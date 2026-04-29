Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महीनेभर के लिए स्टोर कर लें होममेड हेयर कलर, बार-बार मेंहदी भिगोने का झंझट होगा खत्म

Apr 29, 2026 09:38 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Homemade hair color: 15-20 दिन बाद ही बालों में हेयर कलर की जरूरत महसूस होने लगती है। लेकिन मेहंदी भिगोकर घर में हेयर कलर तैयार करना झंझट वाला काम लगता है तो अब ये इंस्टेंट होममेड हेयर कलर बनाकर रख लें। इसे महीनेभर से ज्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है।

महीनेभर के लिए स्टोर कर लें होममेड हेयर कलर, बार-बार मेंहदी भिगोने का झंझट होगा खत्म

सफेद बालों को छिपाने के लिए हर 15-20 दिन में कलर लगाना पड़ जाता है। और बार-बार मेहंदी को भिगोना ना पड़े इसलिए केमिकल वाले हेयर कलर बालों पर लगा लेती हैं। लेकिन ये केमिकल वाले हेयर कलर बालों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में होममेड हेयर कलर को बनाकर रख लें, जिसे आप महीनों स्टोर कर सकती हैं और जब भी जरूरत हो तो बस पानी डालें और मिक्स करके बालों में लगा लें। नोट कर लें ये इंस्टेंट हेयर कलर बनाने का तरीका। इस खास तरीके को इंस्टाग्राम पेज गर्मागर्म किचन पर शेयर किया गया है।

इंस्टेंट हेयर कलर बनाने की सामग्री

दो चम्मच चायपत्ती

एक घिसा हुआ चुकंदर

एक चम्मच हिना पाउडर

एक चम्मच आंवला पाउडर

एक चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर

एक चम्मच शिकाकाई पाउडर

एक चम्मच भ़ंगराज पाउडर

एक चम्मच काले तिल

  • सबसे पहले किसी भगोने में एक लीटर पानी डालें और उसमे चाय की पत्ती और घिसा हुआ चुकंदर एक डालकर पका लें। जब ये पांच से सात मिनट पक जाए और सारे सत्व निकल जाएं तो गैस बंद कर दें।
  • इस पानी को छान लें। अब इसी पानी में सारी चीजों को डालना है।
  • मेहंदी पाउडर और आंवला पाउडर एक चम्मच डालें।
  • साथ ही शिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर और गुड़हल के फूलों का पाउडर भी एक चम्मच मिला लें।
  • साथ में काले तिल डालकर इसे मिक्स कर लें।
  • तैयार पेस्ट को किसी लोहे की कड़ाही में फैलाकर रख दें। गर्मी का दिन है तो ये मात्र एक से दो दिन में पूरी तरह से सूख जाएगा।
  • इसे चम्मच से खुरचकर निकाल लें और मिक्सी के जार में डालकर महीन पाउडर बना लें। बस अब इसे किसी एयर टाइट जार में भरकर रख लें।
  • जब भी बालों में कलर करना हो तो मार्केट वाले केमिकल लोडेड हेयर कलर खरीदने की बजाय इसी होममेड हेयर कलर को मिक्स करके लगाएं।

होममेड हेयर कलर को लगाने का बेस्ट तरीका

सबसे पहले लोहे की कड़ाही लें और उसी में बालों की लेंथ के मुताबिक एक से दो चम्मच हेयर कलर लें। इसमे एक चम्मच दही और एलोवेरा जेल मिक्स करें। बस बालों की जड़ों पर लगाएं। ज्यादातर बालों की सफेदी जड़ों के पास दिखती है। तो बस बालों पर लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बालों को पानी से धो लें।

होममेड हेयर कलर का रिजल्ट काफी लंबे टाइम के लिए चाहती हैं तो कभी भी हेयर कलर लगाने के फौरन बाद शैंपू ना करें। प्लेन पानी से धो लें। फिर अगले दिन बालों मेंऑयलिंग करें और उसे करीब ओवरनाइट या तीन से चार घंटे के लिए छोड़कर फिर बालों में शैंपू करें। ऐसा करने से नेचुरल कलर कुछ दिनों में ही उतरने से बच जाता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Hair Care Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।