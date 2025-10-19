Hindustan Hindi News
42 की उम्र में भी चमक रही है कटरीना की स्किन, रोज सुबह करती हैं ये 3 काम

42 की उम्र में भी चमक रही है कटरीना की स्किन, रोज सुबह करती हैं ये 3 काम

संक्षेप: 42 साल की कटरीना कैफ की त्वचा चमकदार और सॉफ्ट है। उनके फैंस अक्सर ग्लोइंग स्किन का राज पूछते हैं। चलिए आपको कटरीना का बेसिक स्किन केयर रूटीन बताते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 10:14 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की बार्बी डॉल कही जाने वालीं एक्ट्रेस कटरीना कैफ जल्द ही मां बनने वाली हैं। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस का प्रेग्नेंसी ग्लो अलग ही दिख रहा है। कटरीना अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ बिजनेसवुमन भी हैं। वह अपना ब्यूटी ब्रांड चलाती हैं। उनकी फ्लॉलेस स्किन की लोग तारीफ करते हैं। कटरीना कई बार अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में फैंस को बता चुकी हैं। वह स्किन केयर करना कभी नहीं भूलती और उनके लिए मॉर्निंग स्किन हैबिट्स काफी जरूरी है। चलिए आपको कटरीना की चमकती त्वचा का राज बताते हैं।

डिटॉक्स ड्रिंक

कटरीना सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी में नींबू का रस, अदरक डालकर पीती हैं। इसे स्किन डिटॉक्स ड्रिंक कहा जाता है। इससे त्वचा खिली-खिली रहती है और कोलेजन बूस्ट होता है। नींबू में विटामिन सी होता है, जो त्वचा में कसावट बनाये रखता है। आप इस ड्रिंक में शहद भी डालकर पी सकते हैं।

स्किन क्लीनिंग

इसके बाद कटरीना स्किन क्लीनिंग पर फोकस करती हैं। वह चेहरे को क्लीन करती हैं, फिर स्क्रब करती हैं। स्क्रबिंग के बाद टोनिंग और मॉइश्चराइजर लगाती हैं। ऐसा करने से चेहरे पर जमा ऑयल निकल जाता है और स्किन पोर्स खुल जाते हैं। सीटीएम फॉर्मूला स्किन केयर का बेसिक रूटीन है। इसे अगर आप सुबह रोजाना करें, तो त्वचा सुंदर और सॉफ्ट हो जाएगी।

ब्यूटी प्रोडक्ट्स

कटरीना हमेशा कहती हैं कि अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें। वह लाइट मेकअप पसंद करती हैं और हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स चुनती हैं। केमिकल युक्त या सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। साथ ही ये उम्र से पहले झुर्रियां पैदा कर सकते हैं।

खूब पानी पिएं

इन तीनों चीजों के अलावा कटरीना का कहना है कि स्किन को चमकदार रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं। कटरीना दिनभर में 2-3 लीटर पानी पी लेती हैं।

अच्छी नींद

कटरीना अपनी नींद से भी समझौता नहीं करती हैं। अच्छी नींद से उनकी स्किन के साथ सेहत भी बेहतर रहती है। कटरीना 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेती हैं।

