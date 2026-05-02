दुकान पर लिपस्टिक ट्राई करने का वायरल हैक, हाइजिनिक तरीके से मिलेगा सही शेड
Buy Prefect Shade Lipstick: लिपस्टिक खरीदने जाती हैं और हर बार गलत शेड खरीद लेती हैं। दुकान पर रखी टेस्टर लिपस्टिक होंठों पर अप्लाई करने के ये 2 हैक जान लें। हर बार सही शेड की लिपस्टिक खरीदकर लाएंगी।
मेकअप प्रोडक्ट खरीदना मतलब स्किन शेड की सही समझ होना। लेकिन दुकान पर जाकर ज्यादातर लड़कियां गलत शेड खरीद लाती हैं। खासतौर पर लिपस्टिक खरीदने में अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है। क्योंकि जब हम इसे हाथ पर ट्राई करते हैं तो इसका शेड अच्छा दिखता है। लेकिन घर आकर जब लिप्स पर लगाते हैं तो कलर जरा भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि काफी सारे स्टोर पर आपको लिपस्टिक के टेस्टर मिल जाएंगे जिन्हें आप होंठ पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाइजीन मेंटेन करना है तो इस तरह की लिपस्टिक को होठों पर लगाना सही नहीं होता। ऐसे में एक हैक वायरल हो रहा। जिसमे स्टोर में लिपस्टिक ट्राई करना आसान हो जाएगा। वैसे तो ये हैक काफी फनी लग रहा लेकिन काफी काम का है।
आप भी जान लें क्या है वो वायरल हैक
दुकान में होंठ पर लिपस्टिक ट्राई करने का हैक
अगर आप ब्यूटी स्टोर पर गई हैं और लिपस्टिक खरीदना चाहती हैं तो हाइजीन मेंटेन करते हुए बहुत ही स्मार्ट तरीके से टेस्टर लिपस्टिक को होंठ पर लगा सकती हैं। बस इस हैक को ट्राई करें। अपने साथ क्लिंज रैप के कुछ टुकड़े साथ लेकर जाएं।
बस जब दुकानदार आपको टेस्टर लिपस्टिक ट्राई करने की छूट दें तो मिरर के पास जाकर अपने होंठ पर क्लिंज रैप वाली पॉलीथिन को लगा लें। ये आसानी से एक जगह सेट हो जाएगी। बस इसके ऊपर लिपस्टिक लगाकर टेस्ट करें। इससे आपको फेस के ऊपर परफेक्ट लगने वाली लिपस्टिक का पता बहुत ही आसानी से लग जाएगा।
बस अब आप आराम से अपने फेस पर सूट करने वाली लिपस्टिक को खरीद सकती हैं।
टिश्यू पेपर वाला हैक भी करेगा काम
लिपस्टिक खरीदते समय आप ये दूसरा हैक भी ट्राई कर सकती हैं। इसकी मदद से भी किसी तरह के इंफेक्शन के डर के बिना लिपस्टिक को होंठ पर ट्राई किया जा सकता है। बस टिश्यू की मदद लें। लिपस्टिक के टॉप को हल्का सा पोंछ दें। जिससे ऊपर की टॉप लेयर साफ हो जाए। अब टिश्यू के दूसरे हिस्से को एक बार फिर लिपस्टिक पर डैब करें और होंठों पर लगाएं। इस हैक की मदद से भी आप सही शेड की लिपस्टिक खरीद पाएंगी। तो अगली बार जब खरीदने जाएं तो इन दो हैक्स में से कोई सा भी ट्राई करें। बड़े ही आसानी से और हाइजिनिक तरीके से आपको स्किन टोन पर जंचने वाले कलर मिल जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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