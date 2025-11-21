Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीknow who is miss universe 2025 Fatima bosch from Mexico who won after controversy in beauty pageant
Miss Universe 2025: कौन हैं मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश जो विवाद के बाद बनी विनर, कहा गया था मूर्ख

Miss Universe 2025: कौन हैं मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश जो विवाद के बाद बनी विनर, कहा गया था मूर्ख

संक्षेप:

फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत चुकी हैं। यह वही फातिमा हैं जिनका नाम ब्यूटी पेजेंट के एक लाइव इवेंट के बाद सुर्खियों में आया था। उन्हें डायरेक्टर ने मूर्ख कहा था जिसके बाद फातिमा ने वॉक आउट कर दिया था।

Fri, 21 Nov 2025 11:04 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मैक्सिको की फातिमा बॉश 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। इस साल की सेरिमनी थाईलैंड में हुई थी। फातिमा वही कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम प्रतिस्पर्धा की शुरुआत में एक कॉन्ट्रोवर्सी में आया था। पेजेंट डायरेक्टर नवात इत्सराग्रिसिल ने उन्हें लाइव इवेंट में मूर्ख कहा, इसके बाद वह प्रतिस्पर्धा छोड़कर चली गई थीं। उनके साथ कई प्रतियोगी भी वहां से वॉक आउट कर गए थे। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी। इसके बाद इत्सराग्रिसिल ने उनसे माफी मांगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या थी घटना

प्रतिस्पर्धा के पेजेंट डायरेक्टर इस्राग्रिसिल ने फातिमा से सवाल किया था कि वह स्पॉन्सर्ड शूट के लिए क्यों मौजूद नहीं थीं। यह भी कहा कि वह थाईलैंड से जुड़े प्रमोशनल पोस्ट भी सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहीं। फातिमा ने सफाई देने की कोशिश की इसके बाद उनकी पेजेंट डायरेक्टर से बहस हो गई। नवात बोले थे, 'अगर तुम अपने नैशनल (मैक्सिको) डायरेक्टर के आदेश मान रही हो तो (डमहेड) मूर्ख हो।' फातिम ने उन्हें जवाब दिया तो नवात ने गुस्से में सिक्योरिटी को उन्हें निकालने के लिए बुला लिया। फातिमा गुस्से में उसी वक्त वहां से चली गईं और उनके साथ कई कंटेस्टेंट जिसमें उस वक्त की मिस यूनिवर्स भी शामिल थीं, वॉक आउट कर गई थीं। नवात को इस हरकत पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि नवात का कहना था कि वह डमहेड नहीं बल्कि डैमेज बोले थे।

डायरेक्टर को मांगनी पड़ी थी माफी

यह घटना लाइव इवेंट में हुई थी। सोशल मीडिया पर पेजेंट डायरेक्टर की काफी आलोचना हुई। इसके बाद उन्होंने टिकटॉक पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, 'अगर किसी को बुरा लगा हो या असहज महसूस हुआ हो तो मैं सबसे माफी मांगता हूं, खासतौर पर पेजेंट की 75 लड़कियों से।'

क्या बोली थीं फातिमा

फातिमा ने मीडिया से बातचीत में यह बात साफ कर दी थी कि वह थाईलैंड और मिस यूनिवर्स प्लैटफॉर्म का सम्मान करती हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकतीं। फातिमा बोली थीं, 'डायरेक्टर ने जो कहा अपमानजनक था। मुझे कभी कोई छोटा नहीं दिखा सकता।'

कौन हैं फातिमा बॉश

मिस यूनिवर्स मैक्सिको फातिमा बॉश के सिर मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब सज चुका है। 26 साल की फातिमा मॉडल, एक्टिविस्ट और पब्लिक स्पीकर हैं। वह मैक्सिको में ही पली-बढ़ी और महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करती हैं। फातिमा के पास कम्युनिकेशन की डिग्री है। उन्होंने फैशन की भी पढ़ाई की है। फातिमा जेंडर इक्वैलिटी के लिए भी काम करती हैं। बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया और एडीएचडी भी रहा है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Miss Universe

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।