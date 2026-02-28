Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रंग खेलने से पहले स्किन केयर से जुड़े इन सवालों के जवाब खोजते हैं लोग, आप भी जानिए

Feb 28, 2026 10:40 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होली अब नजदीक है। रंगों के इस त्योहार को सभी लोग खूब मजे से सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि, होली पर रंग खेलने से पहले लोग स्किन केयर से जुड़े तरह-तरह के सवालों के जवाब खोज रहे हैं। ऐसे में यहां इन सवालों के जवाब जानिए-

रंग खेलने से पहले स्किन केयर से जुड़े इन सवालों के जवाब खोजते हैं लोग, आप भी जानिए

होली आने में अब कम दिन हैं। हालांकि, खुशियों के इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों से लेकर बड़े तक इस त्योहार का इंतजार कर रहे हैं। रंगों के इस त्योहार पर लोग जितना खुश एक दूसरे को रंग लगाकर होते हैं उतना ही दुखी रंग को साफ करते समय होते हैं। इसलिए कुछ तो पहले से ही स्किन को इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि बिना किसी मेहनत के उनका रंग साफ हो जाता है। होली से कुछ दिन पहले लोग स्किन केयर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी खोजते हैं। यहां पर हम उन सवालों के जवाब जानिए-

ये भी पढ़ें:ड्राई स्किन को कहें अलविदा! अपनाएं 60 second रूल, जानें तीन स्टेप केयर रूटीन

1) अगर रंग से कवर हैं तो क्या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है?

ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यूवी किरणों में मौजूद केमिकल में मौजूद सिंथेटिक रंगों के साथ रिएक्ट करती हैं,जिससे अक्सर गंभीर रैशेज या जलन हो सकती हैं। इसलिए अपनी स्किन को सेफ रखने के लिए वॉटर-रेजिस्टेंट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।

2) क्या लगाएं तेल या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर?

होली के रंगों से स्किन को बचाने के लिए तेल लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या तेल की जगह ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है बल्कि दोनों का इस्तेमाल करें। पहले गाढ़ा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा हाइड्रेट रहे और फिर नारियल या बादाम के तेल जैसे गाढ़े तेल से स्किन की लेयरिंग करें।

ये भी पढ़ें:स्किन को टाइट और फर्म बनाएगी ये छोटी सी कैप्सूल, जान लें कैसे करें यूज

3) होली के परमानेंट रंग को सेफ तरीके से कैसे हटाएं?

होली के रंग को साफ करने के लिए बेसन और दही का पैक तैयार करें। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड रंग को धीरे-धीरे साफ कर देता है। बेसन के अलावा गेहूं के आटे और तेल के मिक्स से स्किन को साफ करें।

4) पोर्स को कैसे रखें सेफ?

होली के रंगों को पोर्स में अंदर जाने से बचाने के लिए रंग खेलने से पहले 5-10 मिनट तक अपने चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ें। इससे ब्लड वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और पोर्स अस्थायी रूप से छोटे हो जाते हैं, जिससे रंग के बारीक कणों और केमिकल का स्किन में गहराई तक जाना मुश्किल हो जाता है।

ये भी पढ़ें:फेस वैक्सिंग के साथ याद रखें डर्मेटोलॉजिस्ट की ये बातें, डैमेज से बचाएं स्किन

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care Skin Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।