Lohri 2026 Party Makeup Tips: लोहड़ी पार्टी में ग्लैमरस दिखने के लिए करें सिंपल मेकअप, सीख लें ईजी स्टेप्स

Lohri 2026: लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को पूरे देशभर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जायेगा। आजकल हर तीज-त्योहार पर पार्टी करने का ट्रेंड सेट हो चुका है, ऐसे में लोहड़ी कैसे अछूता रह जाता। अब लोग लोहड़ी की भी पार्टी करने लगे हैं, जिसमें नाइट पार्टी लोग अपने घर में करना पसंद करते हैं। इसमें करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। अगर आप भी लोहड़ी नाइट पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो मेकअप करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स जरूर नोट कर लें। इन ईजी स्टेप्स से आप सिंपल मेकअप लुक क्रिएट कर लेंगी और पार्टी में सबसे सुंदर भी दिखेंगी।

सिंपल मेकअप करने के टिप्स- पहला स्टेप- आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लें। अगर स्किन ज्यादा ऑयली है, तो आधे घंटे पहले बर्फ के टुकड़े से सिकाई कर लें। इसके बाद आपके फेस पर प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करता है।

दूसरा स्टेप- आपके चेहरे पर दाग-धब्बे है, तो छिपाने के लिए कंसीलर लगाएं। वरना सीधा फाउंडेशन से शुरुआत करें। फाउंडेशन हथेली पर लेकर उंगली से फेट पर डॉट बनाएं और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से सब मर्ज करें। फाउंडेशन को मर्ज अच्छे से करें, वरना कही भी ज्यादा या कम दिख सकता है। फाउंडेशन के बाद मैट फिनिश पाउडर भी लगा सकती हैं।

तीसरा स्टेप- नाइट पार्टी हो तो गोल्डन आई मेकअप करें। गोल्डन आई मेकअप इन दिनों ट्रेंड में भी है और ये हर तरह आउटफिट पर अच्छा लगता है। पहले आपको ब्राउन या लाइट पिंक कलर का आईशैडो लगाना है, ऊपर से गोल्डन कलर का शिमर आईशैडो से शेड देते हुए लगाना है। इसके बाद नुकीली चोंच वाला आईलाइनर लगाएं, इससे आंखें सुंदर दिखेंगी।

चौथा स्टेप- आंखों का ऊपरी मेकअप करने के बाद मसकारा से पलकों को हैवी करें। आप चाहे तो आईलैशेस भी लगा सकती हैं। नीचे आईलिड की ओर से काजल अप्लाई करें। काजल हल्का का थिक रखें, जिससे दूर से ही कजरारे नैन दिखने लगे। फिर आपको आइब्रो पेंसिल या पाउडर से भौंहो को डार्क करना है। इस तरह से आपका आई मेकअप पूरा हो जाएगा।

पांचवां स्टेप- अब ब्लश की मदद लेते हुए गालों को गुलाबी लुक दें। ब्लश से जॉ लाइन का शेप सेट करते हुए गालों पर लगाएं। ब्लश ज्यादा लग जाए, तो ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज करते हुए सेट कर लें या फिर पाउडर की हेल्प से हल्का करें।

छठा स्टेप- हाईलाइटर से जॉलाइन, आंखों के किनारे, फोरहेड, नोज, चिन को चमकाएं। इससे आपके फेस के शार्प फिचर्स भी दिखेंगे और मेकअप शाइन करेगा।

सातवां स्टेप- अब लिपस्टिक का शेड चुनने की बारी आती है। नाइट पार्टी और पटियाला या किसी एथनिक आउटफिट के साथ डार्क शेड वाली लिपस्टिक जचेगी, जैसे रेड, पिंक, मजेंटा पिंक, वाइन कलर्स आप लगा सकती हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले होठों पर हल्का सा फाउंडेशन या पाउडर लगाएं, फिर लिपस्टिक अप्लाई करें। इससे लिपस्टिक जल्दी छूटेगी नहीं।