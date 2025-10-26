स्किन के लिए अच्छा नहीं होता चावल का आटा, पढ़ें साइड इफेक्ट्स
संक्षेप: त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाये रखने के लिए हम कई घरेलू उपायों को ट्राई करते हैं। इसमें से एक है चावल के आटे का फेस पैक। चावल का आटा फायदेमंद होता है लेकिन त्वचा को इससे कुछ नुकसान भी होते हैं।
स्किन केयर में हम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू उपायों तक को शामिल कर लेते हैं। होममेड चीजों में चावल का आटा भी लोग स्किन केयर में शामिल करते हैं। चावल का आटा अच्छा स्क्रब और क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। लेकिन इसे लगाने से कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या आप भी चेहरे पर निखार के लिए चावल का आटा लगाती हैं। अगर हां, तो यहां उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी जान लें।
चावल का आटा
चावल के आटे में भारी मात्रा में वसा पाया जाता है, जो स्किन को मॉइश्चराइज करने के काम आता है। साथ ही इसमें मौजूद पार्टिकल्स स्किन की डीप क्लीनिंग करते हैं। राइस फ्लोर फेस पैक काफी लोग लगाते हैं।
साइड इफेक्ट्स
वैसे तो चावल का आटा त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक भी होता है। चलिए बताते हैं इसे ज्यादा लगाने से क्या होता है।
ड्राईनेस
त्वचा पर चावल का आटा ज्यादा लगाने से रूखापन हो जाता है। चावल का आटा दरदरा होता है, ऐसे में ये त्वचा को स्क्रब तो करता है लेकिन ड्राईनेस भी बढ़ाता है। ड्राई स्किन वाले लोगों चावल का आटा कम लगाना चाहिए। तैलीय त्वचा पर ये असरदार होगा।
रंगत में बदलाव
चावल का आटा ज्यादा लगाने से त्वचा की रंगत में बदलाव आता है। चावल के आटे से स्क्रबिंग करने से ऊपरी त्वचा निकल जाती है, ऐसे में रंगत में बदलाव हो जाता है।
रैशेस का डर
राइस फ्लोर रूखा होता है, इससे सॉफ्ट या सेंसिटिव स्किन पर रैशेस या रेडनेस होने का डर रहता है। चावल का आटा हमेशा किसी चीज में मिलाकर लगाना चाहिए। इसे ज्यादा लगाने से खुजली की समस्या भी होती है।
ब्लैकहेड्स
चावल का आटा लगाने के बाद अगर चेहरा सही से साफ नहीं करते हैं, तो इसके कण स्किन पोर्स में घुस जाएंगे। फिर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स होने का खतरा रहता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
