Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीKatrina Kaif tells how to do eye makeup for party in her videos beauty tips in hindi
कटरीना कैफ ने बताया पार्टी के लिए कैसे करें परफेक्ट आई मेकअप, आप भी लें टिप्स

कटरीना कैफ ने बताया पार्टी के लिए कैसे करें परफेक्ट आई मेकअप, आप भी लें टिप्स

संक्षेप: एक्ट्रेस कटरीना कैफ एक्टिंग के साथ स्टाइल और मेकअप में भी परफेक्ट हैं। वह अपना ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी चलाती हैं और उसके इंस्टा पेज पर अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करती हैं। एक्ट्रेस ने आई मेकअप करने के टिप्स दिए हैं। 

Wed, 5 Nov 2025 08:44 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कटरीना कैफ जल्द ही मां बनने वाली हैं और इस समय अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एन्जॉय कर रही हैं। कटरीना कैफ अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ फैशनेबल क्वीन और ब्यूटी में भी एक्सपर्ट हैं। वह अपना खुद का मेकअप ब्रांड के ब्यूटी भी चलाती हैं। के ब्यूटी के इंस्टाग्राम पेज पर कटरीना अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसमें से एक वीडियो में उन्होंने पार्टी के लिए आई मेकअप करना बताया है। उन्होंने आई मेकअप के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बताए हैं, जिनकी मदद से आप मिनटों में आई मेकअप कर सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईशैडो- सबसे पहले आपको आईशैडो लगाना है। आईशैडो आप किसी भी कलर का चुन सकती हैं, जैसे गोल्डन, रेड, ब्राउन। जो भी आपके आउटफिट के हिसाब से मैच करें। आप आईशैडो ब्रश से हल्के हाथों से आई टिप की ओर से अंदर की तरफ अप्लाई करें।

ब्लैक आईलाइनर- आई लुक को परफेक्ट बनाने के लिए आपको ब्लैक आईलाइनर लगाना है। लिक्विड आईलाइनर आप विंग्ड या नॉर्मल शेप में लगा सकती हैं।

काजल- इसके बाद आपको काजल लगाकर आंखों को बोल्ड लुक देना है। काजल आप थोड़ा मोटा या पतला लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे पसंद करती हैं।

स्मज प्रूफ आई लुक- अगर आंखों को स्मज प्रूफ लुक देना चाहती हैं, तो काजल को छोटे ब्रश की मदद से फैलाएं। इससे आपका काजल आगे फैलेगा नहीं और परफेक्ट लुक मिलेगा।

मसकारा- कटरीना के मुताबिक आपको आंखों को हैवी और बोल्ड लुक देने के लिए डबल कोटेड मसकारा लगाना होगा। मसकारा एक कोट अप्लाई करें और फिर डबल कोट करें।

आइब्रो- आखिर में आपको आइब्रो सेट करना है। इसे आप पेंसिल या जेल पाउडर से सेट कर लें। आइब्रो थोड़ी मोटी रखें, इससे आई मेकअप सुंदर दिखता है।

बस इस तरह से आप परफेक्ट पार्टी आई मेकअप कर सकती हैं। इसे करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप किसी भी ड्रेस के ऊपर इस तरह का आई मेकअप करके परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

ये भी पढ़ें:एलोवेरा से बढ़ जाएगी बालों की लंबाई, जानें लगाने का सही तरीका
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।