Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डार्क स्किन पर फाउंडेशन लगाते हैं चेहरा दिखने लगता है ग्रे या काला? सीखें सही तरह से कैसे करें कंसील

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

डार्क स्किन पर फाउंडेशन लगाते ही वह काली या फिर ग्रे दिखने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को सही तरह से कंसील करें। यहां सीखिए ब्राउन स्किन को सही तरह से कंसील करने का तरीका। 

डार्क स्किन पर फाउंडेशन लगाते हैं चेहरा दिखने लगता है ग्रे या काला? सीखें सही तरह से कैसे करें कंसील

फाउंडेशन लगाते ही स्किन के सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं। ये स्किन को एक शेड तक ब्राइट बना देता है और फुल लुक को इंहेंस कर देता है। लेकिन कई बार गलत तरह से फाउंडेशन लगाने पर स्किन काली या फिर ग्रे दिखने लगती है। खासतौर से ब्राउन स्किन वाले लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कंसीलर का इस्तेमाल करना है। अगर आप स्किन को सही तरह से कंसील कर लेते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे छिप जाएंगे और स्किन काली या ग्रे भी नहीं होगी। जानिए, डार्क या ब्राउन स्किन को सही तरह से कंसील करने का तरीका।

कैसे करें कलर करेक्शन

काली या ब्राउन स्किन पर सबसे पहले पीले या फिर ऑरेंज रंग के कलर करेक्टर को लगाएं। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ब्राउन रंग को लगाएं। फिर सफेद रंग से कवर करें। अंत में अपनी स्किन टोन वाले फाउंडेशन का इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें:पसीने में नहीं बहेगा फाउंडेशन, गर्मी में घंटों मेकअप टिकाने के लिए अपनाएं टिप्स

अपनाएं ये स्टेप्स

  1. स्किन तैयार करें- चेहरा साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर मेकअप लंबे समय तक रखना है, तो प्राइमर भी लगा सकते हैं।
  2. कलर करेक्टर लगाएं- डार्क सर्कल, हाइपरपिग्मेंटेशन या गहरे दाग पर ऑरेंज या डीप ऑरेंज करेक्टर की बहुत पतली परत लगाएं। केवल उसी जगह लगाएं जहां जरूरत हो।
  3. ब्लेंड करें- उंगली, स्पंज या ब्रश से हल्के हाथ से थपथपाकर ब्लेंड करें, रगड़ें नहीं।
  4. कंसीलर लगाएं- अपनी स्किन टोन से मेल खाता कंसीलर करेक्टर के ऊपर लगाएं और फिर से अच्छी तरह ब्लेंड करें।
  5. फाउंडेशन लगाएं- पूरे चेहरे पर अपनी स्किन टोन के अनुसार फाउंडेशन लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें।
  6. सेट करें – ट्रांसलूसेंट या अपनी स्किन टोन के अनुसार सेटिंग पाउडर लगाकर मेकअप सेट करें।

ये भी पढ़ें:बिना आईलाइनर लगाए भी आंखे दिखेंगी अट्रैक्टिव, बस अपनाएं ये मेकअप हैक्स

काम आएंगी ये ट्रिक्स

  • जिस हिस्से में डिसकलरेशन है, वहां सही रंग का कलर करेक्टर बहुत कम मात्रा में लगाएं और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें।
  • अपनी स्किन टोन से मेल खाता कंसीलर लगाएं।
  • मेकअप करते समय स्पंज या ब्रश पूरी तरह से साफ होना चाहिए।
  • करेक्टर की मात्रा कम रखें, ज्यादा लगाने से वह फाउंडेशन के नीचे से झलक सकता है।
  • ऐसा फाउंडेशन चुनें जो आपकी गर्दन और चेहरे के रंग से मेल खाता हो।
  • अगर डार्कनेस बहुत हल्की है, तो ऑरेंज की बजाय पीच या डीप पीच करेक्टर का इस्तेमाल करें।
  • मेकअप में किसी भी दूसरी परत को लगाने से पहले पहली को अच्छी तरह से ब्लेंड करें। ताकि मेकअप पैची ना लगे।
  • कलर करेक्शन के समय गहरे डार्कसर्कल पर ज्यादा ध्यान दें।

ये भी पढ़ें:ओपन पोर्स की वजह से स्किन दिखती है अनईवन? तो आजमाएं सस्ता DIY फेस पैक
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips Makeup Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।