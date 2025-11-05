काले तिल से बनाएं सफेद बालों को कवर करने का नेचुरल हेयर कलर, जान लें बनाने का तरीका
संक्षेप: Natural hair color to cover gray hair: उम्र से पहले ही बाल अगर सफेद दिखने लगते हैं तो उन्हें कवर करने के लिए केमिकल वाले हेयर कलर करना बिल्कुल कॉमन है। लेकिन लांग टाइम में इनके साइड इफेक्ट से बचना है तो इस देसी नेचुरल कलर को बालों में लगाएं।
सफेद बालों की समस्या सिर के कुछ खास हिस्से में रहती है या फिर पूरे बालों में भी हो सकती है। प्री मेच्योर ग्रे हेयर कई बार फ्रंट हेयरलाइन के पास दिखते हैं तो कभी क्राउन एरिया पर होते हैं। कम उम्र की महिलाओं के बाल सफेद हो जाते हैं तो इन्हें छिपाने के लिए अक्सर हेयर कलर का इस्तेमाल करती हैं। और बार-बार केमिकल वाले कलर से बालों को नुकसान होता है और उनका नेचुरल कलर भी चला जाता है। ऐसे में कुछ देसी नुस्खे मदद कर सकते हैं। जैसे बालों को काला करने के लिए काले तिल से बना ये नेचुरल हेयर कलर। जो बालों के बीच दिख रहे कुछ सफेद बालों को आसानी से छिपा सकता है। जान लें बनाने का तरीका।
सफेद बालों को कवर करने के लिए बनाएं काले तिल से बनाएं नेचुरल कलर
दो चम्मच काले तिल
कॉटन
मिट्टी का दीया
तिल का तेल
नारियल का तेल
कैसे बनाएं नेचुरल हेयर कलर
- काले तिल से नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन पैड के अंदर एक चम्मच काले तिल रखकर लपेटें और बाती बना लें। इस तरह से दो बाती को बनाएं।
- अब इन बातियों को मिट्टी के दिये में रखें और इसमे कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल भर दें।
- इस बाती को जलाएं और इसकी राख को इकट्ठा करें। राख को इकट्ठा करने के लिए लिए मिट्टी के दिए के बगल में दो गिलास रखें और एक साफ स्टील की थाली को ऊपर से रखक ढंक दें। जिससे दीये की लौ से निकल रहा धुआं थाली में लगे। इसी धुएं से काली राख इकट्ठा होगी।
- जब सारा दिया जल जाए तो थाली को पलट कर देखें। उसमे ढेर सारी कालिख इकट्ठा होगी। इसे किसी चम्मच की मदद से निकालकर डिब्बे में भर लें।
- अब जब बालों में कलर लगाना हो और सफेद बालों को छिपाना हो तो थोड़ी सी राख को निकालकर इसमे नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं।
- सप्ताह में दो से तीन बार सफेद बालों को इस नेचुरल हेयर कलर से करेंगे तो कुछ समय में बाल नेचुरली काले दिखने लगेंगे।
- काले तिल में फेनोलिक कंपाउंड होता है जो बालों को काला करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है।
