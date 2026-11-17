59 की उम्र में भी झुर्रियां नहीं! चेहरे पर ये 3 चीजें लगाती हैं माधुरी दीक्षित, जानें उनका रूटीन
59 की उम्र में भी माधुरी दीक्षित के चेहरे का निखार हर किसी को सोच में डाल देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माधुरी का स्किनकेयर रूटीन क्या है, तो शायद जानकर हैरान होंगे कि वो तरह-तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती हैं। बस बेसिक स्किनकेयर पर ध्यान देती हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी कमाल की एक्टिंग के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी उम्र 59 साल हो चली है, फिर भी चेहरे का निखार ऐसा है कि कोई उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। माधुरी की स्किन आज भी इतनी ग्लोइंग और जवां नजर आती हैं कि हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे भला राज क्या है। हमें आमतौर पर लगता है कि बॉलीवुड सिलेब्रिटीज का स्किनकेयर रूटीन कुछ अलग ही होगा, जो शायद आम इंसान फॉलो ना कर पाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पॉडकास्ट में माधुरी दीक्षित ने अपना बेसिक स्किनकेयर रूटीन शेयर किया है, जो बहुत ही सिंपल है और हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर आप भी एक इफेक्टिव एंटी-एजिंग स्किनकेयर रूटीन बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये तीन प्रोडक्ट्स उसमें जरूर शामिल करें।
माधुरी दीक्षित के स्किनकेयर रूटीन में शामिल हैं ये 3 चीजें
1) मॉइश्चराइजर लगाना नहीं भूलतीं
स्किनकेयर रूटीन में एक अच्छे मॉइश्चराइजर का होना सबसे जरूरी है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ रुचि अग्रवाल कहती हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन का नेचुरल बैरियर कमजोर पड़ने लगता है। एक अच्छा मॉइश्चराइजर ट्रांस एपिडर्मल वॉटर लॉस को रोकता है, बैरियर रिपेयर करता है और चेहरे पर दिखने वाली फाइन लाइंस को कम कर के त्वचा को स्मूद दिखाने में मदद करता है।
2) SPF अप्लाई करना है बहुत जरूरी
माधुरी दीक्षित के स्किनकेयर रूटीन में SPF बहुत अहम है। डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि एक अच्छा सनस्क्रीन नंबर वन एंटी-एजिंग टूल है। दरअसल सूरज से निकलने वाली यूवी किरणें आपकी स्किन के कोलेजन और इलास्टिन को नष्ट करती हैं, जिसके कारण चेहरे पर रिंकल यानी झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। इसलिए दिन के समय एक अच्छा सनस्क्रीन फेस पर जरूर अप्लाई करना चाहिए।
3) रेटिनॉइड्स का भी करती हैं इस्तेमाल
एक अच्छा और इफेक्टिव एंटी-एजिंग स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, तो रेटिनॉइड्स को जरूर शामिल करें। डॉ रुचि बताती हैं कि ये सेल टर्नओवर की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। साथ ही कोलेजन के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे त्वचा पर रिंकल और टेक्सचर कम नजर आता है। हालांकि इन्हें हमेशा धीरे धीरे अपने स्किनकेयर में शामिल करना चाहिए। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही इन्हें इस्तेमाल करें।
दस महंगे सिरम लगाने की जरूरत नहीं!
माधुरी दीक्षित के सिंपल स्किनकेयर रूटीन को देखकर एक बात तो साफ है कि हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए महंगे और तरह-तरह के प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है अपनी त्वचा की जरूरत को समझना और उसके हिसाब से सही फॉर्मूलेशन वाले प्रोडक्ट्स चुनना। ध्यान रखें ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने के बजाए सही प्रोडक्ट्स का नियमित इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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