Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लंबे-घने बाल चाहिए? केमिकल छोड़ ये हर्बल शैंपू ट्राई करें, 2 महीने तक नहीं होगा खराब!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

DIY Herbal Shampoo: केमिकल वाले शैंपू से अगर आपके बाल भी डैमेज हो गए हैं, तो एक बार उसे इस हर्बल शैंपू से रिप्लेस कर के देखें। रिजल्ट आपको खुद हैरान कर देंगे। ये बनाने में भी आसान है और 2 महीनों तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है।

लंबे-घने बाल चाहिए? केमिकल छोड़ ये हर्बल शैंपू ट्राई करें, 2 महीने तक नहीं होगा खराब!

मार्केट में ढेरों हेयर केयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बालों से जुड़ी समस्याएं काफी कॉमन होती जा रही हैं। खासकर हेयरफॉल, बालों की ग्रोथ ना होना, शाइन गायब हो जाना; ये कुछ मेजर हेयर इश्यूज हैं। ऐसे में अगर आप केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स की जगह हर्बल हेयर केयर रूटीन फॉलो करें, तो काफी फायदा हो सकता है। खासकर शैंपू अगर घर में ही बना लें, तो बालों की हेल्थ काफी इंप्रूव हो सकती है। होममेड शैंपू बालों के लिए किसी दवा की तरह काम करता है और इसे बनाना भी काफी आसान होता है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए लॉन्ग टर्म में बाल काफी मजबूत, घने और लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं हर्बल शैंपू को घर में तैयार कैसे करना है।

हर्बल शैंपू को घर में बनाने के लिए सामग्री

घर पर ही हर्बल शैंपू बनाने के लिए रीठा, आंवला जैसी आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल होता है; जो हेयर केयर के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही हैं। बालों से जुड़ी हर समस्या में ये बहुत फायदेमंद होती हैं। इसके लिए बताई हुई मात्रा में ये चीजें ले लें - रीठा (200 ग्राम), आंवला (200 ग्राम), शिकाकाई (150 ग्राम), रोजमरी (50 ग्राम), अलसी के बीज (50 ग्राम), गुड़हल के फूल (50 ग्राम), काले तिल (50 ग्राम), मेथी दाना (100 ग्राम), कलौंजी के बीज (50 ग्राम)। इसके अलावा आप शैंपू बेस भी ले सकते हैं, वो पूरी तरह ऑप्शनल है।

ये भी पढ़ें:लाल या नारंगी नहीं, डाई जैसे काले होंगे बाल! बस मेंहदी में मिला दें ये 1 चीज
ये भी पढ़ें:स्ट्रेट-सिल्की करने हैं बाल? मेथी दाना में मिलाएं ये 3 चीजें, डॉ शोभना ने बताया

बालों की हर समस्या को दूर करेगा ये DIY हर्बल शैंपू

  • बालों के जुड़ी कोई भी समस्या हो, ये शैंपू कुछ ही दिनों में काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। बेस्ट बात है कि इसे बनाने में एक घंटे से भी कम टाइम लगता है। इसके लिए आपको बताई गई मात्रा में सभी चीजों को लेना है और एक बड़े बर्तन में डाल लेना है। इस बर्तन को साफ पानी से भर दें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह डूब जाएं, फिर इन्हें रातभर के लिए भिगोकर छोड़ दें।
  • सुबह तक चीजें अच्छी तरह फूल जाएंगी। अब रीठा के बीज निकाल लें और सारी सामग्री पानी सहित किसी और बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लें। इसमें थोड़ा सा साफ पानी और मिलाएं। फिर इसे पकने के लिए गैस पर चढ़ा दें। इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। जैसे ही पानी में उबाल आने लगे और झाग दिखने लगें गैस को बंद कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें।
  • अब मिक्सचर को हाथों से अच्छी तरह मसल लें। फिर एक साफ-सूती कपड़े से इस मिक्सचर को छानकर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। इसमें आप चाहें तो एक गिलास शैंपू बेस भी एड कर सकते हैं। मार्केट में सल्फेट और पैराबेन फ्री शैंपू बेस आसानी से मिल जाते हैं। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा शैंपू बनकर तैयार हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:कॉफी में ये 2 चीजें मिलाकर लगा लें, बालों को मिलेगा नेचुरल बरगंडी टिंट!

कितने दिनों तक चल जाएगा ये शैंपू?

अगर आपने इस हर्बल शैंपू में थोड़ा सा शैंपू बेस भी एड किया है, तो इसे आप फ्रिज में आराम से दो महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिना शैंपू बेस के इसे 15-20 दिनों के भीतर ही इस्तेमाल करना सही रहता है।

(Images Credit- Pinterest)

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Hair Care Tips Hair Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।