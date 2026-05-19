कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए लगाएं घर का बना हेयर मास्क, सीखें कैसे बनाएं
बालों का कमजोर होना और टूटना आजकल एक बहुत ही आम समस्या बन चुका है। इस तरह के बालों को मजबूत बनाने के लिए घर के बने हेयर मास्क को लगाएं। यहां सीखिए बाल मजबूत बनाने के लिए मास्क बनाने का तरीका।
बालों का कमजोर होना, टूटना या बेजान होना बेहद आम समस्यों में से एक है। जब शरीर को अंदरूनी रूप से कोई परेशानी होती है या हम बाहर से उनकी सही देखभाल नहीं करते, तो बाल कमजोर होने लगते हैं। बालों की उपरी देखरेख के लिए हेयर मास्क लगाएं। यहां हम घर पर हेयर मास्क बनाने का तरीका बता रहे हैं जिससे बाल मजबूत हो जाएंगे। सीखिए, बालों को मजबूत बनाने वाले हेयर मास्क को बनाने का तरीका।
बाल मजबूत बनाने वाले हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए
-एक चम्मच आंवला पाउडर
-एक चम्मच मेथी पाउडर
-एक चम्मच गुड़हल फूल का पेस्ट
-एक या दो चम्मच दही
- एक चम्मच नारियल का तेल
- एक चम्मच एलोवेरा जेल
बाल मजबूत बनाने वाले हेयर मास्क कैसे बनाएं और कैसे लगाएं
इस मास्क को बनाने के लिए सभी चीजों को मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। इस पेस्ट का गाढ़ापन बनाए रखे। हेयर मास्क ना ज्यादा पतला और न ज्यादा सूखा होना चाहिए। इस मास्क को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर समान रूप से लगाएं। फिर 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें।
कब करें अप्लाई
इस हेयर मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 बार करें और हमेशा ताजा तैयार किया हुआ पैक ही इस्तेमाल करें।
मास्क में इस्तेमाल होने वाली चीजो के फायदे
1) आंवला पाउडर- आंवला पाउडर बालों के रोम को पोषण देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और आयरन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का टूटना काफी हद तक कम हो जाता है।
2) मेथी पाउडर-मेथी पाउडर में हाई मात्रा में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो बालों के टूटने और पतले होने की समस्या को सीधे टारगेट करता है। यह बालों के रोम को अंदर से पोषण देकर जड़ों को मजबूती देता है।
3) गुड़हल के फूल- गुड़हल के फूलों में भरपूर अमीनो एसिड होते हैं, जो केराटिन के निर्माण में मदद करते हैं। यह बंद हो चुके हेयर फॉलिकल्स को दोबारा एक्टिव करता है, जिससे स्कैल्प के खाली हिस्सों पर भी नए बाल उगने लगते हैं और बाल घने होते हैं।
4) दही- बालों की देखभाल के लिए दही सदियों पुराना और सबसे भरोसेमंद घरेलू नुस्खा है। यह स्कैल्प के लिए एक बेहतरीन क्लींजर और बालों के लिए एक सुपर-इफेक्टिव मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है।
5) नारियल का तेल- बालों के लिए नारियल का तेल एक वरदान की तरह माना जाता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड और विटामिन्स बालों की जड़ों में आसानी से समा जाते हैं।
6) एलोवेरा जेल- एलोवेरा जेल आपके सिर में खुजली, जलन या रेडनेस की समस्या के लिए बेहतरीन होता है। इसमें मौजूद कूलिंग गुण स्कैल्प को तुरंत शांत करते हैं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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