पैरों का कालापन हटाने के लिए नींबू-सोडा का ये हैक ट्राई करें!
Remedies for Feet Tan Removal: अगर धूप की वजह से पैरों पर जिद्दी टैन जम गया है, तो नींबू और सोडा से जुड़ा यह आसान हैक ट्राई कर सकते हैं। यह हैक पैरों की सफाई करने, उन्हें मुलायम बनाने और टैन हल्का करने में मदद कर सकता है।
धूप में बाहर निकलते समय ज्यादातर लोग चेहरे और हाथों पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की देखभाल अक्सर इग्नोर हो जाती है। यही वजह है कि कुछ समय बाद पैरों पर चप्पलों की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं और त्वचा का रंग पहले से ज्यादा काला नजर आने लगता है। धूल, पसीना और धूप मिलकर पैरों की चमक धीरे-धीरे कम कर देते हैं।
ऐसे में हर बार महंगे ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत नहीं होती। अगर घर में मौजूद कुछ आसान चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो पैरों की सफाई और देखभाल काफी आसान हो जाती है। नींबू और सोडा से जुड़ा यह हैक पैरों की ऊपरी गंदगी हटाने, उन्हें मुलायम बनाने और टैन को हल्का करने में मदद कर सकता है।
पहला चरण:
- सबसे पहले एक गिलास पानी लें और इसमें एक नींबू का रस डालें। इसके बाद आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा मिलाएं। थोड़ा-सा शैंपू भी डाल दें। अब इस मिश्रण को लगभग पांच मिनट तक उबालें।
- ठंडा होने के बाद इसे एक बाल्टी गुनगुने पानी में मिला दें। अब अपने पैरों को इस पानी में लगभग पांच मिनट तक डुबोकर रखें। इसके बाद नींबू के छिलके या स्क्रबर की मदद से पैरों को हल्के हाथों से साफ करें। इससे त्वचा पर जमा गंदगी और डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिल सकती है।
दूसरा चरण:
- अब एक छोटे बर्तन में थोड़ा नारियल का तेल लें। उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर मिलाएं। इसके बाद थोड़ा-सा खाने वाला सोडा डालें। आखिर में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इस लेप को पैरों पर लगाएं। करीब पांच मिनट तक लगा रहने दें, फिर साफ पानी से धो लें।
इससे क्या फायदे होते हैं?
- डेड स्किन सेल्स नींबू और स्क्रबर की मदद से त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी साफ होती है।
- मुलायम त्वचा नारियल का तेल और मॉइस्चराइजर त्वचा को नमी देने में मदद करते हैं।
- टैनिंग कम नींबू का उपयोग कई लोग त्वचा की सफाई के लिए करते हैं, जिससे डार्कनेस कम होती है।
इन बातों का ध्यान
- अगर त्वचा पर कट, घाव या जलन है, तो इस तरीके का इस्तेमाल ना करें।
- नींबू लगाने के बाद तुरंत तेज धूप में जाने से बचें।
- बहुत ज्यादा देर तक लेप लगाकर ना रखें।
- अगर जलन या एलर्जी महसूस हो, तो तुरंत साफ पानी से धो लें।
- किसी भी नई चीज का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
डिस्क्लेमर: यह घरेलू उपाय सामान्य जानकारी के लिए है। यदि आपकी स्किन सेंसेटिव है या किसी तरह की एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले स्किन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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