दिवाली-करवा चौथ पर चमकेगा चेहरा, लोरियल पेरिस की क्रीम से संवारें त्वचा

दिवाली और करवा चौथ के लिए जानें लोरियल पेरिस की क्रीम, सीरम, फेस वॉश और सनस्क्रीन की खूबियां। अपनी त्वचा की जरूरत के अनुसार सही प्रोडक्ट चुनें और त्योहारों से पहले अपनी ब्यूटी किट को नया रूप दें।

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दिवाली और करवा चौथ जैसे त्योहारों पर हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा साफ और चमकदार दिखे। पूजा, परिवार के साथ समय बिताने और शाम के जश्न की तैयारियों के बीच त्वचा का ख्याल रखना भी जरूरी है। इसके लिए सही स्किनकेयर प्रोडक्ट्स चुनना अहम है। बाजार में फेस क्रीम, सीरम, फेस वॉश और सनस्क्रीन जैसी कई चीजें मिलती हैं, जो त्वचा की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।

दिवाली और करवा चौथ से पहले त्वचा की देखभाल के लिए देखें लोरियल पेरिस की 11 क्रीम और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स।

लोरियल पेरिस की रिवाइटलिफ्ट और ग्लाइकोलिक-ब्राइट रेंज में डे क्रीम, नाइट क्रीम, हायलूरोनिक एसिड वाली क्रीम, फेस वॉश, माइक्रो-एसेंस, पील पैड्स और SPF 50+ सनस्क्रीन जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनकी खासियत त्वचा में नमी बनाए रखने, रंगत को निखारने और दाग-धब्बों व उम्र के निशानों की देखभाल पर केंद्रित है।

इस लेख में जानिए लोरियल पेरिस की 11 क्रीम और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की खासियत। साथ ही समझें कि दिवाली और करवा चौथ से पहले अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट कैसे चुनें।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट डे और नाइट क्रीम: दिन में नमी और रात में त्वचा की देखभाल लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट डे और नाइट क्रीम का सेट दिन और रात की स्किनकेयर रूटीन के लिए बनाया गया है। डे क्रीम में SPF 23 PA++ के साथ प्रो-रेटिनॉल और सेंटेला एशियाटिका जैसे इंग्रीडिएंट्स दिए गए हैं। यह त्वचा को नमी देने और धूप से बचाव में मदद करती है। हालांकि, धूप में लंबे समय तक रहने पर अधिक सुरक्षा के लिए अलग सनस्क्रीन लगाने की जरूरत रहती है।

नाइट क्रीम रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए है। त्योहारों से पहले अपनी दिनचर्या में डे और नाइट क्रीम शामिल करने से त्वचा को नियमित नमी मिलती है। खरीदने से पहले पैक पर दी गई मात्रा और दोनों क्रीम की जानकारी जरूर पढ़ें।

लोरियल पेरिस एंटी-एजिंग ब्राइटनिंग क्रीम: नमी और त्वचा की रंगत पर ध्यान लोरियल पेरिस की इस क्रीम में प्रो-रेटिनॉल, विटामिन Cg और हायलूरोनिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स दिए गए हैं। ये त्वचा में नमी बनाए रखने और उसकी रंगत की देखभाल के लिए जाने जाते हैं। क्रीम को उम्र के साथ दिखने वाली झुर्रियों और महीन (बारीक) रेखाओं की देखभाल के लिए पेश किया गया है।

अगर आप त्योहारों से पहले अपनी स्किनकेयर रूटीन में ब्राइटनिंग क्रीम शामिल करना चाहती हैं, तो इसके इंग्रीडिएंट्स और अपनी त्वचा की जरूरत पर ध्यान दें। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैक पर दिए निर्देश पढ़ें और त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो-एसेंस शीट मास्क: चेहरे को मिले नमी की अतिरिक्त देखभाल लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो-एसेंस शीट मास्क एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुशन टिशू टेक्नोलॉजी दी गई है और कंपनी के अनुसार यह त्वचा को 48 घंटे तक हाइड्रेशन देने का दावा करता है। शीट मास्क उन लोगों के लिए एक आसान तरीका है, जो अपनी स्किनकेयर रूटीन में नमी देने वाला प्रोडक्ट शामिल करना चाहते हैं।

इसे लगाने से पहले पैक पर दिए निर्देश पढ़ें। मास्क को चेहरे पर तय समय तक रखें और फिर निर्देशों के अनुसार हटाएं। दिवाली या करवा चौथ से पहले इसे आजमाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा, खासकर अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है।

लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक-ब्राइट रेंज: रंगत और दाग-धब्बों की देखभाल लोरियल पेरिस की ग्लाइकोलिक-ब्राइट रेंज त्वचा की रंगत और दाग-धब्बों की दिखावट पर ध्यान देती है। इस रेंज के प्रोडक्ट्स में ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स दिए गए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में नियासिनामाइड भी शामिल है, जो त्वचा की देखभाल में मदद करता है।

इस रेंज से कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका पूरा नाम, इंग्रीडिएंट्स और इस्तेमाल करने का तरीका जांच लें, क्योंकि हर प्रोडक्ट की खासियत अलग होती है। ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते समय पैक पर दिए निर्देशों का पालन करें और दिन में सनस्क्रीन लगाएं।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हायलूरोनिक एसिड वॉटर क्रीम: हल्की बनावट के साथ नमी लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हायलूरोनिक एसिड वॉटर क्रीम त्वचा को नमी देने के लिए बनाई गई है। इस रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स में हायलूरोनिक एसिड के दो प्रकार और तीन सेरामाइड्स दिए गए हैं। वहीं, माइक्रो हायलूरोनिक एसिड वाले सीरम की बनावट हल्की होती है। खरीदने से पहले क्रीम और सीरम के नाम व इंग्रीडिएंट्स जरूर जांचें, ताकि सही प्रोडक्ट चुना जा सके।

अगर आपकी त्वचा रूखी महसूस होती है, तो नमी देने वाली क्रीम रोजाना की स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें। इसे लगाने से पहले चेहरे को साफ करें और पैक पर लिखी मात्रा व निर्देशों का पालन करें।

लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक-ब्राइट फोमिंग फेस वॉश: चेहरे की सफाई के लिए लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक-ब्राइट फोमिंग फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड दिया गया है। इसकी झागदार बनावट चेहरे की सफाई में मदद करती है। यह त्वचा की ऊपरी सतह पर जमा गंदगी और अतिरिक्त तेल हटाने के लिए बनाया गया है। इसकी खुशबू एलोवेरा जैसी बताई गई है।

चेहरा धोते समय थोड़ी मात्रा लेकर हल्के हाथों से लगाएं और पानी से अच्छी तरह साफ करें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले पैच टेस्ट करें। जलन या लालिमा महसूस होने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो-एसेंस: हल्की बनावट और त्वचा की देखभाल लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो-एसेंस की बनावट पानी जैसी हल्की बताई गई है। इसे चेहरा साफ करने के बाद स्किनकेयर रूटीन में शामिल किया जाता है। इस प्रोडक्ट के बारे में दी गई जानकारी में सैलिसिलिक एसिड का भी जिक्र है, जो त्वचा की ऊपरी सतह की देखभाल और रोमछिद्रों की सफाई से जुड़ा इंग्रीडिएंट है।

इसे खरीदने से पहले पैक पर दिए इंग्रीडिएंट्स जरूर जांचें, क्योंकि अलग-अलग प्रोडक्ट्स की बनावट और सामग्री में अंतर हो सकता है। इस्तेमाल के दौरान आंखों के आसपास लगाने से बचें और पैक पर दिए निर्देशों का पालन करें।

लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक-ब्राइट UV फ्लूइड SPF 50+: धूप से बचाव के लिए हल्का सनस्क्रीन लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक-ब्राइट UV फ्लूइड SPF 50+ त्वचा को धूप से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और नियासिनामाइड जैसे इंग्रीडिएंट्स दिए गए हैं। इसकी हल्की बनावट त्वचा पर भारी एहसास कम करने के लिए पेश की गई है।

दिवाली और करवा चौथ की तैयारियों के दौरान भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, खासकर जब दिन में बाहर जाना हो। इसे पैक पर दिए निर्देशों के अनुसार लगाएं और जरूरत के हिसाब से दोबारा लगाएं। खरीदने से पहले अपनी त्वचा के हिसाब से इसकी सामग्री भी जांचें।

लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक एसिड पील पैड्स: बेजान त्वचा और असमान रंगत की देखभाल लोरियल पेरिस ग्लाइकोलिक एसिड पील पैड्स में ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लिसरीन जैसे इंग्रीडिएंट्स दिए गए हैं। इन्हें त्वचा की ऊपरी सतह की देखभाल, रूखेपन और असमान रंगत की दिखावट पर ध्यान देने के लिए पेश किया गया है। कंपनी के दावों और नतीजों के लिए पैक पर दी गई जानकारी पढ़ें।

पील पैड्स इस्तेमाल करने से पहले निर्देश ध्यान से पढ़ें। इन्हें आंखों और होंठों के आसपास न लगाएं। अगर आप पहली बार एसिड वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, तो पहले पैच टेस्ट करें। दिन में सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट ट्रिपल एक्शन डे क्रीम: रोजाना की स्किनकेयर रूटीन के लिए लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट ट्रिपल एक्शन डे क्रीम को दिन के समय त्वचा की देखभाल के लिए पेश किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें हायलूरोनिक एसिड, रेटिनॉल और विटामिन C जैसे इंग्रीडिएंट्स शामिल हैं। ये त्वचा में नमी बनाए रखने और महीन (बारीक) रेखाओं व उम्र के निशानों की देखभाल से जुड़े हैं।

क्रीम खरीदते समय पैक पर इंग्रीडिएंट्स की सूची जरूर जांचें, क्योंकि एक जैसी रेंज के अलग प्रोडक्ट्स की सामग्री में अंतर हो सकता है। इसे अपनी स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने से पहले इस्तेमाल करने का तरीका पढ़ें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा।

लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट नाइट क्रीम: रात के समय त्वचा को नमी दें लोरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट नाइट क्रीम रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए बनाई गई है। इसकी दी गई जानकारी में सेंटेला एशियाटिका और प्रो-रेटिनॉल A जैसे इंग्रीडिएंट्स का जिक्र है। यह क्रीम रात में त्वचा को नमी देने और उम्र के साथ दिखने वाले निशानों की देखभाल पर ध्यान देती है।

इसे रात में चेहरा साफ करने के बाद पैक पर दिए निर्देशों के अनुसार लगाएं। अगर आप पहले से रेटिनॉल वाला कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, तो दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ लगाने से पहले उनकी जानकारी पढ़ें। त्वचा में जलन या लालिमा होने पर इस्तेमाल रोक दें।

लोरियल पेरिस की क्रीम से संवारें अपनी ब्यूटी किट दिवाली और करवा चौथ से पहले अपनी स्किनकेयर रूटीन के लिए लोरियल पेरिस की इस रेंज को देख सकती हैं। खरीदारी के दौरान प्रोडक्ट की कीमत, मात्रा, इंग्रीडिएंट्स और अपनी त्वचा की जरूरत पर ध्यान दें। फेस क्रीम से लेकर सनस्क्रीन तक, हर प्रोडक्ट का काम अलग होता है। इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही चीज चुनें और त्योहारों की तैयारियों के बीच त्वचा की नियमित देखभाल करें।

FAQs क्या लोरियल पेरिस के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर त्योहारों के दौरान छूट मिलती है? दिवाली और करवा चौथ के दौरान ऑनलाइन सेल में लोरियल पेरिस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आकर्षक कीमतों पर मिलते हैं। इस दौरान अपनी पसंद की क्रीम और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदकर त्योहारों की खरीदारी को और खास बनाएं। लोरियल पेरिस की क्रीम ऑनलाइन खरीदते समय क्या देखना चाहिए? खरीदारी से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, मात्रा, कीमत और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। अपनी जरूरत के अनुसार सही प्रोडक्ट चुनें। क्या लोरियल पेरिस के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट करने के लिए अच्छे हैं? हां, फेस क्रीम और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स त्योहारों पर गिफ्ट देने के लिए अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, गिफ्ट चुनते समय सामने वाले की त्वचा की जरूरतों और पसंद का ध्यान रखें। लोरियल पेरिस की क्रीम खरीदते समय कीमत की तुलना कैसे करें? एक ही रेंज के अलग-अलग पैक की कीमत और मात्रा देखें। ऑनलाइन छूट, पैक में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या और प्रति मिलीलीटर कीमत की तुलना करने से खरीदारी का फैसला लेना आसान होगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।