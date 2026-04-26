इस एक निशान के दिखते ही कूड़ें में फेकें ब्यूटी ब्लेंडर! साफ करने के लिए देखें सिंपल ट्रिक

ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल मेकअप ब्लेंड करने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का स्पॉन्ज है जिसका इस्तेमाल अधिकतर महिलाएं करती हैं। हालांकि इसे साफ न करने पर मेकअप खराब हो सकता है। ऐसे में यहां जानिए ब्यूटी ब्लेंडर साफ करने का तरीका और इसे कब फेकें।

फ्लॉलेस और नेचुरल मेकअप करने के लिए सही प्रोडक्ट्स के साथ तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप महंगे प्रोडक्ट लगा रहे हैं लेकिन उसे सही से ब्लेंड नहीं करते हैं तो कुछ ही समय के बाद आपका मेकअप पैची होने लगता है। मेकअप ब्लेंड करने के लिए आजकल ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके इस्तेमाल से मेकअप फ्लॉलेस होता है और नेचुरल भी दिखता है। हालांकि, ब्यूटी ब्लेंडर को हर इस्तेमाल के बाद धोने की जरूरत होती है अगर इसे वॉश न किया जाए तो ये कुछ ही समय में खराब हो जाता है। यहां बता रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर साफ करने की सिंपल ट्रिक और इसे कब फेंक देना चाहिए।

कब फेंके ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपके ब्यूटी ब्लेंडर पर काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो इसे तुरंत फेक दें। क्योंकि ये बैक्टीरिया बिल्डअप की निशानी है। ऐसा तब होता है जब आप इसे हर इस्तेमाल के बाद वॉश नहीं करते हैं या फिर सही तरह से वॉश नहीं करते हैं। इस तरह के ब्लेंडर को तुरंत फेक देना अच्छा है। इसके अलावा अगर ब्लेंडर से गंदी बदबू आ रही है तो भी इसका इस्तेंमाल करने से बचें। इसके अलावा अगर ब्यूटी ब्लेंडर को आए हुए तीन महीने हो गए हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ और नया जैसा दिख रहा है, तब भी आपको इसे फेंक देना चाहिए।

कैसे साफ करें ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर को साफ करने के लिए कभी भी साबुन का डायरेक्ट इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से ब्लेंडर खराब हो सकता है। इसे साफ करने के लिए एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और फिर इसमें एक लिक्विड वॉश डालें। अब इस पानी में ब्यूटी ब्लेंडर को भिगोएं। कुछ देर के लिए इसे पानी में छोड़ने के बाद बाहर निकाले और साफ पानी से तब तक धोएं जब तक की इस पर लगा पूरा प्रोडक्ट बाहर न आ जाए। इसे कई बार निचोड़ें और चेक करें अगर ये सभी तरफ से फ्लफी हो जाता है तो समझ लें कि ये साफ हो चुका है। वॉश करने के बाद इसे कभी भी बंद जगह पर न रखें। इसे तेज धूप में भी नहीं रखना है। इसे सूखाने के लिए साफ प्लेटफॉर्म पर रूम टेंप्रेचर में रखें ताकि हवा पास होती रहे।

टिप- हर इस्तेमाल के बाद ब्यूटी ब्लेंडर को साफ करना सबसे अच्छा है।

ब्लेंडर या स्पॉन्ज को कभी भी बंद दराज या मेकअप पाउच में गीला न रखें।