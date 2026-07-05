डार्क स्किन पर फाउंडेशन लगाते हैं चेहरा दिखने लगता है ग्रे या काला? सीखें सही तरह से कैसे करें कंसील
डार्क स्किन पर फाउंडेशन लगाते ही वह काली या फिर ग्रे दिखने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को सही तरह से कंसील करें। यहां सीखिए ब्राउन स्किन को सही तरह से कंसील करने का तरीका।
फाउंडेशन लगाते ही स्किन के सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं। ये स्किन को एक शेड तक ब्राइट बना देता है और फुल लुक को इंहेंस कर देता है। लेकिन कई बार गलत तरह से फाउंडेशन लगाने पर स्किन काली या फिर ग्रे दिखने लगती है। खासतौर से ब्राउन स्किन वाले लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कंसीलर का इस्तेमाल करना है। अगर आप स्किन को सही तरह से कंसील कर लेते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे छिप जाएंगे और स्किन काली या ग्रे भी नहीं होगी। जानिए, डार्क या ब्राउन स्किन को सही तरह से कंसील करने का तरीका।
कैसे करें कलर करेक्शन
काली या ब्राउन स्किन पर सबसे पहले पीले या फिर ऑरेंज रंग के कलर करेक्टर को लगाएं। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ब्राउन रंग को लगाएं। फिर सफेद रंग से कवर करें। अंत में अपनी स्किन टोन वाले फाउंडेशन का इस्तेमाल करें।
अपनाएं ये स्टेप्स
- स्किन तैयार करें- चेहरा साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर मेकअप लंबे समय तक रखना है, तो प्राइमर भी लगा सकते हैं।
- कलर करेक्टर लगाएं- डार्क सर्कल, हाइपरपिग्मेंटेशन या गहरे दाग पर ऑरेंज या डीप ऑरेंज करेक्टर की बहुत पतली परत लगाएं। केवल उसी जगह लगाएं जहां जरूरत हो।
- ब्लेंड करें- उंगली, स्पंज या ब्रश से हल्के हाथ से थपथपाकर ब्लेंड करें, रगड़ें नहीं।
- कंसीलर लगाएं- अपनी स्किन टोन से मेल खाता कंसीलर करेक्टर के ऊपर लगाएं और फिर से अच्छी तरह ब्लेंड करें।
- फाउंडेशन लगाएं- पूरे चेहरे पर अपनी स्किन टोन के अनुसार फाउंडेशन लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें।
- सेट करें – ट्रांसलूसेंट या अपनी स्किन टोन के अनुसार सेटिंग पाउडर लगाकर मेकअप सेट करें।
काम आएंगी ये ट्रिक्स
- जिस हिस्से में डिसकलरेशन है, वहां सही रंग का कलर करेक्टर बहुत कम मात्रा में लगाएं और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें।
- अपनी स्किन टोन से मेल खाता कंसीलर लगाएं।
- मेकअप करते समय स्पंज या ब्रश पूरी तरह से साफ होना चाहिए।
- करेक्टर की मात्रा कम रखें, ज्यादा लगाने से वह फाउंडेशन के नीचे से झलक सकता है।
- ऐसा फाउंडेशन चुनें जो आपकी गर्दन और चेहरे के रंग से मेल खाता हो।
- अगर डार्कनेस बहुत हल्की है, तो ऑरेंज की बजाय पीच या डीप पीच करेक्टर का इस्तेमाल करें।
- मेकअप में किसी भी दूसरी परत को लगाने से पहले पहली को अच्छी तरह से ब्लेंड करें। ताकि मेकअप पैची ना लगे।
- कलर करेक्शन के समय गहरे डार्कसर्कल पर ज्यादा ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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