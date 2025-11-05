काले तिल से बनाएं सफेद बालों को कवर करने का नेचुरल हेयर कलर, जान लें बनाने का तरीका

सफेद बालों की समस्या सिर के कुछ खास हिस्से में रहती है या फिर पूरे बालों में भी हो सकती है। प्री मेच्योर ग्रे हेयर कई बार फ्रंट हेयरलाइन के पास दिखते हैं तो कभी क्राउन एरिया पर होते हैं। कम उम्र की महिलाओं के बाल सफेद हो जाते हैं तो इन्हें छिपाने के लिए अक्सर हेयर कलर का इस्तेमाल करती हैं। और बार-बार केमिकल वाले कलर से बालों को नुकसान होता है और उनका नेचुरल कलर भी चला जाता है। ऐसे में कुछ देसी नुस्खे मदद कर सकते हैं। जैसे बालों को काला करने के लिए काले तिल से बना ये नेचुरल हेयर कलर। जो बालों के बीच दिख रहे कुछ सफेद बालों को आसानी से छिपा सकता है। जान लें बनाने का तरीका।