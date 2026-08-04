अब बरसात में त्वचा रहेगी फ्रेश: इस बार ट्राई करें उपभोक्ताओं का भरोसेमंद सनस्क्रीन

बरसात में सनस्क्रीन लगाना छोड़ना नहीं है, इसकी जगह हल्के मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन लगाएं। यहां खरीदें 8 बेहतरीन विकल्प।

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बहुत से लोग बरसात में सनस्क्रीन लगाना छोड़ देते हैं। परंतु ये आपकी बड़ी भूल हो सकती है। बरसात में चाहे धूप निकली हो या नहीं सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव बना रहता है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सर्दी हो या गर्मी सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसे रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात में त्वचा चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग सनस्क्रीन अप्लाई करना बंद कर देते हैं। परंतु ये आपकी त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस दौरान सही सनस्क्रीन का चयन करें, जो आपकी त्वचा को बिना चिपचिपा किए उन्हें प्रोटेक्शन और ग्लो दोनों प्रदान करे। यहां खरीदें 6 टॉप रेटेड सनस्क्रीन जिन्हें उपभोक्ताओं ने पसंद किया है।

सनस्क्रीन.

यहां खरीदें उपभोक्ताओं का भरोसेमंद सनस्क्रीन:

अगर आपकी त्वचा मेरी तरह ऑयली है और बरसात की उमस में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, तो परेशान न हों! ट्राई करें Dot & Key सनस्क्रीन, इसका वॉटर बेस्ड लाइट फ्लूड त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। साथ ही साथ आपकी त्वचा में अंदर से ग्लो लाता है। ये उमस भरे मौसम में जहां त्वचा आसानी से डल हो जाती है, इस सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपकी त्वचा को निखारता है साथ ही साथ पुराने दाग धब्बों को भी कम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन C और E की गुणवत्ता है, जो त्वचा के लिए भिन्न रूपों में फायदेमंद साबित हो सकती है।

क्यों खरीदें यह स्किन पर कोई सफेद परत नहीं छोड़ता. विटामिन C और E मौजूद हैं. प्राकृतिक ग्लो लाने में मदद करते हैं. यह नॉन-कॉमेडोजेनिक (non-comedogenic) है. ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सूटेबल है. क्यों खोजें विकल्प कुछ यूज़र्स को इसे आंखों के आसपास लगाने पर जलन महसूस हुई है. यह छोटे-छोटे रेशों की तरह निकल सकता है.

Dot & Key वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन गर्मियों में आपकी त्वचा के लिए जादुई साबित हो सकते हैं। ये सनस्क्रीन खासकर उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जिनकी त्वचा ऑयली है और बरसात की उमस में अधिक चिपचिपी रहती है। इसे त्वचा पर लगाते ही ठंडक का एहसास होता है और एक्सेस ऑयल कंट्रोल में मदद करता है। वहीं इस सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, जिससे आपकी स्किन तरोताजा रहती है। SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ सूरज की हानिकारक किरण और ब्लू लाइट से फुल प्रोटेक्शन देती हैं। इसमें ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता मौजूद है, जो त्वचा में मॉइश्चर मेंटेन रखती है।

क्यों खरीदें इसका टेक्सचर बहुत हल्का है. जेल-क्रीम फॉर्म में आता है. चेहरे पर कोई सफेद परत नहीं छोड़ता. लगाने पर त्वचा को तुरंत ताजगी और ठंडक देता है. एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करने में मदद करता है. क्यों खोजें विकल्प 3-4 घंटे में दोबारा लगाने की जरूरत होगी. यह पसीने या पानी में घुल सकता है.

WishCare Niacinamide ऑयल बैलेंस कर त्वचा को तरोताजगी का एहसास देता है। बरसात की उमस में ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपकी त्वचा के लिए कमाल कर सकती है। SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ, ये 100% फोटोस्टेबल सनस्क्रीन है। अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो ये सनस्क्रीन लाइटवेट और नॉन स्टिकी है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को तरोताजा रहने में मदद करती है। ऑयली स्किन के साथ ही अगर आपकी त्वचा अधिक सेंसिटिव है, तो इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें।

क्यों खरीदें इसमें Niacinamide, Zinc PCA और ओट्स एक्सट्रेक्ट हैं. इसका 'फ्लुइड' टेक्सचर बहुत पतला और हल्का है. इसमें SPF 50+ और PA++++ है. क्यों खोजें विकल्प इसका टेक्सचर बहुत पतला होता है.

RE' EQUIL अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन आपकी त्वचा के लिए कमाल की साबित होगी। इस सनस्क्रीन में SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से फुल प्रोटेक्शन देते हैं। इस सनस्क्रीन को नियमित रूप से अपनी त्वचा पर अप्लाई करें और फायदा खुद देख लें। खासकर अगर आपको उमस भरी गर्मी में अधिक पसीना आता है, तो ये स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, पसीने से इसका प्रभाव कम नहीं होगा। इसका लाइटवेट जेल टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, जिससे स्किन ऑयल फ्री और फ्रेश नजर आती है। अगर आपकी त्वचा ऑयली और सेंसिटिव है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इसे जरूर ट्राई करें।

क्यों खरीदें यह चेहरे पर चिपचिपाहट नहीं छोड़ता और लंबे समय तक मैट लुक देता है. यह पैराबेंस, सल्फेट्स, मिनरल ऑयल, अल्कोहल और थैलेट्स से मुक्त है. यह पोर्स को बंद नहीं करता, जिससे मुँहासों का खतरा कम हो जाता है. क्यों खोजें विकल्प वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट है. इसके नीचे एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होगा.

The Derma Co 1% ह्वालूरॉनिक सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ आएगी। अगर आप भी बरसात में त्वचा के चिपचिपी होने के कारण सनस्क्रीन अप्लाई करना छोड़ देती हैं, तो सावधान हो जाए इससे आपकी स्किन अधिक डैमेज हो सकती है। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं इसमें विटामिन E और ह्वालूरॉनिक एसिड जैसे कई एक्टिव इनग्रेडिएंट हैं, जो त्वचा के लिए भिन्न रूपों में फायदेमंद होते हैं। ये सनस्क्रीन त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही ग्लोइंग और हेल्दी बनाती है।

क्यों खरीदें इसका 'एक्वा जेल' टेक्सचर बहुत हल्का है. यह SPF 50 PA++++ के साथ आता है. इसमें 1% हयालूरोनिक एसिड और विटामिन ई है. क्यों खोजें विकल्प धूप में ज्यादा समय बिताने पर इसे समय-समय पर दोबारा लगाने की सलाह दी जाती है.

Minimalist मल्टीविटामिन सनस्क्रीन ट्राई करें। इसका लाइट वेट टेक्सचर त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं इसमें मल्टीविटामिन सहित नियासिनामाइड और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता है, जो त्वचा को तमाम फायदे प्रदान करती है और स्किन को ग्लोइंग बनाती है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को 12 घंटों तक सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन भी समय के साथ कम होते नजर आएंगे। ये सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है।

क्यों खरीदें SPF 50 है जो UVA और UVB किरणों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है. फॉर्मूला त्वचा पर कोई सफेद परत नहीं छोड़ता. विटामिन A, B3, B5, E और F शामिल हैं. इसकी बनावट मॉइस्चराइजर की तरह हल्की है. क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक लग सकती है.

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