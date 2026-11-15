कटरीना कैफ ने बताया काजल लगाने का कमाल का हैक, मिलती है गहरी काली आंखें
काजल तो आई मेकअप के लिए ज्यादातर लड़कियां यूज करती होंगी लेकिन कटरीना कैफ का ये हैक नहीं जानती तो जान लें। कटरीना ने बताया कि वो अपने आंखों को इंटेंस लुक देने के लिए काजल के साथ ये हैक अपनाती है, आप भी नोट कर लें।
कटरीना कैफ की खूबसूरती के तो सब कायल हैं। और अब उनका मेकअप हैक भी लोगों को लुभा रहा। दरअसल, अपने मेकअप ब्रांड के इवेंट में लंदन पहुंची कटरीना कैफ ने एक बहुत ही आसान सा मेकअप हैक शेयर किया था। जिसकी मदद से रोजमर्रा के दिनों किया जाने वाले आई मेकअप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। दरअसल, सिंपल एक स्ट्रोक काजल लगाने से कई बार वो इंटेस ब्लैक आई लुक नहीं मिलता है। लेकिन कटरीना कैफ का ये काजल हैक आंखों को गहरा, काला रंग देने में मदद करेगा।
क्या है कटरीना कैफ का काजल हैक
लंदन में क्वेश्चन आंसर राउंड में कटरीना कैफ ने बताया कि फिल्म 'जब तक है जान' की शूटिंग के दौरान उन्होंने ये हैक सीखा। और, इस हैक की मदद से उन्होंने काजल अप्लाई करने का तरीका ही बदल दिया और उनके रोज के आई मेकअप का रूटीन भी बदल गया। कटरीना कैफ ने बताया कि उन्होंने ये टिप सीखी और ये ट्रांसफार्मेटिव थी। उन्होने बताया कि काजल तो सभी अप्लाई करते हैं और काजल को अप्लाई करने के बाद स्मज करते हैं। लेकिन सिंपल स्मज करने की बजाय एक फ्लैट ब्रश लेकर उसे ब्लैक आईशैडो में डिप करें। फिर इस ब्रश को लाइनर के ऊपर चलाएं। ऐसा करने से काजल स्मज होगा और ब्लैक आईशैडो की एक लेयर लगेगी। जिससे आंखों के ऊपर और नीचे ब्लैक काजल की मल्टी लेयर दिखेगी और ये आंखों को गहरा इंटेस ब्लैक लुक देने में मदद करेगी। ये हैक इतने काम का है कि कटरीना इसे हर रोज के मेकअप में यूज करती है।
कटरीना वाला इंटेंस काजल लुक पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप
कटरीना की बताई काजल वाली टेक्निक काफी आसान है। और ये आपके बेसिक मेकअप रूटीन के साथ आराम से फॉलो हो जाएगी। बस आपको रेगुलर काजल को अपनी लैश लाइन पर ऊपर और नीचे लगाना है। जो कि आमतौर पर ज्यादातर लड़कियां करती हैं। उसके बाद एक छोटा फ्लैट ब्रश लें और ब्लैक पाउडर आईशैडो लें। बस अब इस ब्रश को काजल लाइन के ऊपर चलाएं। ऐसा करने से ब्लैक आईशैडो की गहरी काली लाइन लगेगी और ये आंखों को लेयर में काला रंग देगा। दरअसल, केवल काजल की मदद से वो काला रंग और गहरा रंग नहीं बन पाता है जो इस ट्रिक से मिलता है। ये इंटेस आई मेकअप आंखों को और भी खूबसूरत दिखाता है। हालांकि आईशैडो की ऊपरी लेयर कई बार स्मज होने का खतरा रहता है लेकिन अगर आपका आईशैडो अच्छे ब्रांड का है तो ये समस्या नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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