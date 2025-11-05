कटरीना कैफ ने बताया पार्टी के लिए कैसे करें परफेक्ट आई मेकअप, आप भी लें टिप्स
संक्षेप: एक्ट्रेस कटरीना कैफ एक्टिंग के साथ स्टाइल और मेकअप में भी परफेक्ट हैं। वह अपना ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी चलाती हैं और उसके इंस्टा पेज पर अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करती हैं। एक्ट्रेस ने आई मेकअप करने के टिप्स दिए हैं।
कटरीना कैफ जल्द ही मां बनने वाली हैं और इस समय अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एन्जॉय कर रही हैं। कटरीना कैफ अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ फैशनेबल क्वीन और ब्यूटी में भी एक्सपर्ट हैं। वह अपना खुद का मेकअप ब्रांड के ब्यूटी भी चलाती हैं। के ब्यूटी के इंस्टाग्राम पेज पर कटरीना अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसमें से एक वीडियो में उन्होंने पार्टी के लिए आई मेकअप करना बताया है। उन्होंने आई मेकअप के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बताए हैं, जिनकी मदद से आप मिनटों में आई मेकअप कर सकती हैं।
आईशैडो- सबसे पहले आपको आईशैडो लगाना है। आईशैडो आप किसी भी कलर का चुन सकती हैं, जैसे गोल्डन, रेड, ब्राउन। जो भी आपके आउटफिट के हिसाब से मैच करें। आप आईशैडो ब्रश से हल्के हाथों से आई टिप की ओर से अंदर की तरफ अप्लाई करें।
ब्लैक आईलाइनर- आई लुक को परफेक्ट बनाने के लिए आपको ब्लैक आईलाइनर लगाना है। लिक्विड आईलाइनर आप विंग्ड या नॉर्मल शेप में लगा सकती हैं।
काजल- इसके बाद आपको काजल लगाकर आंखों को बोल्ड लुक देना है। काजल आप थोड़ा मोटा या पतला लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे पसंद करती हैं।
स्मज प्रूफ आई लुक- अगर आंखों को स्मज प्रूफ लुक देना चाहती हैं, तो काजल को छोटे ब्रश की मदद से फैलाएं। इससे आपका काजल आगे फैलेगा नहीं और परफेक्ट लुक मिलेगा।
मसकारा- कटरीना के मुताबिक आपको आंखों को हैवी और बोल्ड लुक देने के लिए डबल कोटेड मसकारा लगाना होगा। मसकारा एक कोट अप्लाई करें और फिर डबल कोट करें।
आइब्रो- आखिर में आपको आइब्रो सेट करना है। इसे आप पेंसिल या जेल पाउडर से सेट कर लें। आइब्रो थोड़ी मोटी रखें, इससे आई मेकअप सुंदर दिखता है।
बस इस तरह से आप परफेक्ट पार्टी आई मेकअप कर सकती हैं। इसे करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप किसी भी ड्रेस के ऊपर इस तरह का आई मेकअप करके परफेक्ट लुक पा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
