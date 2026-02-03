Hindustan Hindi News
कश्मीरी ब्यूटी सीक्रेट: 2 चीजों से झटपट बनाएं फेस पैक, मिलेगा नेचुरल ग्लो

कश्मीरी ब्यूटी सीक्रेट: 2 चीजों से झटपट बनाएं फेस पैक, मिलेगा नेचुरल ग्लो

संक्षेप:

कश्मीर की महिलाओं की बेदाग और दमकती त्वचा के पीछे छुपा है एक सिंपल घरेलू नुस्खा। आसानी से रसोई में मिल जाने वाली इन 2 चीजों से बना फेस मास्क स्किन को पोषण देकर नेचुरल ग्लो लौटाता है।

Feb 03, 2026 03:19 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कश्मीर की महिलाओं की खूबसूरती और उनकी बेदाग त्वचा सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। ठंडी जलवायु और शुद्ध जीवनशैली के साथ-साथ उनके घरेलू ब्यूटी नुस्खे भी इसका बड़ा कारण हैं। इन्हीं में से एक बेहद असरदार और आसान उपाय है - दूध की मलाई और बेसन से बना फेस मास्क। यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है और पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूध की मलाई स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करती है, जबकि बेसन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। दोनों मिलकर त्वचा की डलनेस दूर करते हैं और चेहरे पर सॉफ्ट, स्मूद टेक्सचर लाते हैं। ऐसे बनाएं ये सिंपल फेस मास्क -

सामग्री

  • 1 टेबलस्पून दूध की मलाई (Malai)
  • 1 टेबलस्पून बेसन
  • (ऑप्शनल) 2–3 बूंद गुलाब जल या कच्चा दूध

लगाने का तरीका

  • सबसे पहले चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ कर लें। अब एक कटोरी में मलाई और बेसन को अच्छे से मिलाएं। जरूरत हो तो थोड़ा गुलाब जल मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें।
  • इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। 15–20 मिनट तक सूखने दें। फिर हल्के हाथों से गुनगुने पानी से मसाज करते हुए धो लें।

स्किन को मिलने वाले फायदे

  1. नेचुरल ग्लो: बेसन टैनिंग और डेड स्किन हटाता है।
  2. डीप मॉइस्चराइजेशन: मलाई ड्राय स्किन को पोषण देती है।
  3. सॉफ्ट और स्मूद स्किन: नियमित उपयोग से त्वचा मुलायम बनती है।
  4. स्किन टोन सुधार: दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन कम करने में मददगार।
  5. केमिकल-फ्री केयर: सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुरक्षित।

कितनी बार करें इस्तेमाल ? नॉर्मल से ड्राई स्किन वाले लोग इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, ऑयली स्किन वाले लोग हफ्ते में 1 बार से ज्यादा ना लगाएं।

क्यों खास है ये कश्मीरी नुस्खा? यह फेस मास्क ना सिर्फ स्किन को बाहर से खूबसूरत बनाता है, बल्कि उसे अंदर से भी हेल्दी रखता है। बिना महंगे प्रोडक्ट्स और केमिकल्स के, यह कश्मीरी ब्यूटी सीक्रेट आपकी स्किन केयर रूटीन को आसान और असरदार बना सकता है।

ध्यान रखने वाली बातें :

  • बहुत ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन पर मलाई की मात्रा कम रखें।
  • पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और फ्रेश मलाई का ही इस्तेमाल करें।
  • इसके अलावा इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
