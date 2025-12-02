Hindustan Hindi News
चेहरे पर लाएं प्राकृतिक ग्लो- जानें इस आयुर्वेदिक फॉर्मूले के कमाल के फायदे

संक्षेप:

कुमकुमादी तेल एक प्राचीन आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो त्वचा की रंगत, ग्लो, पिग्मेंटेशन और एंटी-एजिंग समस्याओं में बेहद लाभकारी माना जाता है। इसकी कुछ बूंदें भी स्किन को अंदर से पोषण देकर प्राकृतिक निखार देती हैं।

Tue, 2 Dec 2025 11:19 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Kumkumadi Oil Benefits for skin: कुमकुमादी तेल जिसे आयुर्वेद में 'स्किन ब्राइटनिंग एलिक्सिर' कहा जाता है, सदियों से त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। केसर, चंदन, हल्दी और कई दुर्लभ जड़ी-बूटियों के मिश्रण से तैयार यह तेल त्वचा को ना केवल बाहरी स्तर पर बल्कि भीतर से भी पोषण देता है। आज भी यह ग्लो, पिग्मेंटेशन और एंटी-एजिंग समस्याओं का प्राकृतिक समाधान माना जाता है। यह तेल खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लगातार डल स्किन, दाग-धब्बे, असमान रंगत, सूखापन या एजिंग के शुरुआती लक्षणों से परेशान हैं। इसकी कुछ बूंदों का नियमित उपयोग स्किन की बनावट सुधारता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है।

कुमकुमादी तेल के प्रमुख फायदे

1. स्किन ब्राइटनिंग और निखार बढ़ाता है- कुमकुमादी तेल में मौजूद केसर त्वचा की डलनेस दूर कर प्राकृतिक ग्लो बढ़ाता है।

2. पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट कम करता है- यह मेलानिन उत्पादन को संतुलित करता है जिससे जिद्दी दाग, सनटैन और डार्क पैच धीरे-धीरे हल्के होते हैं।

3. एंटी-एजिंग में प्रभावी- इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट महीन रेखाएं, झुर्रियां और ढीलापन कम करते हैं जिससे त्वचा यंग और टाइट दिखती है।

4. ड्राई स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है- यह हल्का लेकिन पोषक तेल त्वचा की नमी बनाए रखता है और रफनेस दूर कर सॉफ्टनेस बढ़ाता है।

5. एक्ने और सूजन में राहत देता है- इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंहासों की लालिमा और सूजन कम करते हैं, साथ ही दागों को हल्का करते हैं।

6. स्किन टेक्सचर स्मूद बनाता है- नियमित उपयोग से ओपन पोर्स कम दिखाई देते हैं और चेहरे की बनावट अधिक समान दिखती है।

कैसे इस्तेमाल करें?

  • रात में चेहरे को साफ कर कुमकुमादी तेल की 3–4 बूंदें लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें
  • ड्राई स्किन वाले पूरी रात लगाकर छोड़ दें और ऑयली स्किन वाले 20–30 मिनट बाद धो सकते हैं।

