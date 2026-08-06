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मिलावट की चिंता छोड़िए! घर पर बनाकर रखें कच्ची सोया चाप, ईजी स्टेप्स

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर बाजार की सोया चाप पर भरोसा नहीं है, तो इसे घर पर बनाकर रख सकते हैं। एक बार कच्ची सोया चाप तैयार हो जाए, तो जब मन करे उसे मसालेदार तरी में डालकर स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं।

Raw Soya Chaap Making Steps
बाजार में मिलने वाली सोया चाप अच्छी नहीं लगती तो घर पर भी आसानी से बनाकर रख सकते हैं।

सोया चाप का स्वाद बहुत से लोगों को पसंद आता है, लेकिन बाजार से मिलने वाली चाप को लेकर अक्सर मिलावट और सफाई की चिंता रहती है। ऐसे में अगर आप भी घर का बना और साफ-सुथरा खाना पसंद करते हैं, तो कच्ची सोया चाप घर पर बनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे एक बार बनाकर फ्रिज में रख लें। फिर जब भी मन करे, मसालेदार तरी बनाकर उसमें सोया चाप डालें और कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट सब्जी तैयार कर लें। इसे बनाना जितना मुश्किल लगता है, उतना है नहीं। बस थोड़ा समय और सही तरीका अपनाकर आप घर में ही बाजार जैसी सोया चाप तैयार कर सकते हैं।

सोया चाप बनाने के लिए क्या चाहिए?

एक कप सोयाबीन की बड़ी

आधा कप मैदा

आधा कप गेहूं का आटा

नमक स्वादानुसार

पानी

लकड़ी की सींक

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घर पर कच्ची सोया चाप कैसे बनाएं?

  1. सोयाबीन की बड़ी भिगो दें: सबसे पहले सोयाबीन की बड़ी को छह से आठ घंटे या पूरी रात पानी में भिगो दें। इसके बाद अच्छी तरह धोकर एक्सट्रा पानी निकाल दें।
  2. पीसकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें: भीगी हुई बड़ी को बिना ज्यादा पानी डाले पीस लें। अब इसमें मैदा, गेहूं का आटा और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह सींक पर आसानी से चिपक जाए।
  3. सींक पर चढ़ाएं: अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और तैयार मिश्रण को लकड़ी की सींक पर बराबर फैलाते हुए लपेट दें। कोशिश करें कि हर तरफ इसकी मोटाई एक जैसी रहे।
  4. उबाल लें: एक बड़े बर्तन में पानी उबालें। जब पानी उबलने लगे, तब तैयार सोया चाप को उसमें डाल दें। करीब पंद्रह से बीस मिनट तक पकाएं। जब चाप ऊपर तैरने लगे, तो समझिए कि वह पक चुकी है।
  5. ठंडा करके रख लें: अब चाप को पानी से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इसे डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे निकालकर अपनी पसंद की सब्जी बना लें।

सोया चाप की सब्जी कैसे बनाएं?

प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और अपने पसंदीदा मसालों से तरी तैयार करें। अब इसमें कटे हुए सोया चाप के टुकड़े डालकर पांच से सात मिनट तक पकाएं। ऊपर से हरा धनिया डालें और गरमागरम रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसें।

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घर की बनी सोया चाप क्यों है बेहतर?

  1. सफाई की चिंता नहीं रहती: घर में बनने की वजह से आप हर चीज की क्वालिटी और सफाई का ध्यान रख सकते हैं।
  2. मिलावट का डर नहीं: बाजार की तुलना में घर की बनी सोया चाप में मिलावट की चिंता नहीं रहती।
  3. जब चाहें, तब बनाएं सब्जी: एक बार बनाकर रखने के बाद बार-बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। जरूरत के समय निकालें और तुरंत सब्जी तैयार करें।
  4. प्रोटीन का अच्छा स्रोत: सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाने से शरीर को पोषण मिल सकता है।

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इन बातों का रखें ध्यान

सोयाबीन को अच्छी तरह भिगोना जरूरी है।

मिश्रण ज्यादा पतला ना रखें।

उबालने के बाद पूरी तरह ठंडा होने दें।

साफ और बंद डिब्बे में फ्रिज में रखें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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