोटे हिस्से पर जांच जरूर करें। किसी तरह की जलन, खुजली या एलर्जी होने पर इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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